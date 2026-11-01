IND vs NZ 5th T20: భారత్, న్యూజిలాండ్ మధ్య జరిగిన ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ చివరి పోరు ఆసక్తికరంగా ముగిసింది. ఐదో మ్యాచ్లో టీమిండియా ఓటమి పాలైంది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసి భారీ స్కోరు సాధించినప్పటికీ.. దానిని కాపాడుకోవడంలో భారత బౌలర్లు విఫలమయ్యారు.
భారత్ భారీ స్కోరు.. ఇషాన్, శ్రేయస్ మెరుపులు
ఐదో టీ20లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన భారత జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 191 పరుగులు సాధించింది. ఇషాన్ కిషన్ అద్భుతమైన బ్యాటింగ్తో జట్టు స్కోరులో కీలక పాత్ర పోషించాడు. కేవలం 32 బంతుల్లోనే 61 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 5 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ కూడా ధాటిగా ఆడాడు. కేవలం 23 బంతుల్లోనే 50 పరుగులు సాధించి ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై ఒత్తిడి పెంచాడు. నమన్ ధీర్ 33 పరుగులతో రాణించడంతో భారత్ ప్రత్యర్థి ముందు 192 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఉంచగలిగింది.
ఆరంభం నుంచే దూకుడు చూపించిన న్యూజిలాండ్
భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించేందుకు బరిలోకి దిగిన న్యూజిలాండ్కు ఓపెనర్లు మంచి ఆరంభాన్ని అందించారు. తొలి బంతి నుంచే భారత బౌలర్లపై ఎదురుదాడికి దిగారు. బౌండరీలు, సిక్సర్లతో స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించారు. భారత బౌలర్లు వికెట్లు తీసేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ కివీస్ బ్యాటర్ల దూకుడును అడ్డుకోలేకపోయారు. పవర్ప్లే నుంచే పరుగుల వేగం పెరగడంతో మ్యాచ్పై న్యూజిలాండ్ పట్టు సాధించింది. ఆరంభంలో లభించిన అవకాశాన్ని మిగతా బ్యాటర్లు కూడా చక్కగా ఉపయోగించుకున్నారు.
మరో 2 ఓవర్లు మిగిలుండగానే విజయం
న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్లు లక్ష్య ఛేదనలో ఎక్కడా తడబడలేదు. భారత బౌలింగ్ను సమర్థంగా ఎదుర్కొంటూ నిర్ణీత లక్ష్యం దిశగా వేగంగా పరుగులు సాధించారు. 18 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి ఆ జట్టు మూడు వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి 195 పరుగులు చేసింది. 10.83 రన్రేట్తో లక్ష్యాన్ని అందుకుంది. దీంతో మరో 12 బంతులు మిగిలుండగానే ఏడు వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. తక్కువ సమయంలోనే భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించడం ఈ మ్యాచ్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
బౌలింగ్లో తడబడిన టీమిండియా
బ్యాటింగ్లో భారత ఆటగాళ్లు మంచి ప్రదర్శన చేసినా బౌలింగ్ విభాగం మాత్రం నిరాశపరిచింది. 191 పరుగుల స్కోరు ప్రత్యర్థికి గట్టి సవాల్ విసురుతుందని భావించినప్పటికీ, న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్లు దానిని సునాయాసంగా ఛేదించారు. కీలక సమయాల్లో వికెట్లు తీయలేకపోవడంతో భారత బౌలర్లపై ఒత్తిడి పెరిగింది. పరుగుల వేగాన్ని తగ్గించడంలోనూ విఫలమయ్యారు. ఇషాన్ కిషన్, శ్రేయస్ అయ్యర్ బ్యాటింగ్తో భారత్కు మంచి స్కోరు అందించినా.. బౌలింగ్లో సమష్టిగా రాణించకపోవడం ఓటమికి ప్రధాన కారణమైంది.
3-2తో భారత్కే సిరీస్.. చివరి మ్యాచ్లో కివీస్ గెలుపు
ఐదో టీ20లో న్యూజిలాండ్ విజయం సాధించినప్పటికీ ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్ మాత్రం టీమిండియా ఖాతాలోనే చేరింది. అంతకుముందు జరిగిన నాలుగు మ్యాచ్ల్లో భారత్ సాధించిన విజయాల ఆధారంగా 3-2తో సిరీస్ను కైవసం చేసుకుంది. చివరి మ్యాచ్లో ఎదురైన ఓటమితో సిరీస్ను ముగించినప్పటికీ, మొత్తంగా భారత జట్టు ఆధిపత్యాన్ని నిలబెట్టుకుంది. మరోవైపు చివరి పోరులో అద్భుతమైన బ్యాటింగ్తో న్యూజిలాండ్ విజయాన్ని అందుకుంది. వ్యక్తిగతంగా ఇషాన్ కిషన్, శ్రేయస్ అయ్యర్ మెరిసినా.. బౌలింగ్ వైఫల్యం కారణంగా భారత్కు ఐదో టీ20లో పరాజయం తప్పలేదు. అయినప్పటికీ సిరీస్ విజేతగా టీమిండియా నిలిచింది.