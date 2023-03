TSPSC paper leak: తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (టీఎస్‌పీఎస్‌సీ) ప‌రీక్ష‌ల పేప‌ర్ల లీకేజీ వ్య‌వ‌హారం రాజ‌కీయ ప్ర‌కంప‌న‌లు సృష్టిస్తోంది. ప్ర‌తిప‌క్ష పార్టీలు అధికార బీఆర్ఎస్ స‌ర్కారును టార్గెట్ చేస్తూ విమ‌ర్శ‌ల దాడి చేస్తున్నాయి. నిరుద్యోగులు ప్ర‌భుత్వంపై ఆగ్ర‌హం వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు. ఇక ప‌రీక్ష‌ల పేప‌ర్ల లీకేజీపై కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్య‌మంత్రి కేసీఆర్ నాయ‌క‌త్వంలోని భార‌త రాష్ట్ర స‌మితి స‌ర్కారుపై తీవ్ర ఆరోప‌ణ‌లు చేసింది. పేప‌ర్ల లీకేజీ వ్య‌వ‌హారంలో అధికార పార్టీ నాయ‌కుల హ‌స్తం ఉంద‌నీ, టీఎస్‌పీఎస్‌సీని ర‌ద్దు చేయాల‌ని కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రప‌తిని కోరింది. పలు పరీక్షల్లో ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీని అడ్డుకోవడంలో ప్ర‌భుత్వం విఫలమైంద‌నీ, సీఎం కేసీఆర్ పేపర్ లీకేజీ ద్వారా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల అమ్మకానికి తెరలేపారంటూ తీవ్ర ఆరోప‌ణ‌లు చేసింది. సీఎం కేసీఆర్, మంత్రి కేటీఆర్ వెంట‌నే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేసింది.

తెలంగాణ రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (టీఎస్‌పీఎస్‌సీ) పేపర్ లీకేజీ వ్యవహారంలో రాష్ట్రపతి జోక్యం చేసుకోవాలనీ, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ రాజీనామాలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆదివారం ఆందోళనకు దిగింది. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు సమీర్ వలీవుల్లా మాట్లాడుతూ.. టీఎస్‌పీఎస్‌సీ చైర్మన్ బీ.జనార్దన్ రెడ్డితో పాటు సభ్యులందరినీ తొలగించి వారి స్థానంలో కొత్త బోర్డును నియమించాలని డిమాండ్ చేశారు. పేపర్ లీకేజీపై తెలంగాణ హైకోర్టు సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేస్తూ గాంధీభవన్ వద్ద కాంగ్రెస్ నేతలు కేసీఆర్ దిష్టిబొమ్మను దహనం చేశారు.

