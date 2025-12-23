Ambati Rambabu Pressmeet: చంద్రబాబు, పవన్ పై అంబటి సెటైర్లు | Asianet News Telugu

MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Ambati Rambabu Pressmeet: చంద్రబాబు, పవన్ పై అంబటి సెటైర్లు

Galam Venkata Rao
Published : Dec 23 2025, 11:00 PM IST
ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ మాటలు, ఉపన్యాసాలపై వైయస్సార్‌సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు తీవ్ర సెటైర్లు వేశారు. ఓపెనింగ్‌లో ఓవరాక్షన్‌, ఇంటర్వెల్‌లో ఇరిటేషన్‌, కంక్లూజన్‌లో కన్ఫ్యూజన్ అంటూ పవన్ ప్రసంగ శైలిని విమర్శించారు.

