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- ఇక్కడ 365 ఏళ్లు డిస్కౌంట్.. హైదరాబాద్లో 400 ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న ఈ మార్కెట్ గురించి తెలుసా?
ఇక్కడ 365 ఏళ్లు డిస్కౌంట్.. హైదరాబాద్లో 400 ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న ఈ మార్కెట్ గురించి తెలుసా?
Hyderabad: హైదరాబాద్కు ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చిన ఎన్నో వ్యాపార కేంద్రాల్లో.. బేగంబజార్ ఒకటి. వందల ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఈ మార్కెట్ నేటికీ వేలాది మంది వ్యాపారులకు ఉపాధి కల్పిస్తోంది. ఈ మార్కెట్ ఎక్కడుంది? దీని ప్రత్యేకతలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
400 ఏళ్లకు పైగా చరిత్ర.. బేగంబజార్కు ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది?
హైదరాబాద్లోని పాతబస్తీ ప్రాంతంలో ఉన్న బేగంబజార్కు సుమారు 400 ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. కుతుబ్షాహీల పాలన కాలంలో ఈ ప్రాంతం వ్యాపార కేంద్రంగా అభివృద్ధి చెందింది. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ నిజాం పాలనలోనూ దీని ప్రాధాన్యత పెరిగింది. నిజాం అలీఖాన్ భార్య హమ్దా బేగం వ్యాపార కార్యకలాపాల కోసం ఈ ప్రాంతాన్ని స్థానిక వర్తకులకు అందించినట్లు చారిత్రక కథనాలు చెబుతున్నాయి. ఆమె పేరుమీదుగానే ఈ ప్రాంతానికి బేగంబజార్ అనే పేరు వచ్చినట్లు చెబుతారు. కాలక్రమంలో చిన్నచిన్న వ్యాపారాలు పెద్ద మార్కెట్గా విస్తరించాయి. నేడు హైదరాబాద్లోనే కాకుండా తెలంగాణలోని అనేక ప్రాంతాల వ్యాపారులకు ఇది ముఖ్యమైన వాణిజ్య కేంద్రంగా మారింది. తరతరాలుగా ఇక్కడ వ్యాపారాలు నిర్వహిస్తున్న కుటుంబాలు కూడా ఉన్నాయి.
వేలాది దుకాణాలు.. రోజూ కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం
బేగంబజార్ హైదరాబాద్లోని అతిపెద్ద హోల్సేల్ మార్కెట్లలో ఒకటి. ఇక్కడ సుమారు ఐదు వేల వరకు హోల్సేల్ దుకాణాలు ఉన్నట్లు అంచనా. మార్కెట్ ఏడు డివిజన్ల పరిధిలో విస్తరించి ఉంది. చిన్న దుకాణాల నుంచి పెద్ద వ్యాపార సంస్థల వరకు అనేక వ్యాపార కేంద్రాలు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. ప్రతిరోజూ కోట్ల రూపాయల విలువైన వస్తువుల కొనుగోళ్లు, అమ్మకాలు జరుగుతుంటాయి. హైదరాబాద్ నగరంతో పాటు తెలంగాణలోని వివిధ జిల్లాల నుంచి వ్యాపారులు ఇక్కడికి వచ్చి సరుకులు కొనుగోలు చేస్తారు. కొందరు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వస్తువుల కోసం ఈ మార్కెట్ను ఆశ్రయిస్తుంటారు. తక్కువ ధరలకు పెద్ద మొత్తంలో సరుకులు కొనుగోలు చేసి తమ ప్రాంతాల్లోని దుకాణాలకు సరఫరా చేయడం ఇక్కడి వ్యాపారంలో ప్రధాన భాగం.
కిరాణా నుంచి బంగారం వరకు.. ఇక్కడ దొరికే వస్తువులివే
బేగంబజార్లో అడుగుపెడితే రకరకాల వస్తువులతో నిండిన దుకాణాలు కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా కిరాణా సరుకులు, పప్పు దినుసులు, మసాలా దినుసులు, నూనెలు, డ్రైఫ్రూట్స్ కొనుగోలుకు ఈ మార్కెట్ ఎంతో ప్రసిద్ధి. వీటితో పాటు స్టీల్, అల్యూమినియం, రాగి, ఇత్తడి పాత్రలు, వంటసామగ్రి, గృహోపకరణాలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఇక బంగారం, వెండి ఆభరణాలు, దుస్తులు, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు, ఎలక్ట్రికల్ సామగ్రి, ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తులు, స్టేషనరీ, బొమ్మలు, అలంకరణ వస్తువులు, కాస్మోటిక్స్ వంటి అనేక రకాల ఉత్పత్తులను ఇక్కడ కొనుగోలు చేయవచ్చు. టైర్లు, ఆటోమొబైల్ విడిభాగాలు, సిమెంట్, ఎరువులు, లూబ్రికెంట్స్ వంటి వ్యాపార అవసరాలకు ఉపయోగపడే వస్తువులు కూడా లభిస్తాయి. పండుగల సమయంలో ఈ మార్కెట్ మరింత కళకళలాడుతుంది. దీపావళికి దీపాలు, అలంకరణ సామగ్రి, వినాయక చవితికి విగ్రహాలు, సంక్రాంతికి గాలిపటాలు, రాఖీ పండుగకు రాఖీలు వంటి ప్రత్యేక వస్తువులు పెద్ద మొత్తంలో విక్రయిస్తారు. కృత్రిమ పూలు, గిఫ్ట్ ఐటమ్స్, ఇంటి అలంకరణ సామగ్రి కొనుగోలుకు కూడా చాలామంది ఇక్కడికి వస్తుంటారు.
బేగంబజార్ పరిసరాలు
పాతబస్తీలోని నయాపూల్ వంతెనకు సుమారు అర కిలోమీటరు దూరంలో బేగంబజార్ ఉంది. మూసీ నది, ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్ ఈ ప్రాంతానికి సమీపంలో ఉన్నాయి. మంగళ్ బజార్ కూడా బేగంబజార్లో ముఖ్యమైన వ్యాపార ప్రాంతం. ముఖ్యంగా వంటసామగ్రి కొనుగోలు చేసేవారికి ఈ ప్రాంతం ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. బేగంబజార్ చుట్టుపక్కల మాలకుంట, కొల్సవాడి, కాసర్హట్ట, నాంపల్లి, మంగళ్హాట్ వంటి ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. సమీపంలోనే మోజ్జామ్ జాహీ మార్కెట్ కూడా ఉంది. ఈ ప్రాంతంలో నివాస గృహాలతో పాటు వాణిజ్య భవనాలు, దుకాణాలు పెద్ద సంఖ్యలో కనిపిస్తాయి. వ్యాపార కార్యకలాపాలు నిరంతరం కొనసాగుతుండటంతో ఈ ప్రాంతానికి ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఏర్పడింది.
బేగంబజార్ ఎలా చేరుకోవాలి? ఎప్పుడు వెళ్లాలి?
హైదరాబాద్లోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి బేగంబజార్కు చేరుకోవడానికి బస్సు, ఆటో వంటి రవాణా సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అఫ్జల్గంజ్ బస్ స్టాప్ ఈ మార్కెట్కు సమీపంలో ఉంటుంది. ఉస్మానియా హాస్పిటల్, హైకోర్టు, మదీనా మార్కెట్, సిటీ కాలేజ్ ప్రాంతాల నుంచి కూడా ఇక్కడికి చేరుకోవచ్చు. మెట్రోలో ప్రయాణించేవారు ఎంజీబీఎస్ స్టేషన్లో దిగి అక్కడి నుంచి ఆటో లేదా ఇతర వాహనాల్లో వెళ్లవచ్చు. నాంపల్లి, మలక్పేట్ రైల్వే స్టేషన్లు కూడా సమీపంలో ఉన్నాయి.
సాధారణంగా ఉదయం 10 గంటల నుంచి రాత్రి వరకు మార్కెట్లో వ్యాపార కార్యకలాపాలు కొనసాగుతాయి. అయితే దుకాణాల వారీగా సమయాలు మారుతుంటాయి. ఆదివారం చాలా దుకాణాలకు సెలవు ఉంటుంది. అందుకే మార్కెట్కు వెళ్లాలనుకునేవారు ముందుగానే దుకాణాల పని వేళలు తెలుసుకోవడం మంచిది. ఇరుకైన రోడ్లు, ఎక్కువ సంఖ్యలో వచ్చే కొనుగోలుదారుల కారణంగా ఇక్కడ రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీలైతే ఉదయం వేళల్లో వెళ్లడం సౌకర్యంగా ఉంటుంది.