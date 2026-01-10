Ganapathi Sachidanand Swamy Visits Kanaka Durga Temple Vijayawada | Devotees | Asianet News Telugu

Ganapathi Sachidanand Swamy Visits Kanaka Durga Temple Vijayawada
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం విజయవాడలోని ఇంద్రకీలాద్రి కొండపై వెలసిన శ్రీ కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారిని అవధూత దత్త పీఠాధిపతి శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామి దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ అధికారులు సంప్రదాయబద్ధంగా స్వామికి స్వాగతం పలికారు. అమ్మవారి దర్శనం అనంతరం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించగా, భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో పాల్గొన్నారు. ఈ పుణ్యక్షేత్రంలో స్వామి సందర్శన భక్తుల్లో విశేష ఉత్సాహాన్ని నింపింది.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
02:59
Now Playing
03:24
Now Playing
07:09
Now Playing
స్పోర్ట్స్
04:02
Now Playing
21:29
Now Playing
03:15
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing