నీతి ఆయోగ్ EPI 2024 ర్యాంకింగ్లో ఉత్తరప్రదేశ్ ఓవరాల్గా నాలుగో స్థానం, భూపరివేష్టిత రాష్ట్రాల్లో మొదటి స్థానం సాధించింది. ఈ విజయం యోగి ప్రభుత్వ ఎగుమతి-ప్రోత్సాహక విధానాలు, బలమైన మౌలిక సదుపాయాల ఫలితమే.
Lucknow : ఉత్తరప్రదేశ్ ఈ రోజు కేవలం ఎదుగుతున్న ఎగుమతి రాష్ట్రం మాత్రమే కాదు ఎగుమతులను ఉపాధి, పెట్టుబడులు, ప్రాంతీయ సమతుల్యత, సమ్మిళిత అభివృద్ధితో ముడిపెట్టి ఒక కొత్త జాతీయ నమూనాగా నిలుస్తోంది. దీనికి తాజా నిదర్శనం నీతి ఆయోగ్ విడుదల చేసిన ఎగుమతి సంసిద్ధత సూచిక 2024 (Export Preparedness Index – EPI 2024)లో సాధించిన అద్భుతమైన ర్యాంకింగ్.
EPI 2024 ర్యాంకింగ్లో ఉత్తరప్రదేశ్ అద్భుత ప్రదర్శన
బుధవారం విడుదలైన EPI 2024 ర్యాంకింగ్లో ఉత్తరప్రదేశ్ చెప్పుకోదగ్గ విజయం సాధించి, ఓవరాల్గా నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది. దీనితో పాటు భూపరివేష్టిత (Landlocked) రాష్ట్రాల విభాగంలో ఉత్తరప్రదేశ్ మొదటి స్థానంలో ఉంది. 2022లో ఈ రాష్ట్రం ఓవరాల్గా ఏడో స్థానంలో, భూపరివేష్టిత రాష్ట్రాల్లో రెండో స్థానంలో ఉండేది. కేవలం రెండేళ్లలో ఈ భారీ మెరుగుదల, రాష్ట్ర ఎగుమతి రంగంలో చేసిన విస్తృత సంస్కరణల ఫలితంగా భావిస్తున్నారు.
యోగి ప్రభుత్వ విధానాలతో ఎగుమతులకు కొత్త ఊపు
ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నాయకత్వంలో ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఎగుమతి మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడం, వ్యాపార వాతావరణాన్ని సులభతరం చేయడంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. ఉత్తరప్రదేశ్ ఎగుమతి ప్రోత్సాహక విధానం, ఒక జిల్లా-ఒక ఉత్పత్తి (ODOP) పథకం, కామన్ ఫెసిలిటీ సెంటర్లు, లాజిస్టిక్స్ సంస్కరణలు, మెరుగైన రోడ్ కనెక్టివిటీ, డ్రై పోర్టుల వంటి కార్యక్రమాలు ఎగుమతులకు కొత్త వేగాన్ని ఇచ్చాయి.
ప్రభుత్వం ఎగుమతిదారులకు రవాణా ఖర్చులు, నాణ్యతా ధృవీకరణ, ఈ-కామర్స్ ఆన్బోర్డింగ్ ఫీజులు, కొరియర్, ఎయిర్-ఫ్రైట్ ఖర్చులు, ఎగుమతి క్రెడిట్ గ్యారెంటీ, జాతీయ-అంతర్జాతీయ ప్రదర్శనలలో పాల్గొనడంపై రీయింబర్స్మెంట్ వంటి సౌకర్యాలు కల్పించింది. దీనివల్ల వారి ఖర్చులు తగ్గాయి.
అంతర్జాతీయ ట్రేడ్ షోతో ప్రపంచ మార్కెట్లకు మార్గం
గత మూడేళ్లుగా నిర్వహిస్తున్న ఉత్తరప్రదేశ్ అంతర్జాతీయ ట్రేడ్ షో, రాష్ట్ర ఎగుమతిదారులను అంతర్జాతీయ మార్కెట్లతో అనుసంధానించడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. దీని ద్వారా ఎంఎస్ఎంఈ యూనిట్లు, సంప్రదాయ చేతివృత్తుల వారికి విదేశీ కొనుగోలుదారులతో నేరుగా సంబంధాలు ఏర్పడ్డాయి. దీనివల్ల కొత్త ఎగుమతి ఆర్డర్లు వచ్చాయి. చేనేత, హస్తకళలు, ఫుడ్-ప్రాసెసింగ్, తోలు, ఫార్మా, వ్యవసాయ ఆధారిత ఉత్పత్తులకు ప్రపంచ స్థాయిలో కొత్త గుర్తింపు లభించింది.
70 సూచికలలో ఉత్తరప్రదేశ్ బలమైన ప్రదర్శన
నీతి ఆయోగ్ EPI 2024 ర్యాంకింగ్ను నాలుగు ప్రధాన స్తంభాల ఆధారంగా రూపొందించింది. అవి - ఎగుమతి మౌలిక సదుపాయాలు, బిజినెస్ ఎకోసిస్టమ్, విధానం & సుపరిపాలన, ఎగుమతి పనితీరు. వీటి కింద 13 ఉప-స్తంభాలు, 70 సూచికలు ఉన్నాయి. ఈ అన్ని ప్రమాణాలలో ఉత్తరప్రదేశ్ నిరంతర మెరుగుదల కనబరిచింది. ఎగుమతి పోర్ట్ఫోలియో విస్తరణ, కొత్త మార్కెట్లకు చేరడం, బలమైన లాజిస్టిక్ వ్యవస్థ రాష్ట్ర స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేశాయి.
భూపరివేష్టిత రాష్ట్రమైనప్పటికీ గొప్ప విజయం
EPI 2024లో మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, గుజరాత్ వంటి తీరప్రాంత రాష్ట్రాలు మొదటి మూడు స్థానాల్లో నిలిచాయి. సముద్ర తీరం లేకపోయినా ఉత్తరప్రదేశ్ ఓవరాల్గా నాలుగో స్థానానికి చేరుకోవడం ఒక పెద్ద విజయంగా భావిస్తున్నారు. ఓడరేవులకు సరుకులను చేరవేయడంలో ఎక్కువ సమయం, ఖర్చు ఉన్నప్పటికీ, యోగి ప్రభుత్వం చేపట్టిన నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలు, విధానపరమైన సపోర్ట్, ఎగుమతిదారులకు అందించిన చురుకైన సహాయం వల్ల నిజమైన ప్రయోజనం కలిగిందని ఈ విజయం చూపిస్తుంది.