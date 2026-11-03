Youth olympic: భారత స్విమ్మింగ్ చరిత్రలో 16 ఏళ్ల యువ సంచలనం ధినిధి దేశింగు సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. సెనెగల్ రాజధాని దకార్లో జరుగుతున్న 2026 యూత్ ఒలింపిక్ క్రీడల్లో మహిళల 100 మీటర్ల ఫ్రీస్టైల్ విభాగంలో కాంస్య పతకం సాధించింది.
56.27 సెకన్లలోనే లక్ష్యాన్ని చేరుకుని..
దకార్లో సోమవారం జరిగిన 100 మీటర్ల ఫ్రీస్టైల్ ఫైనల్లో ధినిధి అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచింది. ప్రత్యర్థులతో హోరాహోరీగా పోటీపడి 56.27 సెకన్లలో రేసును పూర్తి చేసి మూడో స్థానంలో నిలిచింది. దీంతో కాంస్య పతకాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకుంది. ఈ పోటీలో క్రొయేషియాకు చెందిన అనా బోబనోవిచ్ 55.89 సెకన్లతో స్వర్ణం గెలుచుకోగా, న్యూజిలాండ్కు చెందిన అలిస్సా లాసన్ 56.13 సెకన్లతో రజత పతకం సాధించింది. ధినిధి మాత్రం తన అత్యుత్తమ ప్రదర్శనతో జాతీయ రికార్డును తిరగరాసింది.
యూత్ ఒలింపిక్స్లో తొలి భారత మహిళా స్విమ్మర్గా..
ఈ పతకంతో ధినిధి మరో అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకుంది. యూత్ ఒలింపిక్స్ స్విమ్మింగ్ ఫైనల్కు చేరుకున్న తొలి భారత మహిళా స్విమ్మర్గా ఇప్పటికే గుర్తింపు పొందిన ఆమె.. ఇప్పుడు పతకం సాధించి దేశానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది. 16 ఏళ్ల వయసులోనే అంతర్జాతీయ వేదికపై ఇంతటి విజయాన్ని అందుకోవడం విశేషం. ఆమె ప్రదర్శన భారత స్విమ్మింగ్ రంగంలో కొత్త ఆశలు రేకెత్తిస్తోంది. భవిష్యత్తులో మరిన్ని అంతర్జాతీయ పోటీల్లో దేశానికి పతకాలు అందిస్తుందని క్రీడాభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.
ప్రతిభకు తోడైన ఆర్థిక సహకారం
బెంగళూరుకు చెందిన ధినిధి చిన్న వయసు నుంచే స్విమ్మింగ్పై ఆసక్తి పెంచుకుని క్రమశిక్షణతో శిక్షణ పొందుతోంది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణించాలంటే ప్రతిభతో పాటు మెరుగైన శిక్షణ, పోటీల్లో పాల్గొనే అవకాశాలు, ఆర్థిక సహకారం కూడా అవసరం. ఈ నేపథ్యంలో ఆమెకు బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ అండగా నిలిచింది. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలోనే ధినిధి ప్రతిభను గుర్తించిన సంస్థ.. యూత్ ఒలింపిక్స్లో పాల్గొనేందుకు అవసరమైన ఆర్థిక సహకారం అందించింది. పతకం సాధించకముందే ఆమె సామర్థ్యంపై నమ్మకం ఉంచి ప్రోత్సహించడం విశేషం.
భారత క్రీడా రంగానికి కొత్త స్ఫూర్తి
ధినిధి విజయం ఒక్క పతకానికే పరిమితం కాదు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అవకాశాలు లభిస్తే భారత యువ స్విమ్మర్లు కూడా ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ క్రీడాకారులతో పోటీపడగలరని ఆమె నిరూపించింది. ముఖ్యంగా క్రికెట్ వంటి కొన్ని క్రీడలకే ఎక్కువ ఆదరణ లభిస్తున్న తరుణంలో స్విమ్మింగ్లో ఇలాంటి విజయాలు రావడం ప్రోత్సాహకరమైన పరిణామం. ధినిధి సాధించిన ఈ ఘనత మరెంతో మంది యువతకు స్ఫూర్తినివ్వనుంది. భారత స్విమ్మింగ్ భవిష్యత్తుపై కొత్త ఆశలు చిగురించేలా చేసింది.