బంగ్లాదేశ్ నుండి వచ్చిన 99 హిందూ బెంగాలీ కుటుంబాలకు పునరావాసం కల్పించేందుకు యోగి సర్కార్ సిద్దమయ్యింది. కాన్పూర్ లో వీరికి పునరావాసం కల్పించడానికి యోగి కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది.
Lucknow : గతంలో తూర్పు పాకిస్తాన్ (ప్రస్తుతం బంగ్లాదేశ్) నుంచి వలసవచ్చి ఉత్తరప్రదేశ్లో నివసిస్తున్న హిందూ బెంగాలీ కుటుంబాలకు యోగి సర్కార్ గుడ్ న్యూస్ తెలిపింది. వీరికి పునరావాసం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక ముఖ్యమైన, మానవతా నిర్ణయం తీసుకుంది. ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ అధ్యక్షతన జరిగిన కేబినెట్ సమావేశంలో మీరట్ జిల్లాకు సంబంధించిన ఈ ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపారు.
మీరట్లోని 99 కుటుంబాల పునరావాసం
మీరట్ జిల్లాలోని మవానా తహసీల్లోని నంగ్లా గోసాయి గ్రామానికి సంబంధించింది అంశమిది. ఇక్కడ తూర్పు పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చిన 99 హిందూ బెంగాలీ కుటుంబాలు చాలా కాలంగా సరస్సు భూమిలో తాత్కాలికంగా నివసిస్తున్నాయి. కేబినెట్ నిర్ణయం ప్రకారం ఈ కుటుంబాలన్నింటికీ కాన్పూర్ దేహత్ జిల్లాలోని రసూలాబాద్ తహసీల్లో పునరావాసం కల్పిస్తారు.
కాన్పూర్ దేహత్లో భూమి కేటాయింపు వివరాలు
భైంసాయా గ్రామంలో పునరావాస శాఖ పేరు మీద ఉన్న 11.1375 హెక్టార్ల (27.5097 ఎకరాలు) భూమిలో 50 కుటుంబాలకు నివాసం కల్పిస్తారు. అలాగే తాజ్పూర్ తరసౌలీ గ్రామంలో పునరావాస శాఖ పేరు మీద ఉన్న 10.530 హెక్టార్ల (26.009 ఎకరాలు) భూమిలో మిగిలిన 49 కుటుంబాలకు పునరావాసం కల్పిస్తారు. ప్రతి కుటుంబానికి 0.50 ఎకరాల భూమి ఇస్తారు.
30 ఏళ్ల లీజు, గరిష్ఠంగా 90 ఏళ్ల వరకు పునరుద్ధరణ
కుటుంబాలకు ఇచ్చే భూమిని ప్రీమియం లేదా లీజు అద్దెపై 30 ఏళ్ల లీజుకు ఇస్తారు. ఈ లీజును మరో 30-30 ఏళ్ల చొప్పున పునరుద్ధరించుకోవచ్చు. ఈ విధంగా లీజు గరిష్ఠంగా కాలపరిమితి 90 ఏళ్లు ఉంటుంది. ఈ నిర్ణయం పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు, నిర్వాసిత కుటుంబాలకు గౌరవప్రదమైన, సురక్షితమైన పునరావాసాన్ని అందిస్తుంది. చాలా కాలంగా తాత్కాలిక పరిస్థితుల్లో జీవిస్తున్న ఈ కుటుంబాలకు ఇప్పుడు శాశ్వత నివాసం, భవిష్యత్తుకు భద్రత లభిస్తుంది.
పట్టణ అభివృద్ధి కోసం సవరించిన అభివృద్ధి రుసుము విధానం
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పట్టణ ప్రాంతాల్లో రోడ్లు, ఖాళీ స్థలాలు, మురుగునీటి శుద్ధి ప్లాంట్లు, ఇతర మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి కోసం కూడా ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ అధ్యక్షతన జరిగిన కేబినెట్ సమావేశంలో పట్టణ ప్రాంతాల కోసం సవరించిన అభివృద్ధి రుసుము విధానాన్ని అమలు చేయడానికి, సంబంధిత నిబంధనలలో మార్పులకు ఆమోదం తెలిపారు.
నగర ప్రణాళిక నిబంధనలు-2014 సవరణకు ఆమోదం
ఉత్తరప్రదేశ్ నగర ప్రణాళిక, అభివృద్ధి నిబంధనలు-2014 (సవరించిన 2021)లో మార్పుల ప్రతిపాదనకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఈ నిర్ణయంతో పట్టణ అభివృద్ధికి అవసరమైన ఆర్థిక వనరులు మరింత వ్యవస్థీకృతంగా అందుబాటులోకి వస్తాయి.
అభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థలకు స్థిరమైన ఆర్థిక ఆధారం
కొత్త అభివృద్ధి రుసుము విధానంతో అభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థలకు తమ ప్రాజెక్టులు, పౌర సౌకర్యాల విస్తరణకు స్థిరమైన ఆర్థిక వనరులు అందుతాయి. దీనివల్ల పట్టణ ప్రాంతాల్లో మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణం, విస్తరణ వేగవంతం అవుతుంది.
ప్రణాళికాబద్ధమైన పట్టణ అభివృద్ధి, ఉపాధికి ప్రోత్సాహం
ఈ నిర్ణయంతో నగర ప్రాంతాల్లో మెరుగైన పౌర సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి, ప్రణాళికాబద్ధమైన పట్టణ అభివృద్ధి వేగం పుంజుకుంటుంది. నిర్మాణ, అభివృద్ధి పనులు వేగవంతం అవ్వడంతో ఉపాధి అవకాశాలు కూడా పెరుగుతాయి. ఈ నిర్ణయం నగరాలను మరింత వ్యవస్థీకృతంగా, ఆధునికంగా, నివాసయోగ్యంగా మార్చే దిశగా ఒక ముఖ్యమైన అడుగు.