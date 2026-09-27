AI in Cancer Treatment: క్యాన్సర్ చికిత్సలో అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), మెడికల్ ఫిజిక్స్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని నిపుణులు తెలిపారు. రేడియేషన్ థెరపీలో ఏఐ వినియోగం వల్ల చికిత్సను మరింత కచ్చితంగా అందించే అవకాశాలు పెరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.
ఏఐతో రేడియేషన్ చికిత్సలో మరింత కచ్చితత్వం
సెప్టెంబర్ 26, 27 తేదీల్లో అసోసియేషన్ ఆఫ్ మెడికల్ ఫిజిసిస్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా (AMPI) తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ చాప్టర్ వార్షిక సదస్సు జరుగుతోంది. కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ సికింద్రాబాద్ రేడియేషన్ ఆంకాలజీ విభాగం అధిపతి డాక్టర్ టీ. ప్రతాప్ రెడ్డి నాయకత్వంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన మెడికల్ ఫిజిసిస్టులు, రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్టులు, రేడియాలజిస్టులు, సాంకేతిక నిపుణులు, హెల్త్కేర్ టెక్నాలజీ నిపుణులు సదస్సుకు హాజరయ్యారు.
రేడియేషన్ డోసు కచ్చితంగా అందించడం, రోగుల భద్రత, రేడియేషన్ డోసిమెట్రీ, న్యూక్లియర్ మెడిసిన్, రేడియేషన్ సేఫ్టీ వంటి అంశాలపై నిపుణులు చర్చించారు. క్యాన్సర్ చికిత్సలో కొత్త సాంకేతికతలను ఎలా సమర్థంగా ఉపయోగించాలనే దానిపైనా అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. ముఖ్యంగా డయాగ్నస్టిక్ ఇమేజింగ్, రేడియేషన్ ఆంకాలజీలో జనరేటివ్ ఏఐతో పాటు ఇతర ఆధునిక టెక్నాలజీల వినియోగంపై చర్చించారు.
డిజిటల్ హెల్త్కేర్పై ప్రొఫెసర్ ఎం. కుమార్
ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ ఎం. కుమార్ మొలుగారం ఈ సదస్సుకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అధునాతన ఫిజిక్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ప్రజారోగ్య మౌలిక వసతులను సమన్వయం చేయడం ద్వారా ప్రజలకు మరింత అందుబాటులో ఉండే, కచ్చితమైన వైద్య సేవలను అందించవచ్చని తెలిపారు.
భవిష్యత్తులో క్యాన్సర్ చికిత్సతో పాటు అధునాతన వైద్య నిర్ధారణల్లో డిజిటల్ టెక్నాలజీ పాత్ర మరింత పెరుగుతుందని ప్రొఫెసర్ కుమార్ అన్నారు. డిజిటల్ హెల్త్కేర్ మౌలిక వసతులను బలోపేతం చేయడం ద్వారా ఆధునిక వైద్య సేవలను ఎక్కువ మంది ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావచ్చని చెప్పారు.
కిమ్స్ హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్లోని రేడియేషన్ ఆంకాలజీ విభాగం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ గుర్తింపు పొందిన పరిశోధనా కేంద్రంగా ఉందని ఆయన తెలిపారు. మెడికల్ ఫిజిక్స్లో పోస్ట్-ఎంఎస్సీ డిప్లొమా కోర్సు నిర్వహణ కోసం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, కిమ్స్ మధ్య అవగాహన ఒప్పందం (MoU) ఉందని వివరించారు. భవిష్యత్తులో మెడికల్ ఫిజిసిస్టుల నైపుణ్యాలను పెంచే శిక్షణ, పరిశోధన కార్యక్రమాలకు యూనివర్సిటీ సహకరిస్తుందని చెప్పారు.
సాంకేతికతతో పాటు నిపుణుల నైపుణ్యాలు అవసరం
కిమ్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ సీఎండీ డాక్టర్ బి. భాస్కర్ రావు మాట్లాడుతూ క్యాన్సర్కు సంబంధించిన వివిధ రకాల వ్యాధులకు సమగ్ర చికిత్స అందించేందుకు కిమ్స్లో అధునాతన సాంకేతిక మౌలిక వసతులతో పాటు నిపుణుల బృందం ఉందన్నారు. భారత్లో అధునాతనమైన, అందుబాటు ధరల్లో వైద్య సేవలకు ప్రమాణాలు ఏర్పరచే లక్ష్యంతో కిమ్స్ తన సామర్థ్యాలను మరింత విస్తరిస్తోందని తెలిపారు.
మెడికల్ ఫిజిసిస్టులు ఎప్పటికప్పుడు తమ పరిజ్ఞానాన్ని పెంచుకోవాలని ఆయన సూచించారు. డయాగ్నస్టిక్ ఇమేజింగ్, రేడియేషన్ ఆంకాలజీలో జనరేటివ్ ఏఐ వంటి కొత్త సాంకేతికతలపై అవగాహన పెంచుకోవాలని చెప్పారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వైద్య నిపుణుల అనుభవంతో సమన్వయం చేయడం ద్వారా క్యాన్సర్ చికిత్సలో కచ్చితత్వం, సామర్థ్యం మరింత పెంచవచ్చని పేర్కొన్నారు.
వైద్య రంగ నిపుణుల హాజరు
ఈ సదస్సులో వైద్య భౌతిక శాస్త్రానికి సంబంధించిన తాజా పరిణామాలపై నిపుణులు తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు. రేడియేషన్ డోసు సరైన మోతాదులో అందించడం, రోగుల భద్రతను కాపాడటం, ఆధునిక చికిత్సా విధానాల్లో కొత్త టెక్నాలజీలను సమర్థంగా ఉపయోగించడం వంటి అంశాలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ మెడికల్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సాంబిత్ సాహు, చీఫ్ మెడికల్ ఫిజిసిస్ట్, RSO డాక్టర్ కే. కృష్ణమూర్తి, సీనియర్ మెడికల్ ఫిజిసిస్ట్ డాక్టర్ PBLD ప్రసాద్తో పాటు పలువురు మెడికల్ ఫిజిసిస్టులు, రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్టులు, ఇతర వైద్య, ఆరోగ్య రంగ నిపుణులు పాల్గొన్నారు.