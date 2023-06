ఈద్ అల్ అధా (బక్రీద్) అంటే జంతువులను వధించడం కాదు.. భక్తిని సంపాదించడం

Eid al-Adha is not about slaughtering animals: ముస్లీంల‌కు ఎంతో పవిత్రమైన బక్రీద్ (ఈద్-ఉల్-అదా) అంటే జంతువుల‌ను బ‌లి ఇవ్వ‌డం కాదు.. భ‌క్తిని సంపాదించ‌డమ‌ని ప‌లువురు ముస్లిం నాయ‌కులు ఎప్ప‌టినుంచే చెబుతున్నారు. రెండు ఈద్ లు ముస్లిం మత సిద్ధాంతంలో ఇస్లాం రెండు స్తంభాలకు సంబంధించినవి. మొదటిది రంజాన్ సందర్భంగా 30 రోజుల ఉపవాసం తర్వాత ఈద్ అల్ ఫితర్, రెండవది హజ్ సందర్భంగా జరుపుకుంటారు. ఈద్-ఉల్-అధాను బడీ ఈద్ లేదా బ‌క్రీద్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ సమయంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ముస్లింలు జంతువుల ఖుర్బానీ, హజ్ (జంతువుల బలిదానం) చేస్తారు. మహమ్మద్ ప్రవక్త కాలానికి ముందు ఈద్ ఉల్ అధా సంప్రదాయం ఆచరించబడనప్పటికీ, ఈ ఈద్ కు చారిత్రక ఆధారం హజ్రత్ ఇబ్రహీం తన కల వివరణగా అల్లాహ్ కోసం హజ్రత్ ఇస్మాయిల్ పై ఖుర్బానీ చేయడానికి ప్రయత్నించిన సంఘటన.

అతను హజ్రత్ ఇస్మాయిల్ ను అల్లాహ్ కు బలి ఇచ్చాడు. తన యజ్ఞాన్ని అంగీకరించాడు కాని ఇస్మాయిల్ కోసం ఒక గొర్రెను బ‌లి ఇచ్చాడు. ఈ సంఘటనను ముస్లింలలో పంచుకోవడానికి, దానిని శాశ్వతంగా గుర్తుంచుకోవడానికి ప్రవక్త ముహమ్మద్ ఈ సందర్భంగా సాధారణ ముస్లింలకు ఖుర్బానీ చేయమని ఆజ్ఞాపించారు. ప్రవక్త ఖుర్బానీ చేసేవారు. ఇది బాహితతుల్ అనామ్ (పశువులు, ఒంటెలు, మేకలు, గొర్రెలు మొదలైనవి) ఖుర్బానీ. అయితే, ఈ ఖుర్బానీ నిజమైన లక్ష్యం మేక, గేదె, గొర్రెలు లేదా ఒంటెను చంపడం కాదు, భక్తిని పొందడం. దీనికి సంబంధించి ఖురాన్ లో.. వారి మాంసం లేదా వారి రక్తం ఎప్పుడూ అల్లాకు చేరవు, కానీ మీ భక్తి విజయవంతంగా ఆయనను చేరుతుందని ఒక వ‌చ‌నం ఉంది. అంటే ఈ వాక్యం దృష్ట్యా, ఈద్ సందర్భంగా ఒక జంతువును బలి ఇవ్వడంలో ఒక వ్యక్తి భక్తి ఎంతవరకు ఇమిడి ఉందో మనం పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. ఖుర్బానీ తప్పనిసరి కాదని అంగీకరించారు. ఇది అహనాఫ్ ప్రకారం వాజీబ్, షవాఫే, మాలికీల ప్రకారం సున్న‌త్.. కానీ, ఈ పరిస్థితిలో, ముస్లింలు ఫర్జ్ గురించి మరచిపోయారా? వారు తమ భక్తిని ప్రదర్శించడానికి వాజిబ్ లేదా సున్నత్‌ను ఎందుకు తక్షణమే స్వీకరించారు?

ఈద్ ఉల్-అధా సందర్భంగా, ముస్లింలు సాధారణంగా చాలా భక్తిపరులు అని నేను గమనించాను. వారు ఈ వాజిబ్ చర్యను ఇతర ఫరైజ్ చేసిన తరువాత ఫర్జ్ గా భావిస్తారు. ముస్లింలుగా మన బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తున్నామా? మన పొరుగువారిని, దేశాన్ని, బంధువులను, స్నేహితులను మనం చూసుకుంటున్నామా? ఖుర్బానీ కోసం జంతువులను వధించడం మన పొరుగువారిపై చూపే ప్రభావాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలమా? నిజానికి ఖుర్బానీ ఒక మహత్తర కార్యం. కానీ ఆ చర్యను ప్రదర్శన లేదా మాంసం తినడం, ఆనందించడం కోసం కాకుండా సీరియస్ గా చేసినప్పుడు మాత్రమే చెల్లుబాటు అవుతుంది, ఈ చర్యకు ముందు, ఖుర్బానీ కంటే ముఖ్యమైన కార్యకలాపాలను మేము పరిగణిస్తాము. భారతదేశంలోని వివిధ పట్టణాలలో ఈద్ ఉల్-అధా వేడుకలు ప్రాక్టికల్ గా నాకు ఒకేలా కనిపించాయి. ముంబ‌యి, గుజరాత్, ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్ లోని ముస్లిం ప్రాంతాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి. ఖుర్బానీ రోజున ఎక్కడ చూసినా రక్తం.. చనిపోయిన జంతువుల మాంసం, వాటి చర్మాలు, మార్కెట్లపై గుంతలు, పొదలు, మురుగు కాల్వల్లో రక్తంలా ప్రవహిస్తున్న ఎర్రటి నీరు. ఖుర్బానీ నిజమైన లక్ష్యం ఇదేనా? మనం దీన్ని ఎందుకు చేస్తున్నాము? ఖుర్బానీ ముందు దాని లక్ష్యం ఏమిటో పరిశీలిస్తున్నామా?

ఒకవైపు ముస్లింలు మసీదులు, శ్మశాన వాటికల ముందు క్యూలైన్లలో నిలబడి ఒక్క పూట భోజనం కూడా పొందకుండా, మరోవైపు ముస్లింలు 25 నుంచి 30 మేకలతో ఖుర్బానీని ప్రదర్శనకు నిర్వహిస్తున్నారు. తమ మాంసాన్ని నిరుపేదలకు కాకుండా బంధువులకు పంచుతున్నారు. ఖుర్బానీ మాంసాన్ని తినడానికి ముందు సంపన్న ముస్లిం ఇళ్లలో ఎనిమిది రోజుల పాటు రిఫ్రిజిరేటర్లలో భద్రపరుస్తారు, అయినప్పటికీ చాలా మంది ఆకలితో, నిరుపేద వ్యక్తులు ఒక ప్లేట్ నిండా ఆహారాన్ని చూడ‌ని ప‌రిస్థితులు ఉన్నాయి. ఖుర్బానీ అనేది ఒక ఆరాధనా కార్యం, పండుగ కాదని మనం తరచుగా మరచిపోతుంటాం. సాధారణ రోజుల్లో కసాయి దుకాణం నుండి మాంసం తినడానికి, ఖుర్బానీ మాంసాన్ని ఒకే విధంగా తినడానికి తేడా లేదు. మీరు మాంసం కోసి, మీ ఇంటి పైకప్పు, తలుపుపై లేదా కసాయి దుకాణానికి బదులుగా బహిరంగ మైదానంలో అదే కసాయి నుండి సహాయం కోరుతున్నారు. అంతేకాకుండా మిగిలిన జంతు శ‌రీర భాగాల‌ను వీధిలో విసిరేస్తున్నారు.

మనల్ని ఎల్లవేళలా చూసే అల్లాహ్ కోసం మన కర్మలు స్వచ్ఛమైనవి అనే నమ్మకాన్ని మనలో కలిగించడమే ఖుర్బానీ లక్ష్యం. అల్లాహ్ మిమ్మల్ని గమనిస్తున్నాడంటే, ఖుర్బానీకి ముందే ఆయన మిమ్మల్ని పర్యవేక్షిస్తున్నాడని అర్థం. అతను మీ దైనందిన జీవితాన్ని, మీ పనులను, మీ పొరుగును, మీ నగరాన్ని, మీ దేశాన్ని, అలాగే మిమ్మల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోని ప్రతి చర్యను కూడా గమనిస్తున్నాడు. ఖుర్బానీ వేడుక అనేది ఒక అబ్రహామిక్ ఆచారం, ఇది అల్లాహ్ కోసం మన అత్యంత విలువైన వస్తువులను త్యాగం చేయమని నేర్పింది. ఏదైనా జంతువుపై ఖుర్బానీ చేసే ప్రతి ముస్లిం తాను బలి ఇస్తున్న జంతువు అల్లాహ్ కోసం ఖురాన్ కు కోరుకునే అతి ముఖ్యమైన విషయం అని హామీ ఇవ్వగలడా? సమాధానం మనందరికీ తెలుసని నేను నమ్ముతున్నాను. ఈ రోజు భారతీయ ముస్లిములుగా మనం దేన్నైనా వదులుకోవాల్సి వస్తే, అది మతాధిపత్యం అనే మన అహం. మనల్ని మనం మెరుగుపరుచుకోవడానికి, మన సమాజం, నగరం, దేశం బాధ్యతాయుతమైన సభ్యులుగా మారడానికి మనం త్యాగాలు చేయాలి. అది ఎదగడానికి మన సామర్థ్యాలను ఉపయోగించుకోవచ్చు. మనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును ఏర్పరుచుకుంటూ, సామర్థ్యం సాధించేందుకు విద్యారంగంలో త్యాగాలు చేయడం నేర్చుకోవాలి.. ఏ పరిస్థితిలోనైనా కష్టపడి పనిచేసే వ్యక్తిగా ఉండే త్యాగం అన్ని త్యాగాల‌ కంటే గొప్పది. ఈ త్యాగం భవిష్యత్తులో మన ప్రపంచ సౌందర్యాన్ని పెంచుతుంది.

- సయ్యద్ తలీఫ్ హైదర్

( ఆవాజ్ ది వాయిస్ సౌజన్యంతో.. )