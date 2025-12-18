యోగి ప్రభుత్వం 2026లో యువతకు లక్షన్నర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇవ్వబోతోంది. పోలీస్, విద్య, రెవెన్యూ, ఆరోగ్యంతో పాటు పలు శాఖల్లో పారదర్శకంగా నియామకాలు జరగనున్నాయి. దీంతో పదేళ్లలో పది లక్షల ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన రికార్డును ప్రభుత్వం సృష్టిస్తుంది.
Government Jobs : యోగి ప్రభుత్వం వచ్చే ఏడాది రాష్ట్ర యువతకు పెద్ద కానుక ఇవ్వబోతోంది. ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఇటీవల ఉన్నతస్థాయి సమీక్షా సమావేశంలో అన్ని శాఖల నుంచి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల ఖాళీల వివరాలు కోరారు. ఖాళీ పోస్టులను సకాలంలో భర్తీ చేయడమే దీని ఉద్దేశం. సమీక్ష తర్వాత ముఖ్యమంత్రి 2026లో రాష్ట్ర యువతకు లక్షన్నర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇచ్చేందుకు అనుమతి ఇచ్చారు. ఈ నియామకాలు పోలీస్, విద్య, రెవెన్యూ, ఆరోగ్యం, గృహనిర్మాణం వంటి పలు శాఖల్లో జరుగుతాయి.
పోలీస్, విద్యాశాఖల్లోనే ఎక్కువ నియామకాలు
ప్రభుత్వ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం… 2026లో అత్యధిక నియామకాలు పోలీస్, విద్యాశాఖల్లో జరగనున్నాయి. రెండు శాఖల్లో దాదాపు 50-50 వేల పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు. ఇవి కాకుండా రెవెన్యూ, జైళ్లు, ఆరోగ్యం, శిశు అభివృద్ధి, గృహనిర్మాణ శాఖల్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున నియామకాలు ఉంటాయి. ఈ నియామకాలతో 2026లో అత్యధిక ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన రికార్డు యోగి ప్రభుత్వం పేరిట నమోదవుతుంది.
పారదర్శక నియామకాలతో యువతలో బలపడిన నమ్మకం
యోగి ప్రభుత్వం గత ఎనిమిదిన్నర ఏళ్లలో రాష్ట్ర యువతకు వివిధ శాఖల్లో 8.5 లక్షలకు పైగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది. ఈ నియామకాలన్నీ పూర్తిగా పారదర్శకంగా, నిష్పక్షపాతంగా జరిగాయి. గత ప్రభుత్వాల హయాంలో నియామకాల పారదర్శకతపై ప్రశ్నలు తలెత్తేవి, కానీ యోగి ప్రభుత్వ విధానం, పనితీరుతో యువతలో నమ్మకం బలపడింది.
పదేళ్లలో రికార్డు స్థాయిలో పది లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు
ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఇటీవల ఉన్నతాధికారులతో సమావేశమై శాఖలవారీగా ఖాళీల పరిస్థితిని సమీక్షించారు. వివిధ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, 2026లో ప్రతిపాదిత నియామకాల ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక, యోగి ప్రభుత్వం పదేళ్లలో పది లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన రాష్ట్రంలో మొదటి ప్రభుత్వంగా నిలుస్తుంది. చాలా శాఖల్లో నియామక ప్రక్రియ చివరి దశలో ఉంది, కొన్ని శాఖల్లో ప్రకటనలు జారీ చేసేందుకు సన్నాహాలు పూర్తయ్యాయి.
పోలీసు శాఖలో 50 వేల పోస్టుల భర్తీకి సన్నాహాలు
ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఆశయాలకు అనుగుణంగా, పోలీసు శాఖలో ఇప్పటివరకు 2.19 లక్షల పోస్టులను భర్తీ చేశారు. 2026లో పోలీసు శాఖ ద్వారా సుమారు 50 వేల కొత్త పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు. వీటిలో 30 వేల కానిస్టేబుళ్లు, 5 వేల సబ్-ఇన్స్పెక్టర్లు, 15 వేల ఇతర పోస్టులు ఉంటాయి. నియామకాలకు సంబంధించిన అన్ని అవసరమైన ఏర్పాట్లు దాదాపు పూర్తయ్యాయి.
విద్యాశాఖలో టీచర్ నుంచి ప్రిన్సిపాల్ వరకు నియామకాలు
విద్యాశాఖ అధికారిక వర్గాల ప్రకారం, 2026లో సుమారు 50 వేల పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు. ఈ నియామకాలు సహాయక ఉపాధ్యాయులు, లెక్చరర్లు, ప్రిన్సిపాల్ వంటి పోస్టులకు ఉంటాయి. దీనివల్ల విద్యావ్యవస్థ బలోపేతం అవ్వడంతో పాటు యువతకు కొత్త ఉపాధి అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి.
రెవెన్యూ, ఇతర శాఖల్లోనూ భారీగా నియామకాలు
రెవెన్యూ శాఖలో సుమారు 20 వేల పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు. ఇది కాకుండా ఆరోగ్యం, గృహనిర్మాణం, జైళ్లు, శిశు అభివృద్ధి వంటి ఇతర శాఖల్లో కూడా దాదాపు 30 వేల పోస్టుల భర్తీ ప్రతిపాదనలో ఉంది. మొత్తంగా 2026లో జరగబోయే కొత్త నియామకాల సంఖ్య లక్షన్నర కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది.