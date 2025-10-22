ఉత్తర ప్రదేశ్ కు పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించడానికి యోగి సర్కార్ హైదరాబాద్ లో కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేయనుంది. దీనివల్ల ఆ రాష్ట్రానికి కలిగే ప్రయోజనమేంటో తెలుసా?
Uttar Pradesh : ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నాయకత్వంలో, ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించడానికి మరో పెద్ద అడుగు వేసింది. ఇప్పుడు, ముంబై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, చెన్నై, న్యూఢిల్లీ వంటి ఐదు ప్రధాన భారత మెట్రో నగరాల్లో 'ఇన్వెస్ట్ యూపీ' శాటిలైట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రమోషన్ కార్యాలయాలను తెరవనున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రధాన పారిశ్రామిక కేంద్రాల నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్కు నేరుగా మూలధన పెట్టుబడులను తీసుకురావడం, పెట్టుబడిదారులను రాష్ట్ర విధానాలు, అవకాశాలతో అనుసంధానించడం దీని లక్ష్యం.
ఇన్వెస్ట్ యూపీ పునర్నిర్మాణ ప్రతిపాదనకు ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఇప్పటికే ఆమోదం తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా రాష్ట్రంలో పారిశ్రామికాభివృద్ధికి కొత్త ఊపునిచ్చేందుకు ఈ శాటిలైట్ కార్యాలయాల ఏర్పాటును ప్రతిపాదించారు.
ప్రతి కార్యాలయంలో ఒక జనరల్ మేనేజర్, ఒక అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్, ఇద్దరు ఉద్యమి మిత్రాలు, ఇద్దరు ఎగ్జిక్యూటివ్లు, ఇద్దరు ఆఫీస్ అసిస్టెంట్లతో కూడిన బృందం ఉంటుంది. ఐదు కార్యాలయాలపై మొత్తం వార్షిక వ్యయం రూ. 12 కోట్లకు పైగా ఉంటుందని అంచనా.
ప్రభుత్వ ప్రణాళిక ప్రకారం ప్రతి నగరం శాటిలైట్ కార్యాలయం దాని భౌగోళిక, పారిశ్రామిక బలానికి అనుగుణంగా వ్యూహాత్మక రంగాలపై దృష్టి పెడుతుంది.
- ముంబై కార్యాలయం ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఫిన్టెక్, ఈఎస్జీ ఫండ్స్పై దృష్టి పెడుతుంది.
- బెంగళూరు కార్యాలయం జీసీసీలు (గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్లు), ఏరోస్పేస్, సెమీకండక్టర్లు, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, డీప్టెక్ రంగాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది.
- హైదరాబాద్ కార్యాలయం ఫార్మా, డేటా సెంటర్లు, హెల్త్టెక్, ఎంటర్ప్రైజెస్ పరిశ్రమలపై దృష్టి పెడుతుంది.
- చెన్నై కార్యాలయం ఆటోమోటివ్, ఎలక్ట్రానిక్స్, టెక్స్టైల్, హార్డ్వేర్ తయారీ రంగాలలో పెట్టుబడులు పెడుతుంది.
- న్యూఢిల్లీ కార్యాలయం ప్రత్యేక ఇన్వెస్ట్ యూపీ, ఆసియా-యూరోపియన్ యూనియన్ ఫెసిలిటేషన్ ఆఫీస్గా పనిచేస్తుంది.
'ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్' ఇమేజ్ మరింత బలోపేతం
యోగి ప్రభుత్వ ఈ చర్య పెట్టుబడిదారులతో కమ్యూనికేషన్ను బలోపేతం చేయడానికి, రాష్ట్ర 'ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్' ఇమేజ్ను మరింత మెరుగుపరచడానికి సహాయపడుతుంది. ఉత్తరప్రదేశ్ ఇకపై కేవలం వినియోగదారు రాష్ట్రం కాదని, పెట్టుబడిదారులకు ఇష్టమైన గమ్యస్థానంగా మారిందని ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ పేర్కొన్నారు. ఈ శాటిలైట్ కార్యాలయాలు ఈ దిశగా వారధిగా పనిచేస్తాయి. ఈ కార్యాలయాల ద్వారా, ఉత్తరప్రదేశ్ దేశంలోని అగ్ర పారిశ్రామిక కేంద్రాలలో శాశ్వత ఉనికిని ఏర్పరుచుకుని, ప్రపంచ పెట్టుబడి పటంలో కొత్త గుర్తింపును పొందుతుంది.