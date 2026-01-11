Hero Ghattamaneni Jayakrishna Speech: జై బాబు.. బాబాయ్ కి నేను పెద్ద ఫ్యాన్ | Asianet News Telugu

Hero Ghattamaneni Jayakrishna Speech: జై బాబు.. బాబాయ్ కి నేను పెద్ద ఫ్యాన్
విజయవాడలో తెలుగు సినిమా దిగ్గజం సూపర్ స్టార్ కృష్ణ విగ్రహాన్ని ఘనంగా ఆవిష్కరించారు. తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు ఆయన అందించిన సేవలను స్మరించుకుంటూ అభిమానులు, రాజకీయ ప్రముఖులు, సినీ ప్రముఖులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
