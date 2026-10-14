IND vs WI 4th T20: ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరిగిన నాలుగో టీ20లో టీమిండియాకు నిరాశ ఎదురైంది. భారీ లక్ష్య ఛేదనలో భారత బ్యాటర్లు తడబడటంతో వెస్టిండీస్ 24 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది.
ఉప్పల్లో పరుగుల సునామీ.. భారీ స్కోరు సాధించిన విండీస్
టాస్ అనంతరం తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన వెస్టిండీస్ ఆరంభం నుంచే భారత బౌలర్లపై ఎదురుదాడికి దిగింది. క్రీజులోకి వచ్చిన బ్యాటర్లు ధాటిగా ఆడటంతో టీమిండియా బౌలర్లకు పరుగులను నియంత్రించడం కష్టమైంది. కెప్టెన్ షాయ్ హోప్ అద్భుతమైన సెంచరీతో జట్టును ముందుండి నడిపించాడు. అతడు 102 పరుగులు చేసి భారత బౌలింగ్పై ఆధిపత్యం ప్రదర్శించాడు. బౌండరీలు, సిక్సర్లతో స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించడంతో వెస్టిండీస్ 20 ఓవర్లలో మూడు వికెట్లకు 247 పరుగులు చేసింది. దీంతో భారత్ ముందు 248 పరుగుల భారీ లక్ష్యం నిలిచింది.
తడబడిన భారత బ్యాటర్లు.. శాంసన్, తిలక్ పోరాటం
248 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన టీమిండియాకు ఆశించిన స్థాయిలో శుభారంభం లభించలేదు. భారీ స్కోరును ఛేదించాల్సిన ఒత్తిడిలో భారత బ్యాటర్లు కీలక సమయాల్లో వికెట్లు కోల్పోయారు. సంజు శాంసన్ 56 పరుగులతో టాప్ స్కోరర్గా నిలవగా, తిలక్ వర్మ 43 పరుగులు చేసి పోరాడాడు. నితీష్ కుమార్ రెడ్డి 41 పరుగులతో జట్టును ఆదుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. అభిషేక్ శర్మ 29 పరుగులు సాధించాడు. అయితే మిగతా బ్యాటర్ల నుంచి తగిన సహకారం లభించలేదు. శ్రేయస్ అయ్యర్ 16 పరుగులకే వెనుదిరగగా, ఇషాన్ కిషన్ 6 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. నమన్ సున్నాకే ఔటయ్యాడు. అక్షర్ పటేల్ మూడు పరుగులకే పరిమితమయ్యాడు. దీంతో భారీ లక్ష్యాన్ని అందుకోవాలన్న భారత్ ఆశలు క్రమంగా సన్నగిల్లాయి.
కీమో పాల్ ధాటికి కుప్పకూలిన భారత్.. గాయంతో అర్షదీప్ నిష్క్రమణ
భారత బ్యాటింగ్ను దెబ్బతీయడంలో వెస్టిండీస్ బౌలర్ కీమో పాల్ కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఐదు వికెట్లు పడగొట్టి టీమిండియా విజయావకాశాలను గట్టిగా దెబ్బతీశాడు. ఒకే ఓవర్లో నితీష్ కుమార్ రెడ్డి (41), ప్రిన్స్ యాదవ్ (గోల్డెన్ డక్), అక్షర్ పటేల్ (3)లను ఔట్ చేసి భారత్ను ఒత్తిడిలోకి నెట్టాడు. గుడాకేశ్ మోటీ రెండు వికెట్లు తీసుకోగా, షామర్ స్ప్రింగర్ ఒక వికెట్ సాధించాడు. మరోవైపు భారత పేసర్ అర్షదీప్ సింగ్ గాయం కారణంగా రిటైర్డ్ హర్ట్గా మైదానాన్ని వీడాడు. బ్యాటింగ్లో కీలక వికెట్లు వరుసగా పడటం, వెస్టిండీస్ బౌలర్లు కట్టుదిట్టంగా బంతులు వేయడంతో భారత్ లక్ష్యానికి దూరమైంది. చివరకు వెస్టిండీస్ 24 పరుగుల తేడాతో విజయాన్ని అందుకుంది.
2–2తో సమమైన సిరీస్.. బెంగళూరులో నిర్ణయాత్మక పోరు
హైదరాబాద్లో సాధించిన విజయంతో వెస్టిండీస్ ఐదు టీ20ల సిరీస్ను 2–2తో సమం చేసింది. సిరీస్లో ఆధిపత్యం కోసం పోరాడుతున్న ఇరు జట్లకు చివరి మ్యాచ్ అత్యంత కీలకంగా మారింది. అక్టోబర్ 17న బెంగళూరులో జరగనున్న ఐదో టీ20లో గెలిచిన జట్టుకే సిరీస్ దక్కుతుంది. నాలుగో మ్యాచ్లో భారత బ్యాటింగ్లో కనిపించిన లోపాలను సరిదిద్దుకోవడంతో పాటు, భారీ లక్ష్యాలను ఛేదించే సమయంలో వికెట్లను కాపాడుకుంటూ పరుగులు సాధించడంపై టీమిండియా దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. మరోవైపు కీమో పాల్ వంటి బౌలర్ల ప్రదర్శన వెస్టిండీస్కు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచింది. ఉప్పల్లో ఎదురైన ఓటమికి భారత్ ప్రతీకారం తీర్చుకుంటుందా? లేక వెస్టిండీస్ సిరీస్ను కైవసం చేసుకుంటుందా? అనేది బెంగళూరు పోరులో తేలనుంది.