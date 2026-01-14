మకర సంక్రాంతికి ఒక రోజు ముందే గోరఖ్నాథ్ ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు. యూపీ, బీహార్, నేపాల్ నుంచి లక్షలాది మంది భక్తులు బాబా గోరఖ్నాథ్ ఆలయంలో జరిగే కిచిడీ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.
Khichdi Mela : మకర సంక్రాంతి ప్రధాన పండుగ గురువారం జరగనుంది, కానీ ఒక రోజు ముందు బుధవారమే గోరఖ్నాథ్ ఆలయానికి భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. శివావతార మహా యోగి గురు గోరఖ్నాథ్కు భక్తితో కిచిడీ సమర్పించడానికి తెల్లవారుజాము నుంచే ఆలయ ప్రాంగణంలో, బయట పెద్ద క్యూలు కనిపించాయి.
లక్షలాది మంది భక్తులు ప్రధాన పండుగకు ముందే బాబా గోరఖ్నాథ్కు కిచిడీ సమర్పించి పుణ్యం సంపాదించుకున్నారు. గోరక్ష పీఠాధిపతి, ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ గురువారం బ్రహ్మ ముహూర్తంలో మకర సంక్రాంతి పుణ్యకాలంలో బాబా గోరఖ్నాథ్కు కిచిడీ నైవేద్యం సమర్పిస్తారు.
ఆలయ ప్రాంగణంలో భక్తుల రద్దీ
బాబా గోరఖ్నాథ్కు కిచిడీ సమర్పించడానికి భక్తులు మంగళవారం రాత్రి నుంచే ఆలయ ప్రాంగణంలో బస చేయడం మొదలుపెట్టారు. బుధవారం తెల్లవారుజామున ఆలయ తలుపులు తెరుచుకోగానే, కిచిడీ సమర్పణ కార్యక్రమం మొదలైంది. భక్తుల భారీ రద్దీ మధ్య ఆలయ ప్రాంగణం మొత్తం "జై బాబా గోరఖ్నాథ్" నినాదాలతో మార్మోగిపోయింది.
యూపీ, బీహార్, నేపాల్ నుంచి తరలివచ్చిన భక్తులు
సుఖసంతోషాలు, శ్రేయస్సు కోసం ఉత్తర ప్రదేశ్, పొరుగు రాష్ట్రం బీహార్, మిత్రదేశం నేపాల్ నుంచి వచ్చిన భక్తులు క్యూలో నిలబడి గురు గోరఖ్నాథ్కు భక్తితో కిచిడీ సమర్పించారు. ఆ తర్వాత భక్తులు ఆలయ ప్రాంగణంలోని ఇతర దేవతలను పూజించి, బ్రహ్మలీనులైన మహంత్ బాబా గంభీర్నాథ్, మహంత్ దిగ్విజ్నాథ్, మహంత్ వైద్యనాథ్ సమాధులను నమస్కరించి ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు.
భద్రతా ఏర్పాట్లు
భక్తుల రద్దీని నియంత్రించడానికి ఆలయ ప్రాంగణంలో వేర్వేరు ప్రవేశ ద్వారాలు, బారికేడింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. భక్తుల సౌకర్యార్థం భండారా (అన్నదానం) కూడా నిర్వహించారు. మంగళవారం రాత్రి నుంచి గోరఖ్నాథ్ ఆలయంలోనే బస చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్, భక్తుల భద్రత, సౌకర్యాల కోసం స్వయంగా ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఆయన మంగళవారం రాత్రి, బుధవారం ఉదయం ఆలయ ప్రాంగణాన్ని పరిశీలించి ఏర్పాట్లను సమీక్షించారు.
గోసేవ చేసిన సీఎం యోగి
గోరఖ్నాథ్ ఆలయ పర్యటనలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ బుధవారం ఉదయం ఆలయ గోశాలకు వెళ్లి గోసేవ చేశారు. ఆయన గోవులకు తన చేతులతో బెల్లం తినిపించి, గోశాల సిబ్బందికి సరైన సంరక్షణ కోసం అవసరమైన సూచనలు ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత ఆలయ ప్రాంగణంలో పర్యటిస్తూ, భక్తులతో వచ్చిన పిల్లలను ఆప్యాయంగా పలకరించి, ఆశీర్వదించి, చాక్లెట్లు బహుమతిగా ఇచ్చారు.