Ganesh Laddu Auction 2026: ఈసారి అత్యధిక ధర పలికిన టాప్ 10 లడ్డూ వేలాలు ఇవే
Ganesh Laddu Auction 2026: తెలంగాణలో గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు, నిమజ్జన వేడుకలు ఘనంగా ముగిశాయి. ప్రతి ఏటా ఎంతో ఆసక్తి రేకెత్తించే గణేష్ లడ్డూ వేలంలో ఈసారి ఊహించని రీతిలో కోట్లాది రూపాయల బిడ్లు దాఖలయ్యాయి.
కోటి దాటేసిన లడ్డూ నుంచి బాలాపూర్ రికార్డు దాకా
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వినాయక చవితి నవరాత్రి ఉత్సవాలు అత్యంత కోలాహలంగా, ఘనంగా ముగిశాయి. స్వామివారి శోభాయాత్రలు, నిమజ్జన వేడుకలలో ప్రతి ఏటా భక్తులను, సామాన్య ప్రజలను విశేషంగా ఆకట్టుకునే అంశం ప్రసాదంగా ఇచ్చే గణనాథుని లడ్డూల వేలమే. గణపయ్య లడ్డూను దక్కించుకుంటే సకల శుభాలు కలుగుతాయని, వ్యాపారాభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందనే బలమైన నమ్మకంతో భక్తులు పోటీపడి మరీ బిడ్లు వేస్తుంటారు.
అయితే 2026 సంవత్సరంలో జరిగిన వినాయక లడ్డూల వేలం సరికొత్త రికార్డులు నమోదయ్యాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ ఐటీ కారిడార్లోని ప్రీమియం గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు, విల్లాలు, సాంప్రదాయ ఉత్సవ కమిటీలు మునుపెన్నడూ లేని రీతిలో కోట్లలో, లక్షల్లో పాటలు పాడి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈసారి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అత్యధిక ధర పలికిన టాప్ 10 లడ్డూ వేలాల వివరాలను ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
రూ.1.01 కోట్లతో ప్రథమ స్థానంలో కీర్తి రిచ్మండ్ విల్లాస్ లడ్డూ
2026 గణేష్ లడ్డూ వేలంలో హైదరాబాద్ బండ్లగూడ జాగీర్లోని కీర్తి రిచ్మండ్ విల్లాస్ నభూతో నభవిష్యత్ అన్నట్లుగా నిలిచింది. ఇక్కడి వినాయక లడ్డూ వేలం ఏకంగా ₹1.01 కోట్లకు ముగిసి రాష్ట్రంలోనే అత్యంత ఖరీదైన లడ్డూగా ఆల్ టైమ్ రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. ఇక్కడ విశేషమేమిటంటే ఏ ఒక్క వ్యక్తో స్వయంగా ఈ లడ్డూను వేలంలో పాడలేదు. విల్లాస్లోని నివాసితులందరూ గ్రూపులుగా ఏర్పడి స్వచ్ఛందంగా నిధులను పూల్ చేసి ఛారిటీ కోసం ఈ భారీ మొత్తాన్ని దక్కించుకున్నారు. ఈ వేలం ద్వారా వచ్చిన మొత్తాన్ని విల్లాస్ అసోసియేషన్ నడిపే ట్రస్ట్ ద్వారా వివిధ రకాల సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలకు, అనాథాశ్రమాలకు, నిరుపేద పిల్లల చదువులకు, హెల్త్కేర్ ఛారిటీలకు ఉపయోగిస్తారు. భక్తితో పాటు సామాజిక దృక్పథాన్ని చాటడంలో కీర్తి రిచ్మండ్ నివాసితులు టాప్లో నిలిచారు.
ఆల్ టైమ్ రికార్డు సాధించిన ప్రసిద్ధ బాలాపూర్ లడ్డూ
తెలుగు రాష్ట్రాలలో లడ్డూ వేలానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా నిలిచే ప్రసిద్ధ బాలాపూర్ గణేష్ లడ్డూ ఈసారి కూడా సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. 1994లో కేవలం ₹450తో ప్రారంభమైన బాలాపూర్ లడ్డూ ప్రయాణం 2026 నాటికి ₹39.00 లక్షల ఆల్ టైమ్ రికార్డు ధరకు చేరుకుంది. తీవ్రమైన పోటీ మధ్య అర్బన్ రియల్టీ గ్రూప్కి చెందిన సామా ప్రణీత్ రెడ్డి ఈ ప్రసిద్ధ లడ్డూను సొంతం చేసుకున్నారు. పోటాపోటీగా సాగిన ఈ వేలంలో గెలిచి స్వామివారి లడ్డూ ప్రసాదాన్ని కైవసం చేసుకోవడం తన అదృష్టంగా భావిస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఐటీ కారిడార్ గేటెడ్ సొసైటీల్లో కళ్లు చెదిరే బిడ్లు
బాలాపూర్, కీర్తి రిచ్మండ్ విల్లాస్ లడ్డూల తర్వాత హైటెక్ సిటీ, గచ్చిబౌలి, కొండాపూర్ వంటి ఐటీ కారిడార్ ప్రాంతాలలో ఉన్న గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు లడ్డూ వేలంలో భారీ బిడ్లతో రికార్డుల మోత మోగించాయి.
• కోహినూర్, HITEC City (₹30.50 లక్షలు): గేటెడ్ కమ్యూనిటీల విభాగంలో అత్యంత భారీ పోటీ ఎదుర్కొని ₹30.50 లక్షల దాకా వెళ్లి టాప్ 3లో నిలిచింది.
• చేవెళ్ల రాచబండ గణపతి (₹28.11 లక్షలు): రూరల్, సెమీ అర్బన్ ఏరియాల్లో సరికొత్త బెంచ్ మార్క్ సెట్ చేస్తూ ₹28.11 లక్షల ధర పలికి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
• మై హోమ్ భుజా (₹25.00 లక్షలు): మై హోమ్ భుజా గేటెడ్ సొసైటీలోని నివాసితులు ₹25.00 లక్షలకు బిడ్ వేసి రికార్డు జాబితాలో నిలిచారు.
• మై హోమ్ మంగళ, కొండాపూర్ (₹21.11 లక్షలు): కొండాపూర్లోని ఈ ప్రీమియం సొసైటీలో లడ్డూ వేలం ₹21.11 లక్షలకు ముగిసింది.
కమ్యూనిటీ ఛారిటీలు, స్థానిక వ్యాపారవేత్తల పోటీలో నిలిచిన వేలాలు
టాప్ 6 దాటిన తర్వాత కూడా పలు కమ్యూనిటీలు పోటాపోటీగా బిడ్డింగ్ నిర్వహించి భారీ మొత్తాలను సేకరించాయి.
• రఘుపతి కౌంటీ, ప్రగతినగర్ (₹13.66 లక్షలు): స్థానిక భక్తులు, వ్యాపారవేత్తల మధ్య హోరాహోరీ పోటీ జరిగి ₹13.66 లక్షల వద్ద బిడ్ ముగిసింది.
• లాన్సమ్ ఎటానియా, రాజేంద్రనగర్ (₹13.56 లక్షలు): రాజేంద్రనగర్లోని ఈ కమ్యూనిటీలో నివాసితులు ఉత్సాహంగా పాల్గొని ₹13.56 లక్షలు సాధించారు.
• ఇండిస్ వివా సిటీ (₹13.21 లక్షలు): ఛారిటీ నిధుల సేకరణే ధ్యేయంగా సాగిన వేలంలో ₹13.21 లక్షల మార్కును చేరుకుంది.
• అపర్ణా సెరినిటీ, కొంపల్లి (₹13.00 లక్షలు): నార్త్ హైదరాబాద్లోని ప్రముఖ గేటెడ్ సొసైటీ అయిన అపర్ణా సెరినిటీలో ₹13.00 లక్షలకు లడ్డూ వేలం ముగిసి టాప్ 10 జాబితాను పూర్తి చేసింది.