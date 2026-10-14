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- హైదరాబాద్లో వెస్టిండీస్ విధ్వంసం.. అలజడి సృష్టించిన హోప్, ఇండియా టార్గెట్ ఎంతంటే?
హైదరాబాద్లో వెస్టిండీస్ విధ్వంసం.. అలజడి సృష్టించిన హోప్, ఇండియా టార్గెట్ ఎంతంటే?
IND vs WI 4th T20: హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్ స్టేడియంలో వెస్టిండీస్ బ్యాటర్లు పరుగుల వరద పారించారు. భారత బౌలర్లకు ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వకుండా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 3 వికెట్ల నష్టానికి 247 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించారు.
ఉప్పల్లో విండీస్ బ్యాటర్ల విధ్వంసం
నాలుగో టీ20లో టాస్ తర్వాత బ్యాటింగ్కు దిగిన వెస్టిండీస్ ఆరంభం నుంచే దూకుడుగా ఆడింది. భారత బౌలర్లు కట్టుదిట్టంగా బంతులు వేసేందుకు ప్రయత్నించినా, విండీస్ బ్యాటర్ల దాడిని అడ్డుకోవడం కష్టమైంది. ముఖ్యంగా పవర్ప్లేలోనే భారీగా పరుగులు రాబట్టిన కరీబియన్ జట్టు.. ఆ తర్వాత కూడా అదే జోరును కొనసాగించింది. ఫలితంగా 20 ఓవర్లు ముగిసేసరికి మూడు వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి 247 పరుగులు చేసింది. భారత్తో టీ20 పోరులో తమ బ్యాటింగ్ బలాన్ని మరోసారి చాటుకుంది.
సెంచరీతో సత్తా చాటిన కెప్టెన్ షాయ్ హోప్
వెస్టిండీస్ ఇన్నింగ్స్లో కెప్టెన్ షాయ్ హోప్ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాడు. భారత బౌలర్లను సమర్థంగా ఎదుర్కొంటూ పరుగుల వేగాన్ని పెంచిన అతడు.. సెంచరీతో జట్టుకు భారీ స్కోరు అందించాడు. మొత్తం 102 పరుగులతో అద్భుత ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. క్రీజులో కుదురుకున్న తర్వాత బౌండరీలు, సిక్సర్లతో విరుచుకుపడుతూ భారత శిబిరంలో ఒత్తిడి పెంచాడు. గత మ్యాచ్లోనూ భారీ ఇన్నింగ్స్తో ఆకట్టుకున్న హోప్.. హైదరాబాద్లో మరోసారి తన బ్యాటింగ్ సత్తా చాటాడు.
రూథర్ఫోర్డ్తో పాటు మిగతా బ్యాటర్ల మెరుపులు
హోప్కు తోడుగా ఇతర బ్యాటర్లు కూడా కీలక ఇన్నింగ్స్లు ఆడటంతో వెస్టిండీస్ స్కోరు భారీగా పెరిగింది. రూథర్ఫోర్డ్ 49 పరుగులతో రాణించి జట్టు స్కోరు పెరగడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. షిమ్రాన్ హెట్మయర్ 33 పరుగులు చేయగా, రోవ్మన్ పావెల్ 24 పరుగులతో తన వంతు సహకారం అందించాడు. జ్యువెల్ ఆండ్రూ 21 పరుగులు సాధించాడు. ఇలా ఒకరిద్దరిపై ఆధారపడకుండా బ్యాటింగ్ లైనప్లోని పలువురు ఆటగాళ్లు వేగంగా పరుగులు సాధించడంతో టీమిండియా బౌలర్లకు ఉపశమనం లభించలేదు.
చివరి ఓవర్లలో సిక్సర్ల మోత.. బౌలర్లకు చుక్కలు
ఇన్నింగ్స్ చివరి దశలో వెస్టిండీస్ బ్యాటర్లు మరింత దూకుడుగా ఆడారు. చివరి ఓవర్లో వరుసగా బౌండరీలు బాదుతూ భారత బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డారు. ఆ ఓవర్లో 4, 1, 1, 1, 6, 6 పరుగులతో మొత్తం 19 పరుగులు సాధించారు. మరోవైపు అర్షదీప్ సింగ్, మయాంక్ యాదవ్, అక్షర్ పటేల్, నితీష్ కుమార్లకు భారీగా పరుగులు సమర్పించుకోవాల్సి వచ్చింది. భారత బౌలర్లలో ప్రిన్స్ యాదవ్ కాస్త మెరుగ్గా బౌలింగ్ చేసి వెస్టిండీస్ బ్యాటర్లను నిలువరించే ప్రయత్నం చేశాడు. ప్రిన్స్ యాదవ్, అక్షర్ పటేల్, అర్షదీప్ సింగ్ తలో వికెట్ సాధించారు.
భారత్ ముందు 248 పరుగుల లక్ష్యం..
వెస్టిండీస్ 247 పరుగులు చేయడంతో టీమిండియా విజయానికి 248 పరుగులు సాధించాల్సి ఉంది. భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించాలంటే భారత టాప్ ఆర్డర్ నుంచి శుభారంభం రావడం కీలకం. పవర్ప్లేలో వికెట్లు కోల్పోకుండా వేగంగా పరుగులు సాధించడంతో పాటు, మధ్య ఓవర్లలోనూ రన్రేట్ తగ్గకుండా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఉప్పల్ మైదానంలో వెస్టిండీస్ బ్యాటర్లు చూపించిన దూకుడు భారత జట్టుకు సవాలుగా మారింది. ఇప్పుడు టీమిండియా బ్యాటర్లు ఏ విధంగా స్పందిస్తారు? భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించి సిరీస్పై పట్టు సాధిస్తారా? లేక వెస్టిండీస్ ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తుందా? అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.