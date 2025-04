Read Full Article

PM Modi in Bihar: "I'm Telling The Whole World..." "నేను ప్రపంచానికే చెప్తున్నా..." పహల్గాం ఉగ్రదాడి తర్వాత బిహార్‌లోని మధుబనికి చేరుకున్న ప్రధాని మోదీ, హిందీలో ప్రసంగిస్తుండగా, అకస్మాత్తుగా ఇంగ్లీష్‌లో మాట్లాడటం ప్రారంభించారు. ఆయన ఇంగ్లీష్‌లో మొదటి వాక్యం "ఐ యామ్ టెల్లింగ్ ది హోల్ వరల్డ్..." అని ఉంది. ఇది ఉగ్రవాదులకు, వారి సహాయకులకు స్పష్టమైన హెచ్చరిక అని చెప్పకనే చెప్పాలి.

గురువారం బిహార్‌లోని మధుబనిలో జరిగిన ప్రజా సభలో ప్రధాని మోదీ తన ప్రసంగంతో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. భారతదేశం ఉగ్రవాదులను, వారి సహాయకులను పట్టుకుని శిక్షిస్తుందని ఆయన ప్రతిజ్ఞ చేశారు. ఈ ప్రకటనతో, ఉగ్రవాదంపై పోరాటంలో భారతదేశ దృఢ సంకల్పాన్ని ప్రధాని మోదీ ప్రపంచానికి స్పష్టం చేశారు.

బిహార్ నుంచి ప్రధాని మోదీ ఒక శక్తివంతమైన సందేశాన్నిచ్చారు. "బిహార్ నుంచి, ప్రతి ఉగ్రవాదిని, వారి సహాయకులను భారతదేశం గుర్తించి శిక్షిస్తుందని ప్రపంచానికి చెప్తున్నా" అని ఆయన అన్నారు. పాకిస్తాన్ సైనిక స్థావరం సహాయంతో జరిగిందని భారతదేశం విశ్వసిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో పహల్గాం ఉగ్రదాడి జరిగిన 48 గంటల తర్వాత ఆయన ఈ ప్రకటన చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

India will identify, trace and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the Earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished.

