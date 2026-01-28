యోగి ప్రభుత్వం రైతుల సౌలభ్యం కోసం వ్యవసాయ శాఖ హెల్ప్లైన్ను ప్రారంభించింది. రైతులు 0522-2317003 నంబర్కు కాల్ చేసి పథకాలు, సబ్సిడీలు, సోలార్ పంపులు, వ్యవసాయ యంత్రాలు, విత్తనాలు, ఎరువులు, డిజిటల్ వ్యవసాయ సేవల గురించి ఇంట్లో నుంచే సమాచారం పొందవచ్చు.
Lucknow : యోగి ప్రభుత్వం రైతుల సౌలభ్యం కోసం ఒక ముఖ్యమైన అడుగు వేసింది. ఇప్పుడు రైతులు వ్యవసాయ శాఖ పథకాల సమాచారం కోసం ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం ఒక ఫోన్ కాల్తో వారికి అవసరమైన అన్ని వివరాలు అందుతాయి.
వ్యవసాయ శాఖ హెల్ప్లైన్ ప్రారంభం
బుధవారం వ్యవసాయ డైరెక్టరేట్లో వ్యవసాయ శాఖ హెల్ప్లైన్ సేవను ప్రారంభించారు. ఈ హెల్ప్లైన్ ద్వారా రైతులు ఇంట్లో నుంచే వ్యవసాయ శాఖ పథకాలు, సౌకర్యాలకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారాన్ని పొందగలరు. ఈ సేవ రైతుల సమస్యలను సులభంగా, వేగంగా పరిష్కరించడంలో ఒక ముఖ్యమైన చొరవ.
హెల్ప్లైన్ను ప్రారంభించిన వ్యవసాయ మంత్రి
వ్యవసాయ మంత్రి సూర్య ప్రతాప్ షాహి, రాష్ట్ర మంత్రి బల్దేవ్ సింగ్ ఔలఖ్తో కలిసి లక్నోలోని వ్యవసాయ డైరెక్టరేట్లో ఈ హెల్ప్లైన్ను ప్రారంభించారు. ఉత్తరప్రదేశ్ రైతులు ఈ హెల్ప్లైన్ నంబర్ 0522-2317003కు సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు, ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు కాల్ చేయవచ్చు. నిర్ణీత సమయంలో రైతులు తమకు అవసరమైన సమాచారాన్ని నేరుగా శాఖ నుంచి పొందగలరు.
పథకాలు, సబ్సిడీలు, డిజిటల్ సేవల పూర్తి సమాచారం
పథకాల సమాచారం కోసం రైతులు ఇబ్బంది పడకుండా చూడటమే ఈ హెల్ప్లైన్ ఉద్దేశమని వ్యవసాయ మంత్రి సూర్య ప్రతాప్ షాహి తెలిపారు. రైతులు మొబైల్ ఫోన్ నుంచి కాల్ చేసి వ్యవసాయ శాఖ అన్ని పథకాలు, సబ్సిడీలు, సేవల గురించి తెలుసుకోవచ్చు. ఒకే కాల్తో రైతులకు డిజిటల్ వ్యవసాయ సర్వే, ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీకి సంబంధించిన సమాచారం కూడా లభిస్తుంది. దీనితో పాటు సోలార్ పంపులు, వ్యవసాయ యంత్రాలపై సబ్సిడీ, విత్తనాలు, ఎరువులు, పురుగుమందులకు సంబంధించిన వివరాలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.
వ్యవసాయ ఉత్పత్తి, ఆదాయం పెంచడంలో సహాయం
ఈ హెల్ప్లైన్ ద్వారా రైతులు వ్యవసాయ పెట్టుబడులకు సంబంధించిన సమాచారం, లాభదాయకమైన పథకాలు, ఆధునిక వ్యవసాయ యంత్రాలు, వ్యవసాయ పరిశోధనలు, ప్రయోగాల గురించి కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఇది రైతులు వ్యవసాయ ఉత్పత్తిని పెంచుకోవడానికి, వారి ఆదాయాన్ని మెరుగుపరచుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.