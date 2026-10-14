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- Cricket Facts : వన్డే, టీ20 లలో రంగురంగుల జెర్సీలు.. టెస్ట్ క్రికెట్లో మాత్రం తెల్లని దుస్తులే ఎందుకు?
Cricket Facts : వన్డే, టీ20 లలో రంగురంగుల జెర్సీలు.. టెస్ట్ క్రికెట్లో మాత్రం తెల్లని దుస్తులే ఎందుకు?
వరల్డ్ క్రికెట్లో ఒక్కో దేశానికి ఒక్కో రంగు జెర్సీ ఉంటుందిగా.. అయినా టెస్ట్ మ్యాచుల్లో ప్రతి జట్టు తెల్లని దుస్తులే ధరించి మైదానంలోకి దిగుతాయి. వన్డేలు, టీ20ల్లో రంగురంగుల జెర్సీలు ధరించే క్రికెటర్లు టెస్ట్ మ్యాచుల్లో వైట్ డ్రెస్ ఎందుకు వేసుకుంటారు?
టెస్టుల్లో వైట్ జెర్సీ వెనక ఇంట్రెస్టింగ్ రీజన్స్
క్రికెట్ అంటేనే రంగుల గేమ్... భారత్, పాకిస్థాన్, ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లండ్, దక్షిణాఫ్రికా.. ఇలా వరల్డ్ క్రికెట్లో ప్రతి దేశానికి ప్రత్యేకమైన రంగురంగుల జెర్సీ ఉంటుంది. వన్డేలు, టీ20 మ్యాచుల్లో ఆటగాళ్లు తమ జట్టు రంగులతో కూడిన జెర్సీలు ధరించి మైదానంలోకి దిగుతారు. కానీ టెస్ట్ క్రికెట్ విషయానికి వస్తే మాత్రం పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంటుంది... అన్ని జట్ల ఆటగాళ్లు తెల్లటి దుస్తుల్లోనే కనిపిస్తారు. ఐదు రోజుల పాటు సాగే ఈ సుదీర్ఘ ఫార్మాట్లో వైట్ డ్రెస్ ధరించడం వెనుక అసలు కారణం ఏమిటి? ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
టెస్ట్ క్రికెట్కు తెల్లటి దుస్తులే ఎందుకు?
క్రికెట్ కు పుట్టినిళ్ళు ఇంగ్లాండ్ అనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే. తొలినాళ్లలో ఇంగ్లాండ్ ఆటగాళ్లు సాధారణంగా తెల్లటి లేదా లేత రంగు దుస్తులు ధరించేవారు. అప్పట్లో క్రికెట్ను సంప్రదాయబద్ధమైన ఆటగా పరిగణించేవారు... అందుకే ఎక్కువగా తెల్లటి దుస్తులు వాడేవారు. కాలక్రమేణా తెల్లటి దుస్తులు టెస్ట్ క్రికెట్కు ప్రత్యేక గుర్తింపుగా మారాయి. ఇలా ఇంగ్లాండ్ లో మొదలైన వైట్ డ్రెస్ సంప్రదాయం అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోనూ కొనసాగింది.
19వ శతాబ్దంలో విక్టోరియన్ కాలంలో టెస్ట్ క్రికెట్ మొదలైంది. అప్పట్లో తెలుపు రంగును హోదాకు, సంపదకు గుర్తుగా చూసేవారు. పైగా తెలుపు రంగు ప్రశాంతతను ఇస్తుంది కాబట్టి 'జెంటిల్మెన్ గేమ్'గా పిలిచే క్రికెట్లో దీన్నే అధికారిక డ్రెస్గా మార్చారు.
1877లో తొలి అధికారిక పురుషుల టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆస్ట్రేలియాలోని మెల్బోర్న్లో జరిగింది. ఆ సమయంలో ఇప్పుడున్నట్లు ప్రతి జట్టుకు ప్రత్యేకమైన రంగుల జెర్సీలు ఉండేవి కావు. అందుకే ఆటగాళ్లంతా తెలుపు రంగు దుస్తులనే ధరించారు. ఇదే తర్వాత కూడా కంటిన్యూ అయ్యింది... ఇప్పటికీ టెస్ట్ క్రికెట్లో తెల్లటి దుస్తుల సంప్రదాయమే కొనసాగుతోంది.
ఎండ వేడి నుండి రక్షణకు తెల్లని జెర్సీ
టెస్ట్ మ్యాచ్లు సాధారణంగా పగటిపూట జరుగుతాయి. కొన్ని దేశాల్లో ఎండ తీవ్రంగా ఉన్నప్పటికీ ఆటగాళ్లు గంటల తరబడి మైదానంలో ఉండాల్సి వస్తుంది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో దుస్తుల రంగు కూడా కొంత ప్రభావం చూపుతుంది.
తెలుపు రంగు సూర్యరశ్మిలోని కనిపించే కాంతిలో ఎక్కువ భాగాన్ని ప్రతిఫలిస్తుంది. ముదురు రంగులతో పోలిస్తే తెల్లటి దుస్తులు తక్కువ వేడిని గ్రహించే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల ఎండలో ఆడేటప్పుడు ఆటగాళ్లకు కొంత సౌకర్యం కలగవచ్చు.
అయితే దుస్తుల రంగు ఒక్కటే శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచదు. వస్త్రం ఏ పదార్థంతో తయారైంది, గాలి ప్రసరణ ఎలా ఉంది, వాతావరణంలో తేమ ఎంత ఉంది వంటి అంశాలు కూడా కీలకమే. అంటే తెల్లటి దుస్తులు ఉపయోగకరమైనవే అయినప్పటికీ, టెస్ట్ క్రికెట్లో అవే కొనసాగడానికి వేడి నుంచి రక్షణ ఒక్కటే కారణం కాదు.
ఎర్ర బంతి స్పష్టంగా కనిపించడానికా..?
టెస్ట్ క్రికెట్లో సాధారణంగా ఎర్ర రంగు బంతిని ఉపయోగిస్తారు. తెల్లటి దుస్తుల నేపథ్యంలో ఎర్ర బంతి స్పష్టంగా కనిపించడం ఆటగాళ్లకు ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యంగా బంతి బ్యాట్స్మన్ వైపు వేగంగా దూసుకొచ్చే సమయంలో దాన్ని గమనించడం, ఫీల్డర్లు బంతి కదలికను అనుసరించడం చాలా ముఖ్యం.
అయితే తెల్లటి దుస్తులను ఎర్ర బంతి కోసమే రూపొందించారని చెప్పలేం. క్రికెట్లో తెల్లటి దుస్తుల సంప్రదాయం ఏర్పడిన చరిత్ర వేరు. ఎర్ర బంతి, తెల్లటి దుస్తుల కలయిక టెస్ట్ క్రికెట్కు ప్రత్యేకమైన రూపాన్ని ఇచ్చింది.
వన్డేలు, టీ20ల్లో రంగుల జెర్సీలు ఎందుకు?
వన్డేలు, టీ20 ఫార్మాట్లు టెస్ట్ క్రికెట్తో పోలిస్తే తక్కువ సమయంలో ముగుస్తాయి. ఈ ఫార్మాట్లలో జట్లకు ప్రత్యేకమైన రంగులను కేటాయించడం ద్వారా ఆటగాళ్లను, జట్లను సులభంగా గుర్తించవచ్చు. ముఖ్యంగా ఒకే మైదానంలో రెండు జట్లు ఆడుతున్నప్పుడు వాటి జెర్సీల రంగులు వేర్వేరుగా ఉండటం ప్రేక్షకులకు ఉపయోగపడుతుంది.
వన్డే క్రికెట్లో రంగుల దుస్తులు ప్రాచుర్యంలోకి రావడంతో జట్లకు ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఏర్పడింది. టీ20 క్రికెట్లో ఈ ధోరణి మరింత పెరిగింది. స్పాన్సర్ల పేర్లు, జట్టు లోగోలు, ప్రత్యేక డిజైన్లతో కూడిన జెర్సీలు క్రికెట్లో భాగమయ్యాయి.
అయితే టెస్ట్ క్రికెట్లో మాత్రం తెల్లటి దుస్తుల సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. ఇది ఆటకు ఉన్న చారిత్రక గుర్తింపును నిలబెట్టడమే కాకుండా, పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్కు భిన్నమైన రూపాన్ని కూడా అందిస్తోంది.
డే నైట్ టెస్ట్లలోనూ తెల్లటి దుస్తులేనా?
టెస్ట్ క్రికెట్లో మరో ఆసక్తికరమైన మార్పు డే నైట్ టెస్ట్ మ్యాచ్లు. పగలు, రాత్రి కలిపి నిర్వహించే ఈ మ్యాచుల్లో ఎర్ర బంతికి బదులుగా పింక్ బంతిని ఉపయోగిస్తారు. ఫ్లడ్లైట్ల వెలుతురులో బంతి స్పష్టంగా కనిపించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ మార్పు తీసుకొచ్చారు.
పింక్ బంతితో ఆడుతున్నప్పటికీ ఆటగాళ్లు సాధారణంగా తెల్లటి టెస్ట్ దుస్తులనే ధరిస్తారు. కొన్ని సందర్భాల్లో బంతి స్పష్టంగా కనిపించేందుకు మైదానంలో ఉపయోగించే బ్యాక్డ్రాప్లు, సైట్ స్క్రీన్ల రంగులను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.