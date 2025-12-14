Indian Railways : ఇండియన్ రైల్వే బంపర్ ఆఫర్.. తక్కువ ఖర్చుతో దేశమంతా తిరిగేయండిలా !
Indian Railways : భారతీయ రైల్వే అందించే సర్క్యులర్ జర్నీ టికెట్ ద్వారా ప్రయాణికులు తక్కువ ఖర్చుతో దేశమంతా చుట్టేయవచ్చు. 8 వేర్వేరు రైళ్లలో ప్రయాణించవచ్చు. సీనియర్ సిటిజన్లకు ఈ టికెట్పై ప్రత్యేక డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తుంది.
వెకేషన్కు వెళ్తున్నారా? అయితే రైల్వే అందిస్తున్న ఈ స్పెషల్ టికెట్ మీ కోసమే
భారతదేశంలో రైలు ప్రయాణం అంటే సామాన్యుడికి ఎంతో ఇష్టమైన విషయం.. ఎందుకంటే తక్కువ ఖర్చుతో ప్రయాణాలు చేయవచ్చు. ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది ప్రజలు తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవడానికి రైళ్లను ఆశ్రయిస్తుంటారు. అయితే, సుదీర్ఘ పర్యటనలకు వెళ్లేవారు లేదా తీర్థయాత్రలకు వెళ్లేవారు తరచుగా ఎదుర్కొనే సమస్య టికెట్ బుకింగ్.
వేర్వేరు ప్రాంతాలకు వెళ్లడానికి పదే పదే టికెట్లు బుక్ చేసుకోవడం, ప్రతిసారీ రిజర్వేషన్ దొరుకుతుందో లేదో అని ఆందోళన చెందడం సాధారణం. కానీ, భారతీయ రైల్వే అందిస్తున్న ఒక ప్రత్యేకమైన సర్వీస్ గురించి చాలా తక్కువ మందికి మాత్రమే తెలుసు. అదే 'సర్క్యులర్ జర్నీ టికెట్'. ఈ ఒక్క టికెట్తో మీరు దేశం మొత్తం చుట్టేయవచ్చు. ఆ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
సర్క్యులర్ జర్నీ టికెట్ అంటే ఏమిటి?
భారతీయ రైల్వే ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం 'సర్క్యులర్ జర్నీ టికెట్' (Circular Journey Ticket) అనే ప్రత్యేక సదుపాయాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇది రైల్వే శాఖ అందిస్తున్న తక్కువగా తెలిసిన కానీ అత్యంత ఉపయోగకరమైన సర్వీస్. ఈ టికెట్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, దీని ద్వారా ప్రయాణికులు గరిష్ఠంగా 8 రైళ్లు మారే అవకాశం ఉంటుంది.
అంటే మీరు ఒకే టికెట్పై ఎనిమిది వేర్వేరు రైళ్లలో ప్రయాణించవచ్చు. మీ ట్రావెల్ ప్లాన్ ప్రకారం ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ దిగి, మళ్లీ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించవచ్చు. ఈ ప్రక్రియలో రైళ్లు మారినందుకు గానూ ప్రయాణికులపై ఎలాంటి అదనపు చార్జీలు లేదా పెనాల్టీలు విధించరు. అయితే, ఈ టికెట్ నియమాల ప్రకారం, మీ ప్రయాణం ఏ స్టేషన్ నుండి మొదలవుతుందో, తిరిగి చివరగా అదే స్టేషన్లో ముగియాల్సి ఉంటుంది. అందుకే దీనిని సర్క్యులర్ జర్నీ అని పిలుస్తారు.
సర్క్యులర్ జర్నీ టికెట్: స్టాండర్డ్, కస్టమైజ్డ్ రూట్లు
ఇండియన్ రైల్వే అఫిషియల్ వెబ్సైట్ ప్రకారం.. జోనల్ రైల్వేలు కొన్ని ప్రసిద్ధ పర్యాటక ప్రాంతాలను కలుపుతూ స్టాండర్డ్ సర్క్యులర్ జర్నీ టికెట్లను జారీ చేస్తాయి. పర్యాటకులు ఎక్కువగా సందర్శించే పాపులర్ డెస్టినేషన్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని రైల్వే శాఖ ఈ రూట్లను ముందుగానే నిర్ణయిస్తుంది. ప్రతి రీజినల్ రైల్వే జోన్లోని నిర్దేశిత స్టేషన్లలో ఈ టికెట్లకు సంబంధించిన రూట్లు, వాటి ధరలు, ఇతర పూర్తి వివరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఒకవేళ రైల్వే నిర్ణయించిన స్టాండర్డ్ రూట్లు మీ ప్రయాణ ప్రణాళికకు సరిపోకపోతే, నిరాశ చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రయాణికులు తమ సొంత ట్రావెల్ ప్లాన్ను రూపొందించుకుని, ఆ వివరాలను రీజినల్ రైల్వే అధికారులకు సమర్పించవచ్చు. మీ ప్లాన్ ఆధారంగా వారు మీకు కస్టమైజ్డ్ సర్క్యులర్ జర్నీ టికెట్ ను జారీ చేస్తారు. దీనివల్ల మీకు నచ్చిన ప్రదేశాలను సందర్శించే స్వేచ్ఛ లభిస్తుంది.
సర్క్యులర్ జర్నీ టికెట్: తక్కువ ధర, ప్రయాణ సౌలభ్యం
సాధారణంగా పాయింట్-టు-పాయింట్ అంటే ఒక స్టేషన్ నుండి మరో స్టేషన్కు విడివిడిగా టికెట్లు తీసుకోవడం వల్ల ఖర్చు ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ, సర్క్యులర్ జర్నీ టికెట్ తీసుకోవడం వల్ల టికెట్ ధరలో భారీగా ఆదా అవుతుంది. రెగ్యులర్ టికెట్లతో పోలిస్తే దీని ధర చాలా తక్కువగా ఉంటుందని రైల్వే వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఈ టికెట్ కేవలం డబ్బును మాత్రమే కాకుండా, మీ విలువైన సమయాన్ని కూడా ఆదా చేస్తుంది. ప్రతి ప్రదేశానికి వెళ్లేముందు మళ్లీ మళ్లీ టికెట్ కౌంటర్ల చుట్టూ తిరగడం లేదా ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకునే ఇబ్బందులను ఇది పూర్తిగా తొలగిస్తుంది. ఒకేసారి టికెట్ తీసుకుని, ప్రశాంతంగా మీ పర్యటనను ఆస్వాదించే వెసులుబాటు దీని ద్వారా కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా సెలవుల్లో విహారయాత్రలకు వెళ్లేవారికి ఈ టికెట్ ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
సర్క్యులర్ జర్నీ టికెట్: సీనియర్ సిటిజన్లకు 30 శాతం తగ్గింపు
సర్క్యులర్ జర్నీ టికెట్లో సీనియర్ సిటిజన్లకు భారతీయ రైల్వే ప్రత్యేక రాయితీని అందిస్తోంది. ఈ టికెట్పై ప్రయాణించే వృద్ధులకు టికెట్ ధరలో 30 శాతం తగ్గింపు లభిస్తుంది. అయితే, ఈ రాయితీని పొందడానికి ఒక నిబంధన ఉంది. సీనియర్ సిటిజన్లు కనీసం 1,000 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది.
1000 కిలోమీటర్ల కంటే తక్కువ ప్రయాణం చేస్తే ఈ డిస్కౌంట్ వర్తించదు. తక్కువ ఖర్చుతో తీర్థయాత్రలు లేదా దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లాలనుకునే వృద్ధులకు ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశమని చెప్పవచ్చు. ప్రయాణం ప్రారంభించిన స్టేషన్లోనే ముగించాలనే నిబంధన ఉన్నప్పటికీ, 8 రైళ్ల వరకు మారే సౌకర్యం ఉండటం వల్ల ప్రయాణం సాఫీగా సాగుతుంది.
సర్క్యులర్ జర్నీ టికెట్: ప్రయాణికుడి సంతకం తప్పనిసరి
ఈ స్పెషల్ టికెట్ను బుక్ చేసుకునేటప్పుడు, ప్రయాణించేటప్పుడు పాటించాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన నియమాలు ఉన్నాయి. సర్క్యులర్ జర్నీ టికెట్పై ప్రయాణికుడి సంతకం (Signature) తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఇది టికెట్ దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టడానికి రైల్వే శాఖ విధించిన నిబంధన.
సాధారణ టికెట్లతో పోలిస్తే తక్కువ ధర, ఎక్కువ ప్రయోజనాలు ఉండటం వల్ల పర్యాటకులకు ఇది మొదటి ఎంపికగా మారుతోంది. మీరు కూడా మీ కుటుంబంతో కలిసి సుదీర్ఘ పర్యటనకు ప్లాన్ చేస్తుంటే, సాధారణ టికెట్లకు బదులుగా సర్క్యులర్ జర్నీ టికెట్ గురించి ఆలోచించడం మంచిది. దీనివల్ల బడ్జెట్ అదుపులో ఉండటమే కాకుండా, ప్రయాణ అనుభవం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది.