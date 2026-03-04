Ayatollah Ali Khamenei: ఖమేనీకి మద్దతుగా హైదరాబాద్ లో క్యాండిల్ ర్యాలీ| Asianet News Telugu

Ayatollah Ali Khamenei: ఖమేనీకి మద్దతుగా హైదరాబాద్ లో క్యాండిల్ ర్యాలీ
ఇరాన్ సుప్రీమ్ అల్లాహ్ అలి ఖమెనేయీ మ*రణానికి వ్యతిరేకంగా హైదరాబాద్ లో ఆందోళన చేసి నిరసన నిర్వహించారు. ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా ఖమెనేయీ మృతిచెందిన నేపథ్యంలో ప్రజలు శాంతియుతంగా ర్యాలీ చేసారు.
