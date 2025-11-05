kanya vivaha sahayata yojna : యోగి ప్రభుత్వం ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని కోట్లాది మంది కార్మికులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తున్నారు. పిల్లల పుట్టుక నుంచి పెళ్లి, చికిత్స వరకు డబ్బులు ఇస్తారు. అలాగే కన్యా వివాహ సహాయత యోజన కింద ఇచ్చే మొత్తాన్ని పెంచారు.

Uttar Pradesh : ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నాయకత్వంలోని ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిర్మాణ కార్మికుల ప్రయోజనాల కోసం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్ర భవన, ఇతర నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమ బోర్డు నడుపుతున్న కన్యా వివాహ సహాయత యోజనలో ఆర్థిక సహాయాన్ని గణనీయంగా పెంచారు. ఇప్పుడు సాధారణ వివాహానికి రూ.65,000, కులాంతర వివాహానికి రూ.75,000, సామూహిక వివాహానికి ఒక్కో జంటకు రూ.85,000 ఆర్థిక సహాయం అందిస్తారు. దీనికి అదనంగా, కార్యక్రమ నిర్వహణ కోసం రూ.15,000 వేరుగా ఇస్తారు.

కన్యాదానం బాధ్యతను నిర్వర్తిస్తున్న సీఎం యోగి

 కార్మిక కుటుంబాలు సమాజానికి వెన్నెముక అని ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ చెబుతుంటారు. వారి కుమార్తెల వివాహానికి ఆర్థికంగా మద్దతు ఇవ్వడం ప్రభుత్వ మానవతా కర్తవ్యం. ఏ కార్మికుడి కూతురు కూడా ఆందోళన లేకుండా తన జీవితంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించగలగాలన్నదే ప్రభుత్వ ప్రయత్నం. ఈ క్రమంలో సామూహిక వివాహ కార్యక్రమాల పూర్తి ఏర్పాట్లను కార్మిక శాఖ, బోర్డు చేస్తుంది. దీనివల్ల కార్మిక కుటుంబాలకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగదు. వివాహ వేడుకలో భద్రత, వసతి, రవాణా, భోజనం వంటి అన్ని ఏర్పాట్లను శాఖ చూసుకుంటుంది.

1.88 కోట్ల మంది కార్మికులకు ప్రయోజనం

ప్రతి కార్మికుడికి పథకాల ప్రయోజనాలను అందించడమే భవన, ఇతర నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమ బోర్డు లక్ష్యమని బోర్డు కార్యదర్శి పూజా యాదవ్ తెలిపారు. కన్యా వివాహ సహాయక మొత్తాన్ని పెంచడం వల్ల కార్మిక కుటుంబాలకు ప్రత్యక్షంగా ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. ప్రస్తుతం బోర్డులో 1.88 కోట్లకు పైగా కార్మికులు నమోదై ఉన్నారు.

Related Articles

Related image1
హైదరాబాద్ లో ఇన్వెస్ట్ యూపీ.. యోగి సర్కార్ సరికొత్త ప్రయోగం
Related image2
ఆపదలో ఉన్న అన్నదాతలకు అండగా యోగి.. ఈ దీపావళికి అరుదైన కానుక

సులభమైన, ఉచిత దరఖాస్తు ప్రక్రియ

 నమోదైన కార్మికులు కేవలం రూ.20 ఒకేసారి రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు, రూ.20 వార్షిక చందా చెల్లించి పథకాలకు అర్హులు కావచ్చు. దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తిగా ఆన్‌లైన్, ఉచితం. కార్మికులు www.upbocwboard.in వెబ్‌సైట్ లేదా జన్ సేవా కేంద్రాల ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

కార్మికుల కోసం బోర్డు నడుపుతున్న ఇతర సంక్షేమ పథకాలు

▪️జనన సహాయం: కొడుకు పుడితే రూ.20,000, కూతురు పుడితే రూ.25,000, ఇంకా రూ.2.50 లక్షల ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్.

▪️విద్యా సహాయం: 1వ తరగతి నుంచి ఉన్నత విద్య వరకు రూ.2,000 నుంచి రూ1,00,000 వరకు ఆర్థిక సహాయం, వృత్తి విద్యా కోర్సులకు పూర్తి ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్.

▪️తీవ్ర అనారోగ్య సహాయం: వైద్య ఖర్చుల రీయింబర్స్‌మెంట్.

▪️పింఛను సహాయం: అర్హతను బట్టి నెలకు రూ.1,000 ఆర్థిక సహాయం.

▪️వైకల్యం/మరణ సహాయం: కార్మికుడిపై ఆధారపడిన వారికి రూ.2,00,000 నుంచి రూ.5,00,000 వరకు ఆర్థిక సహాయం అందిస్తారు.

ఇప్పటివరకు బోర్డు 18,94,797 దరఖాస్తులపై వివిధ పథకాల కింద రూ.6336.61 కోట్లు అందించింది.