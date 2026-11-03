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- Glenn Maxwell: అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు ది బిగ్ షో గుడ్ బై.. గ్లెన్ మాక్స్వెల్ రిటైర్మెంట్ కు కారణం ఏమిటి?
Glenn Maxwell: అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు ది బిగ్ షో గుడ్ బై.. గ్లెన్ మాక్స్వెల్ రిటైర్మెంట్ కు కారణం ఏమిటి?
Glenn Maxwell: ఆస్ట్రేలియా విధ్వంసకర ఆల్రౌండర్ గ్లెన్ మాక్స్వెల్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్తో పాటు ఫస్ట్ క్లాస్, లిస్ట్-ఎ గేమ్లకు వీడ్కోలు పలికారు. ఈ సంచలన నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకున్నట్టు? అసలు కారణం ఏమిటి?
ఆల్రౌండర్ జర్నీకి ఎండ్ కార్డ్
ఆస్ట్రేలియా ఫైర్ బ్రాండ్, ఆల్రౌండర్ గ్లెన్ మాక్స్వెల్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటిస్తూ షాకిచ్చారు. ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్ లు మాత్రమే కాకుండా విక్టోరియా తరఫున ఆడే ఫస్ట్ క్లాస్, 50 ఓవర్ల డొమెస్టిక్ గేమ్లకు కూడా గుడ్ బై చెప్పారు. 'ది ఫైనల్ వర్డ్' పోడ్కాస్ట్లో 38 ఏళ్ల గ్లెన్ మాక్స్వెల్ ఈ విషయాన్ని ఆఫీషియల్గా వెల్లడించారు.
14 ఏళ్ల కెరీర్.. అద్భుతమైన రికార్డులు
2012లో అఫ్గానిస్థాన్పై వన్డే మ్యాచ్తో అంతర్జాతీయ కెరీర్ స్టార్ట్ చేసిన గ్లెన్ మాక్స్వెల్, 14 ఏళ్ల పాటు క్రికెట్ లవర్స్ ను అలరించారు. ఆస్ట్రేలియా తరఫున 149 వన్డేలు, 130 టీ20లు, 7 టెస్టులు ఆడారు. వన్డేల్లో 3,990 రన్స్, టీ20ల్లో 2,897 రన్స్ చేశారు. టీ20ల్లో ఐదు సెంచరీలు బాది రోహిత్ శర్మ రికార్డును సమం చేశారు. బౌలింగ్లోనూ మెరిసి వైట్ బాల్ క్రికెట్లో 128కి పైగా వికెట్లు పడగొట్టారు.
2023 వరల్డ్ కప్లో ఆల్టైమ్ బెస్ట్ ఇన్నింగ్స్
2015, 2023 వన్డే వరల్డ్ కప్లు, 2021 టీ20 వరల్డ్ కప్ నెగ్గిన ఆసీస్ టీమ్లో గ్లెన్ మాక్స్వెల్ కీ రోల్ ప్లే చేశారు. ముఖ్యంగా 2023 వరల్డ్ కప్లో అఫ్గానిస్థాన్పై వాంఖడే స్టేడియంలో ఆయన ఆడిన 201 రన్స్ నాటౌట్ ఇన్నింగ్స్ క్రికెట్ హిస్టరీలోనే ఒక సంచలనం. తీవ్రమైన కాళ్ల నొప్పులతో కదలలేని పరిస్థితుల్లో కూడా ఒంటిచేత్తో మ్యాచ్ గెలిపించి ఆస్ట్రేలియాను ఛాంపియన్గా నిలబెట్టారు.
ఎంసీజీ ఫేర్వెల్ మిస్సయిన బిగ్ షో
సొంత మైదానం మెల్బోర్న్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ (MCG)లో ఇంగ్లాండ్తో జరిగే మ్యాచ్ ద్వారా వీడ్కోలు చెప్పాలని గ్లెన్ మాక్స్వెల్ అనుకున్నారు. కానీ సెలెక్టర్లు యంగ్ ప్లేయర్లకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడంతో ఆ అవకాశం దక్కలేదు. ఫిబ్రవరి 2026లో ఒమన్పై ఆడిన టీ20 మ్యాచే ఆయనకు చివరి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్గా మిగిలిపోయింది. ఆసీస్ నిర్ణయాన్ని తాను పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నానని ఆయన చెప్పారు.
ఇకపై లీగ్స్పైనే ఫోకస్
ఫిట్నెస్పై మరింత దృష్టి పెట్టి, కెరీర్లో మిగిలి ఉన్న లీగ్స్పై ఫోకస్ పెట్టడానికే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు గ్లెన్ మాక్స్వెల్ తెలిపారు. 2027-28 సీజన్ వరకు బిగ్ బాష్ లీగ్ (BBL)లో మెల్బోర్న్ స్టార్స్ తరఫున ఆయన కొనసాగనున్నారు. మోకాలి సర్జరీ, రిహాబ్ తర్వాత మళ్లీ పూర్తి ఫిట్నెస్తో లీగ్ గేమ్లలో సందడి చేయనున్నారు.
అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించడానికి కారణం ఏమిటి?
- ఫిట్నెస్పై దృష్టి పెట్టడం: 38 ఏళ్ల వయసులో తన శరీరాన్ని కాపాడుకోవడం, మోకాలి నొప్పుల నుంచి కోలుకోవడానికి ప్రత్యేకంగా సమయం కేటాయించి, రాబోయే కొన్ని లీగ్ టోర్నమెంట్లలో పూర్తి ఫిట్నెస్తో ఆడాలని అనుకుంటున్నారు.
- భవిష్యత్తు వైపు సెలెక్టర్ల చూపు: 2028 ఒలింపిక్స్, భవిష్యత్ టోర్నీలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆస్ట్రేలియా బోర్డు యువ ఆటగాళ్లకు అవకాశాలు ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. టీమ్ రీబిల్డింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవ్వడం కూడా దీనికి ఒక కారణం.
- ఆస్ట్రేలియా సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ కోల్పోవడం: 2026-27 సీజన్కు గాను క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా ప్రకటించిన సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ లిస్ట్ నుండి ఆయనను మినహాయించారు.
- సిరీస్లలో వరుసగా అవకాశాలు తగ్గడం: మే-జూన్ 2026లో జరిగిన బంగ్లాదేశ్ పర్యటనతో పాటు ఇంగ్లాండ్ సిరీస్కు కూడా సెలెక్టర్లు మాక్స్ వెల్ను పక్కనబెట్టారు.
- ఈ కారణాల వల్లే ఆయన ఫుల్ టైమ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్కు, అలాగే డొమెస్టిక్ 50-ఓవర్లు, రెడ్ బాల్ క్రికెట్కు వీడ్కోలు పలికారు. అయితే బిగ్ బాష్ లీగ్ వంటి లీగ్స్లో మెల్బోర్న్ స్టార్స్ తరఫున ఆయన కొనసాగనున్నారు.