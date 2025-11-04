ఉత్తరప్రదేశ్లో చెరకు క్రషింగ్ సీజన్ 2025-26 మొదలైంది. 21 చక్కెర మిల్లులు పని మొదలుపెట్టాయి… 53 మిల్లులు చెరకు కొనుగోలుకు ఇండెంట్లు జారీ చేశాయి. ఇకపై కొనుగోలు చేసే చెరకుకు పెంచిన ధర అమలు..
Uttar Pradesh : యోగి ప్రభుత్వం ఇటీవల చెరకు ధరను క్వింటాల్కు రూ.30 పెంచిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా రాష్ట్రంలో 2025-26 క్రషింగ్ సీజన్ మొదలైంది… చెరకు ధర పెంపుతో రాష్ట్రంలోని లక్షలాది రైతుల్లో ఉత్సాహం నెలకొంది.
రాష్ట్రంలోని 21 చక్కెర మిల్లుల్లో క్రషింగ్ ప్రారంభం
రాష్ట్రంలోని 21 చక్కెర మిల్లుల్లో క్రషింగ్ పనులు మొదలయ్యాయని చెరకు కమిషనర్ మినిస్తీ ఎస్. తెలిపారు. వీటిలో సహకార రంగంలోని 1, ప్రైవేట్ రంగంలోని 20 చక్కెర మిల్లులు ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలోని మొత్తం 53 చక్కెర మిల్లులు చెరకు కొనుగోలు కోసం ఇండెంట్లు జారీ చేశాయి.
వివిధ ప్రాంతాల్లో చెరకు క్రషింగ్ పనులు ప్రారంభం
ఇప్పటివరకు క్రషింగ్ పనులు మొదలైన ప్రాంతాలు ఇవే
- సహరాన్పూర్ ప్రాంతం: 5 చక్కెర మిల్లులు
- మీరట్ ప్రాంతం: 8 చక్కెర మిల్లులు
- మురాదాబాద్ ప్రాంతం: 2 చక్కెర మిల్లులు
- లక్నో ప్రాంతం: 6 చక్కెర మిల్లులు
ఇవి కాకుండా, మరో 32 చక్కెర మిల్లులు కూడా అవసరమైన ఫార్మాలిటీలను పూర్తి చేశాయి, రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో వాటి కార్యకలాపాలు మొదలవుతాయి. మిగిలిన 69 చక్కెర మిల్లులు కూడా త్వరలోనే క్రషింగ్ ప్రారంభిస్తాయి.
చెరకు ధరను సకాలంలో చెల్లించాలని ఆదేశాలు
చెరకు ధరను త్వరగా చెల్లించడానికి అన్ని చక్కెర మిల్లులకు ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు చెరకు కమిషనర్ తెలిపారు. మిల్లులు ప్రస్తుత 2025-26 క్రషింగ్ సీజన్కు సంబంధించి చెరకు ధర చెల్లింపును కూడా మొదలుపెట్టాయి. రైతులకు సకాలంలో చెల్లింపులు అందించి, వారు తదుపరి పంటకు సులభంగా సిద్ధమయ్యేలా చూడటమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం.
సకాలంలో క్రషింగ్ జరిగితే గోధుమల సాగుకు రైతులకు సౌలభ్యం
చక్కెర మిల్లులు సకాలంలో పనిచేయడం వల్ల పొలాలు త్వరగా ఖాళీ అవుతాయని, దీంతో రైతులకు గోధుమలు విత్తుకోవడానికి సులభంగా ఉంటుందని యోగి ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ చర్య చెరకు రైతులకు ఉపశమనం కలిగించడమే కాకుండా, మొత్తం వ్యవసాయ చక్రాన్ని సజావుగా నడపడంలో సహాయపడుతుంది.