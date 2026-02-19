ఉత్తరప్రదేశ్లోని యమునా ఎక్స్ప్రెస్వే ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (YEIDA) ప్రాంతంలో భారీ పెట్టుబడులు రానున్నాయి.ఈ పెట్టుబడులు డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఏఐ, క్లౌడ్ సేవలు, ఉపాధి, విదేశీ పెట్టుబడులను ప్రోత్సహిస్తాయి.
Lucknow : ఉత్తరప్రదేశ్ను డిజిటల్, టెక్నాలజీ హబ్గా మార్చే దిశగా యోగి ప్రభుత్వం మరో పెద్ద విజయం సాధించింది. యమునా ఎక్స్ప్రెస్వే ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (YEIDA) ప్రాంతంలో బీ.కే. సేల్స్ కార్పొరేషన్ ఓ భారీ ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టింది. సుమారు ₹400 కోట్ల పెట్టుబడితో అత్యాధునిక హైపర్స్కేల్ డేటా సెంటర్ను ఏర్పాటు చేయనుంది. ఇందుకు సంబంధించిన ఐదు ఎకరాల భూమి కేటాయింపు పత్రాన్ని YEIDA సీఈఓ రాకేష్ కుమార్ సింగ్ గురువారం కంపెనీకి అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో అదనపు సీఈఓ శైలేంద్ర కుమార్ భాటియా కూడా పాల్గొన్నారు.
డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలకు కొత్త బలం
ఉత్తర భారతదేశంలో డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడంలో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒక కీలక ముందడుగుగా భావిస్తున్నారు. కాలిఫోర్నియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (కాల్టెక్) పూర్వ విద్యార్థి కరణ్ గుప్తా ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టుకు నాయకత్వం వహించనున్నారు. ఐదు ఎకరాల కీలకమైన భూమిలో రెండు ఆధునిక డేటా సెంటర్ భవనాలను నిర్మించనున్నారు.
₹400 కోట్ల పెట్టుబడి.. 7000 సర్వర్ ర్యాక్ల కెపాసిటీ
- ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం సామర్థ్యం సుమారు 7000 సర్వర్ ర్యాక్లుగా ఉంటుంది.
- రెండు దశల్లో దాదాపు ₹400 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనున్నారు.
- పూర్తి స్థాయిలో కార్యకలాపాలు మొదలయ్యాక, సుమారు 100 మంది నిపుణులకు ప్రత్యక్షంగా ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి.
- భూమిని అప్పగించిన 18 నెలల్లోగా వాణిజ్య కార్యకలాపాలు ప్రారంభించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
ఈ డేటా సెంటర్ హై-డెన్సిటీ డిజిటల్ ఆపరేషన్స్కు, వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రంగానికి ప్రత్యేకంగా సపోర్ట్ ఇస్తుంది.
ఏఐ, క్లౌడ్ సర్వీసెస్, డేటా స్టోరేజ్కు ఆధునిక సౌకర్యం
ఈ ప్రాజెక్ట్ వ్యాపారాలు, ప్రభుత్వ సంస్థలు, డిజిటల్ స్టార్టప్లకు అత్యాధునిక డిజిటల్ సదుపాయాలను అందిస్తుంది. డేటా స్టోరేజ్, క్లౌడ్ సర్వీసెస్, ఏఐ ఆధారిత సొల్యూషన్స్ అభివృద్ధికి ఇది కొత్త ఊపునిస్తుంది. దీంతో యూపీ డిజిటల్ ఆవిష్కరణలకు ఒక ప్రధాన కేంద్రంగా మారనుంది.
యోగి ప్రభుత్వ పాలసీలతో పెరుగుతున్న నమ్మకం
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ డేటా సెంటర్ పాలసీ, పెట్టుబడులకు అనుకూలమైన వాతావరణం, సింగిల్ విండో క్లియరెన్స్ సిస్టమ్ వంటి కారణాలతో పెద్ద పెట్టుబడిదారుల నమ్మకం పెరుగుతోంది. ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ 'ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీ' లక్ష్యానికి అనుగుణంగా ఈ పెట్టుబడి రాష్ట్రాన్ని డిజిటల్ ఇన్నోవేషన్ హబ్గా మార్చడంలో కీలకం కానుంది.
గ్రీన్ ఎనర్జీపై ఫోకస్
ఈ ప్రాజెక్టులో పునరుత్పాదక ఇంధన వనరులు, ఆధునిక కూలింగ్ టెక్నాలజీ, విద్యుత్ ఆదా చేసే పవర్ సిస్టమ్స్ను ఉపయోగిస్తారు. దీనివల్ల విద్యుత్ వినియోగం తగ్గి, కార్బన్ ఫుట్ప్రింట్ తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. నోయిడా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి దగ్గరగా ఉండటం వల్ల ఈ ప్రాజెక్టుకు మెరుగైన కనెక్టివిటీ, నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా, ఫైబర్ నెట్వర్క్ వంటి ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.
సింప్లాస్ట్ గ్రూప్ ₹70 కోట్ల పెట్టుబడి
మరోవైపు ఇటలీకి చెందిన గ్లోబల్ కంపెనీ సింప్లాస్ట్ గ్రూప్ కూడా YEIDA ప్రాంతంలో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ముందుకొచ్చింది. ₹70 కోట్ల పెట్టుబడితో కొత్త మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ యూనిట్ ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమ కోసం అత్యాధునిక ప్లాస్టిక్, రొటేషనల్ మోల్డింగ్ ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తుంది. ఈ పెట్టుబడిలో 50% విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు (FDI) ఉండటం విశేషం. ఇందుకు సంబంధించిన మూడు ఎకరాల భూమి కేటాయింపు లెటర్ ఆఫ్ ఇంటెంట్ (LOI)ను YEIDA సీఈఓ రాకేష్ కుమార్ సింగ్ కంపెనీకి అందజేశారు.
భారత్-ఇటలీ పారిశ్రామిక బంధం బలోపేతం
ఈ ప్రాజెక్ట్ భారత్-ఇటలీ పారిశ్రామిక సహకారాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది. యమునా ప్రాంతాన్ని గ్లోబల్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్గా మార్చడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ₹70 కోట్ల పెట్టుబడితో రాష్ట్రంలోకి విదేశీ మూలధనం పెరగడమే కాకుండా, నైపుణ్యం ఉన్న, పాక్షిక నైపుణ్యం ఉన్న, నైపుణ్యం లేని కార్మికులకు ప్రత్యక్షంగా ఉపాధి లభిస్తుంది. అలాగే, సప్లై చైన్, లాజిస్టిక్స్, రవాణా, స్థానిక వ్యాపారాల ద్వారా పెద్ద ఎత్తున పరోక్ష ఉపాధి అవకాశాలు కూడా ఏర్పడతాయి.
'మేక్ ఇన్ ఇండియా'కు ప్రోత్సాహం
ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా అత్యాధునిక యూరోపియన్ టెక్నాలజీ బదిలీ, ఆధునిక ఉత్పత్తి వ్యవస్థలు, అంతర్జాతీయ నాణ్యతా ప్రమాణాలను పాటిస్తారు. స్థానిక కార్మికులకు గ్లోబల్ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా శిక్షణ ఇస్తారు. ఇది 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' కార్యక్రమానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది. దేశీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల కోసం ఉత్పత్తి చేయడం ద్వారా ఎగుమతులు, విదేశీ మారకద్రవ్యం ఆర్జన, ప్రపంచ పోటీతత్వాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది.