నాలుక లేని జీవి ఒకటి, అసలు గుండెనే లేని జీవి మరొకటి.. ఈ సృష్టిలో ఎన్ని వింతలో.?
Interesting Facts: మనుషులు బతకాలంటే కళ్లు, చెవులు, గుండె, రక్తం వంటి అవయవాలు ఎంతో అవసరం. వీటిలో ఏ ఒక్కటి సరిగ్గా పనిచేయకపోయినా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. కానీ ప్రకృతిలోని కొన్ని జీవులు అవయవాలు లేకపోయినా బతుకుతాయి. అవేంటంటే.?
చీమకు నాలుక ఉండదు.. మరి ఆహారం ఎలా తింటుంది?
చీమలకు మనుషుల్లాంటి నాలుక ఉండదు. అయినప్పటికీ ఆహారాన్ని సేకరించడం, తినడంలో ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. వీటి నోటిలో మాండిబుల్స్ అనే ప్రత్యేకమైన దవడలు ఉంటాయి. వీటితో ఆహారాన్ని పట్టుకోవడం, కత్తిరించడం, చిన్న ముక్కలుగా చేయడం చేస్తాయి. అలాగే నోటిలోని ఇతర ప్రత్యేక భాగాలు ద్రవ ఆహారాన్ని తీసుకోవడానికి సహాయపడతాయి. చీమలు తేనె, చక్కెర వంటి తీపి పదార్థాలను నోటిలోని భాగాల సాయంతో గ్రహిస్తాయి. ఘన ఆహారాన్ని చిన్న ముక్కలుగా చేసి తింటాయి. అంటే నాలుక లేకపోయినా ఆహారాన్ని సేకరించడానికి, తినడానికి అవసరమైన ప్రత్యేక వ్యవస్థ చీమల శరీరంలో ఉంటుంది.
వానపాముకు కళ్లు ఉండవు.. పరిసరాలను ఎలా గుర్తిస్తుంది?
వానపాములకు కళ్లు ఉండవు. అయినప్పటికీ నేలలోపల కదులుతూ ఆహారాన్ని వెతుక్కుంటాయి. దీనికి కారణం వాటి చర్మంపై ఉండే ప్రత్యేకమైన కణాలు. ఇవి వెలుతురులో వచ్చే మార్పులను గుర్తించగలవు. ఎక్కువ వెలుతురు ఉన్న ప్రాంతాలను వదిలి చీకటిగా, తేమగా ఉండే నేలలోకి వెళ్లడానికి ఈ సామర్థ్యం ఉపయోగపడుతుంది. అంతేకాదు.. వానపాముల శరీరంపై స్పర్శను గుర్తించే కణాలు కూడా ఉంటాయి. వీటి సాయంతో నేలలో వచ్చే ప్రకంపనలు, పరిసరాల్లోని మార్పులను గుర్తించి ప్రమాదాల నుంచి తప్పించుకుంటాయి. ముఖ్యంగా చర్మం ద్వారానే శ్వాస తీసుకుంటాయి. అందుకే కళ్లు లేకపోయినా ఇతర ఇంద్రియ సామర్థ్యాలతో తమ మనుగడను కొనసాగిస్తాయి.
బొద్దింకకు ఎర్రటి రక్తం ఉండదు.. శరీరానికి పోషకాలు ఎలా అందుతాయి?
బొద్దింకకు మనుషుల మాదిరిగా ఎర్రటి రక్తం ఉండదు. అయితే దాని శరీరంలో హీమోలింఫ్ అనే ద్రవం ఉంటుంది. ఇది రక్తం తరహాలో శరీరంలోని వివిధ భాగాలకు పోషకాలు, ఇతర అవసరమైన పదార్థాలను చేరవేస్తుంది. బొద్దింకలో ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఇందులో హీమోలింఫ్ శరీరంలోని అవయవాలను తాకుతూ ప్రవహిస్తుంది. మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే.. బొద్దింకకు ఆక్సిజన్ అందించడానికి రక్తం అవసరం లేదు. శరీరంపై ఉండే చిన్న చిన్న రంధ్రాల ద్వారా గాలి లోపలికి వెళ్లి ట్రాకియల్ గొట్టాల వ్యవస్థ సాయంతో నేరుగా అవయవాలకు చేరుతుంది. ఈ ప్రత్యేకమైన వ్యవస్థల వల్ల ఎర్రటి రక్తం లేకపోయినా బొద్దింక జీవించగలుగుతుంది.
జెల్లీ ఫిష్కు గుండె ఉండదు.. ఆక్సిజన్ ఎలా అందుతుంది?
సముద్రంలో కనిపించే జెల్లీ ఫిష్కు గుండె ఉండదు. మనుషుల మాదిరిగా రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ కూడా ఉండదు. అయినప్పటికీ ఇవి నీటిలో స్వేచ్ఛగా జీవించగలుగుతాయి. దీనికి కారణం వాటి శరీర నిర్మాణం. జెల్లీ ఫిష్ శరీరం ఎక్కువ భాగం నీటితో కూడిన జెల్లీ లాంటి పదార్థంతో తయారవుతుంది. శరీరం పలుచగా ఉండటం వల్ల చుట్టూ ఉన్న నీటి నుంచి ఆక్సిజన్ నేరుగా కణాల్లోకి చేరుతుంది. ఈ ప్రక్రియను డిఫ్యూజన్ లేదా వ్యాపనం అంటారు. శరీరంలోని కార్బన్ డయాక్సైడ్ కూడా ఇదే విధంగా బయటకు వెళ్లిపోతుంది. అంతేకాదు.. వీటికి గ్యాస్ట్రోవాస్కులర్ క్యావిటీ అనే ప్రత్యేకమైన అంతర్గత కుహరం ఉంటుంది. ఇది ఆహారాన్ని జీర్ణం చేయడంతో పాటు పోషకాలు శరీరంలోని ఇతర భాగాలకు చేరేందుకు సహాయపడుతుంది. అందుకే గుండె లేకుండానే జెల్లీ ఫిష్ జీవించగలుగుతుంది.
తాబేలుకు దంతాలు ఉండవు.. ఆహారాన్ని ఎలా తింటుంది?
తాబేళ్లకు దంతాలు ఉండవు. కానీ వాటి నోటిలో బీక్ అనే గట్టి ముక్కు ఆకారపు నిర్మాణం ఉంటుంది. ఇది కెరాటిన్ అనే ప్రోటీన్తో తయారవుతుంది. మనుషుల గోళ్లు, జుట్టులోనూ ఇదే ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఈ బీక్ అంచులు గట్టిగా, పదునుగా ఉండటంతో ఆహారాన్ని కొరకడానికి, చిన్న ముక్కలుగా కత్తిరించడానికి ఉపయోగపడతాయి. తాబేళ్ల ఆహారపు అలవాట్లు వాటి జాతిని బట్టి మారుతుంటాయి. కొన్ని ఆకులు, గడ్డి, పండ్లు తింటే.. మరికొన్ని చేపలు, చిన్న జలచరాలను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. బీక్ సాయంతో ఆహారాన్ని ముక్కలుగా చేసి మింగేస్తాయి. ఆ తర్వాత జీర్ణవ్యవస్థ ఆహారాన్ని జీర్ణం చేసి అవసరమైన పోషకాలను అందిస్తుంది. దంతాలు లేకపోయినా ప్రత్యేకమైన బీక్ ఉండటం వల్ల తాబేళ్లు ఆహారం తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడవు.
ప్రకృతి సృష్టిలో ప్రతి జీవికి ప్రత్యేకమైన శరీర నిర్మాణం ఉంటుంది. మనుషులకు అవసరమైన అవయవాలు అన్ని జీవులకు తప్పనిసరి కాదు. వాటి స్థానంలో ప్రత్యామ్నాయ వ్యవస్థలు పనిచేస్తుంటాయి. తమ పరిసరాలకు అనుగుణంగా అలవాటు పడుతూ ఈ జీవులు మనుగడ సాగిస్తున్న తీరు నిజంగా ఆశ్చర్యకరం కదూ.!