వీధి కుక్కల సంఖ్య రోజురోజుకు పెరుగుతుండటం, కుక్క కాటు కేసులు నమోదవుతుండటంతో యోగి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మున్సిపల్ కార్పోరేషన్లు, జిల్లా కేంద్రాల్లో డాగ్ షెల్టర్ హోమ్స్, ఏబీసీ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
ఉదయం వాకింగ్ అయినా, పిల్లలు స్కూల్కు వెళ్లే సమయంలో అయినా… వీధి కుక్కల భయం ఈ రోజుల్లో చాలా నగరాల్లో ప్రజల రోజువారీ ఆందోళనగా మారింది. గడిచిన కొన్ని సంవత్సరాల్లో పెరుగుతున్న కుక్క కాటు సంఘటనలు పెద్ద సమస్యగా మారాయి. కేవలం నగర పాలక సంస్థలకే ఇది పరిమితం కాలేదు… చిన్నచిన్న పట్టణాల్లోనూ తీవ్రమైన ప్రజా భద్రతా సమస్యగా మార్చాయి. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని యోగి ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఈ సవాలును ఎదుర్కోవడానికి పటిష్టమైన, దీర్ఘకాలిక పరిష్కారం దిశగా అడుగులు వేసింది.
పెరుగుతున్న కుక్క కాటు ఘటనలపై ప్రభుత్వ కఠిన వైఖరి
రాష్ట్రంలో వరుసగా వెలుగులోకి వస్తున్న కుక్క కాటు ఘటనలను ప్రభుత్వం తీవ్రంగా పరిగణించింది. లక్నో నుంచి ప్రయాగ్రాజ్, ఇతర పెద్ద నగరాల వరకు సామాన్య ప్రజలు చాలా కాలంగా వీధి కుక్కల సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ సమస్యకు శాస్త్రీయంగా, వ్యవస్థీకృతంగా పరిష్కారం కనుగొననంత వరకు, కేవలం తాత్కాలిక చర్యలు ఫలించవని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ ఆలోచనతోనే నగర పాలక సంస్థలు, జిల్లా కేంద్రాల్లో డాగ్ షెల్టర్ హోమ్స్, యానిమల్ బర్త్ కంట్రోల్ (ABC) సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసే ప్రక్రియను వేగవంతం చేశారు.
మానవతా, శాస్త్రీయ పరిష్కారాలపై దృష్టి
ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నాయకత్వంలో, ఈ చొరవ కేవలం కుక్కలను తొలగించడానికే పరిమితం కాదని, సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా మానవతా, శాస్త్రీయ పద్ధతిలో సమస్యను పరిష్కరిస్తామని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ప్రభుత్వం రెండు స్థాయిలలో దృష్టి పెడుతోంది—ఒకవైపు పౌరుల భద్రతను నిర్ధారించడం, మరోవైపు జంతు సంక్షేమ సూత్రాలను పాటించడం. అందుకే ఏబీసీ సెంటర్ల ద్వారా సంతాన నియంత్రణ, టీకాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు.
షెల్టర్ హోమ్స్ కోసం ప్రత్యేక డీపీఆర్, కోట్ల రూపాయల ఖర్చు
డాగ్ షెల్టర్ హోమ్స్ ఏర్పాటుకు సంబంధించి ప్రత్యేకంగా వివరణాత్మక ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ (DPR) తయారు చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ప్రతిపాదిత డీపీఆర్ ప్రకారం, ఒక షెల్టర్ హోమ్కు సుమారు రూ. 470 లక్షల నుంచి రూ. 531 లక్షల వరకు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా. ఈ షెల్టర్ హోమ్స్లో వీధి, అనారోగ్య కుక్కలకు సురక్షిత ఆశ్రయం, పశువైద్య సౌకర్యాలు, పరిశుభ్రత, ఆహార వ్యవస్థ, శిక్షణ పొందిన సిబ్బంది నియామకం ఉంటాయి. ప్రభుత్వ స్థాయిలో ఈ డీపీఆర్లకు సూత్రప్రాయంగా ఆమోదం కూడా లభించింది.
లక్నో, ప్రయాగ్రాజ్తో సహా పలు నగరాల్లో భూమి గుర్తింపు
ఈ పథకాన్ని క్షేత్రస్థాయిలో అమలు చేయడానికి భూమిని గుర్తించే ప్రక్రియ కూడా వేగంగా జరుగుతోంది. ప్రయాగ్రాజ్ నగర పాలక సంస్థ పరిధిలోని సోరాన్వ్ తహసీల్లోని మౌర్ ఉప్రహట్ గ్రామంలో డాగ్ షెల్టర్ హోమ్ కోసం భూమిని గుర్తించారు. లక్నో నగర పాలక సంస్థలో భూమి లభ్యతపై కార్యనిర్వాహక బోర్డు నుంచి ప్రతిపాదన ఆమోదం పొందింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఒకే రకమైన వ్యవస్థను అమలు చేయడానికి ఇతర నగర పాలక సంస్థల నుంచి కూడా సమాచారం సేకరిస్తున్నారు.
జిల్లా కేంద్రాల్లో కూడా ఏబీసీ సెంటర్ల ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు
కేవలం పెద్ద నగరాల్లోనే కాకుండా, జిల్లా కేంద్రాల్లో కూడా ఏబీసీ సెంటర్లు, షెల్టర్ హోమ్స్ ఏర్పాటు పనులు వేగవంతమయ్యాయి. లలిత్పూర్లో 12.182 హెక్టార్లు, హర్దోయ్లో 0.2 హెక్టార్లు, బులంద్షహర్లో 2000 చదరపు మీటర్లు, ఫతేపూర్లో 0.769 హెక్టార్ల భూమిని దీనికోసం గుర్తించారు. మిగిలిన జిల్లాల నుంచి సమాచారం అందిన వెంటనే అక్కడ కూడా ప్రాజెక్ట్ ఆమోదం, నిర్మాణ ప్రక్రియను ముందుకు తీసుకెళ్తారు.
సామాన్య ప్రజలకు కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటి?
డాగ్ షెల్టర్ హోమ్స్, ఏబీసీ సెంటర్ల సమర్థవంతమైన నిర్వహణతో రోడ్లపై వీధి కుక్కల సంఖ్య క్రమంగా నియంత్రణలోకి వస్తుంది. దీనివల్ల కుక్క కాటు ఘటనలు తగ్గుతాయి, పిల్లలు, వృద్ధుల భద్రత పెరుగుతుంది, నగరాల్లో భయానక వాతావరణం తగ్గుతుంది. అదే సమయంలో, జంతువుల పట్ల సున్నితమైన, బాధ్యతాయుతమైన పరిపాలనా నమూనా అభివృద్ధి చెందుతుంది, ఇది భవిష్యత్తులో ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా ఒక ఉదాహరణగా నిలుస్తుంది.
సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాల ప్రకారం తదుపరి చర్యలు
ఈ పూర్తి పథకం సుప్రీంకోర్టు జారీ చేసిన మార్గదర్శకాలు, జంతు సంక్షేమానికి సంబంధించిన ప్రమాణాలకు అనుగుణంగానే అమలు చేయబడుతుందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. రాబోయే కాలంలో ఈ షెల్టర్ హోమ్స్, ఏబీసీ సెంటర్లను క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షిస్తారు, తద్వారా ఈ వ్యవస్థ కేవలం కాగితాలకే పరిమితం కాకుండా, వాస్తవంగా ప్రజలకు ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.