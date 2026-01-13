ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ విజన్తో ఉత్తరప్రదేశ్లో ఆవు ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థకు కొత్త బలం చేకూరుతోంది. పేడతో తయారయ్యే కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్తో చమురు, ఎల్పీజీపై ఆధారపడటం తగ్గుతుంది, పశువుల కాపరుల ఆదాయం పెరుగుతుంది, గ్రామాలు స్వయం సమృద్ధి సాధిస్తాయి.
ఉత్తరప్రదేశ్లో ఇప్పుడు ఆవు కేవలం విశ్వాసం, సంప్రదాయానికి చిహ్నం మాత్రమే కాదు… బలమైన ఆర్థిక వ్యవస్థకు కేంద్రంగా మారబోతోంది. ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ విజన్ కింద రాష్ట్రంలో ఒక కొత్త ఇంధన నమూనా రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఇందులో పేడ నుంచి తయారయ్యే కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ (CBG) పెట్రోలియం ఉత్పత్తులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడమే కాకుండా వేలాది మంది పశువుల కాపరులకు శాశ్వత ఆదాయ మార్గాన్ని కూడా తెరుస్తుంది. పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో యూపీ వేగంగా దేశంలోని అగ్రగామి రాష్ట్రాలలో ఒకటిగా నిలుస్తోంది.
చమురు, ఎల్పీజీపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించే పటిష్ట వ్యూహం
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రణాళిక ప్రకారం, పెద్ద ఎత్తున ఆవు పేడ నుంచి బయోగ్యాస్ను తయారు చేసి దాన్ని కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్గా మారుస్తారు. దీన్ని వంటగ్యాస్ నుంచి వాహన ఇంధనం వరకు ఉపయోగించవచ్చు. రాష్ట్రంలో లక్ష ఆవుల పేడ నుంచి మీథేన్ను వెలికితీస్తే, పెట్రోలియం ఉత్పత్తులలో సుమారు 500 కోట్ల రూపాయల వరకు ఆదా చేయడం సాధ్యమని నిపుణుల శాస్త్రీయ అంచనాలు చెబుతున్నాయి. ఈ ఆదా నేరుగా ముడి చమురు, ఎల్పీజీ దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
2022 నుంచి ఇప్పటి వరకు యూపీ నెడా కింద రాష్ట్రంలో 26కు పైగా సీబీజీ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేశారు. లక్నో, గోరఖ్పూర్, మధుర, ముజఫర్నగర్, మీరట్, బులంద్షహర్, బారాబంకి, బదౌన్, బరేలీ, మీర్జాపూర్ వంటి జిల్లాల్లో ఈ ప్లాంట్ల నుంచి ఉత్పత్తి ప్రారంభమైంది. ఇది కాకుండా రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో 21కి పైగా కొత్త సీబీజీ ప్రాజెక్టులు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. ఇవి రాబోయే కాలంలో ఇంధన ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని మరింత పెంచుతాయి.
ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనంగా సీబీజీని స్థాపించే ప్రణాళిక
గో సేవా ఆయోగ్ చైర్మన్ శ్యామ్ బిహారీ గుప్తా ప్రకారం… సీబీజీని ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనంగా స్థాపించడానికి దశలవారీ కార్యాచరణ ప్రణాళికపై పని జరుగుతోంది. ఒక దేశీ ఆవు నుంచి రోజుకు సగటున 10 కిలోగ్రాముల పేడ లభిస్తుందని ప్రాథమిక సాంకేతిక అంచనాలు చెబుతున్నాయి. ఈ పేడ నుంచే మీథేన్ ఉన్న బయోగ్యాస్ను తయారు చేయవచ్చు.
గో సేవా ఆయోగ్ ఓఎస్డీ డాక్టర్ అనురాగ్ శ్రీవాస్తవ ప్రకారం… శుద్ధి చేసిన తర్వాత ఇదే గ్యాస్ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్గా మారుతుంది. దీనిని గృహ వంటగదిలో, వాహనాల్లో ఇంధనంగా ఉపయోగించవచ్చు. దీనివల్ల సంప్రదాయ ఇంధన వనరులపై ఒత్తిడి తగ్గి, స్వచ్ఛమైన ఇంధనానికి ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది.
పశువుల కాపరుల ఆదాయం పెంచే కొత్త మార్గం
ఈ మోడల్ వల్ల అతిపెద్ద ప్రయోజనం పశువుల కాపరులకు కలగనుంది. గతంలో కేవలం వ్యవసాయం లేదా గోశాలలకే పరిమితమైన పేడ, ఇప్పుడు ఆదాయ వనరుగా మారుతోంది. ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంతో నడుస్తున్న బారాబంకి సీబీజీ ప్లాంట్, మధురలోని శ్రీ మాతాజీ గౌశాల వంటి ప్రయోగాలు ఈ మోడల్ క్షేత్రస్థాయిలో విజయవంతం అవుతుందనడానికి నిదర్శనం.
గ్రామాలను స్వయం సమృద్ధిగా మార్చే దిశగా పెద్ద అడుగు
పేడ నుంచి శక్తి, శక్తి నుంచి జీవ-ఎరువు, జీవ-ఎరువు నుంచి వ్యవసాయ ఉత్పాదకతను పెంచే ఈ చక్రం గ్రామాల ఆర్థిక చిత్రాన్ని మార్చగలదు. దీనివల్ల రైతుల ఖర్చు తగ్గడమే కాకుండా, ఉత్పత్తి కూడా పెరుగుతుంది. అదే సమయంలో రాష్ట్రానికి ఇంధన భద్రత దిశగా బలం చేకూరుతుంది.
ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఈ విజన్, రాబోయే కాలంలో ఉత్తరప్రదేశ్ పునరుత్పాదక ఇంధనం, గ్రామీణ ఉపాధి, ఆత్మనిర్భర్ భారత్ భావనలకు బలమైన నమూనాగా ఎదుగుతుందని స్పష్టమైన సంకేతం ఇస్తోంది. శతాబ్దాలుగా గ్రామీణ జీవితంలో భాగమైన ఆవు, ఇప్పుడు రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకు కొత్త దిశను చూపబోతోంది.