BSF on alert as smugglers from Pak use drugs balloons: ఇటీవ‌లి కాలంలో స‌రిహ‌ద్దు నుంచి పాక్ స్మ‌గ్లర్లు డ్ర‌గ్స్ ను భారీగా భార‌త్ కు త‌ర‌లించే ప్ర‌య‌త్నాలు క్ర‌మంగా పెరుగుతుండ‌టంపై ఆందోళ‌న వ్యక్త‌మ‌వుతోంది. పాక్ స్మ‌గ్ల‌ర్లు నిత్యం కొత్త మార్గాల్లో స్మ‌గ్లింగ్ చ‌ర్య‌ల‌కు పాల్ప‌డుతుండ‌టంపై అధికారులు ప్ర‌త్యేక న‌జ‌ర్ పెట్టారు. పంజాబ్ లోని అంతర్జాతీయ సరిహద్దు వెంబడి భారత్ లోకి ప్రవేశించిన పాకిస్థాన్ డ్రోన్ ను గ‌త నెల‌లో బీఎస్ ఎఫ్ జవాన్లు కూల్చివేశారు. దాని నుంచి గ్ర‌డ్స్ ను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇక తాజాగా పాక్ స్మ‌గ్ల‌ర్లు డ్ర‌గ్స్ ను భార‌త్ కు త‌ర‌లించడానికి బెలూన్ల‌ను ఉప‌యోగిస్తున్న‌ట్టు అధికారులు గుర్తించారు. పంజాబ్ లోని భారత్-పాక్ అంతర్జాతీయ సరిహద్దులో విధులు నిర్వహిస్తున్న భద్రతా సిబ్బంది ఎల్ఈడీ లైట్లు అమర్చిన ఆకాశంలో బెలూన్లపై నిఘా ఉంచారు. ఇటీవల రెండు కేసుల్లో ఇలాంటి కాంట్రాప్షన్లను సరిహద్దు వెంబడి పడేయడానికి ఉపయోగిస్తున్నట్లు తేలింది.

సరిహద్దు వెంబడి ఎగురుతున్న డ్రోన్లకు జత చేసిన చిన్న బెలూన్ల నుండి విడుదల చేసిన నిషేధిత సరుకులను పంపడం (డ్ర‌గ్స్), భార‌త్ వైపు గట్టి నిఘాను అధిగమించడానికి పాకిస్తాన్ స్మగ్లర్లు కొత్త పద్ధతిని అవలంబించారని అధికారులు తెలిపారు. గత ఏడాది కేసులు పెరగడంతో సరిహద్దు భద్రతా దళం (బీఎస్ఎఫ్) నిఘాను పెంచింది. ఈ క్ర‌మంలోనే డ్రోన్ జామర్లను ఉపయోగించడం ప్రారంభించింది. యాంటీ డ్రోన్ హిట్ బృందాలను ఏర్పాటు చేసింది. ఆ తరువాత అలాంటి 22 పరికరాలను సరిహద్దులో కూల్చివేశారు. స్మగ్లర్లు గుర్తించి కాల్చకుండా ఉండేందుకు ఇప్పుడు ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో (800-900 మీటర్లు) డ్రోన్లను ఎగురవేస్తున్నారని, సరుకులను పడవేయడానికి బెలూన్లను ఉపయోగిస్తున్నారని వివరాలు తెలిసిన అధికారి ఒకరు తెలిపిన‌ట్టు హిందుస్థాన్ టైమ్స్ నివేదించింది.

భారత సరిహద్దులోని స్మగ్లర్లు రాత్రిపూట నిషేధిత మాదకద్రవ్యాలను పడేసేటప్పుడు గుర్తించడంలో సహాయపడటానికి బెలూన్లకు ఎల్ఈడీ స్ట్రిప్లను అమర్చారు. ఆదివారం మధ్యాహ్నం సరిహద్దు సమీపంలోని సహోవల్ గ్రామంలో రెండు బెలూన్లకు కట్టిన 3 కిలోల హెరాయిన్ ను బీఎస్ఎఫ్ సిబ్బంది గుర్తించారు. ఈ ప్యాకెట్ కు ఎల్ ఈడీ స్ట్రిప్ లైట్ ను కూడా జత చేశారు. ఫిబ్రవరి 16న అమృత్ సర్ రూరల్ లోని దల్లా రాజ్ పుతాన్ గ్రామంలో సరిహద్దు కంచె సమీపంలో నాలుగు బెలూన్లు, 2 కిలోల హెరాయిన్ ను అధికారులు కనుగొన్నారు. స్మగ్లర్లు బెలూన్లను ఎందుకు ఉపయోగించడం ప్రారంభించారో వివరిస్తూ.. "ఒక డ్రోన్ ఒక నిర్దిష్ట ఫ్రీక్వెన్సీలోకి ప్రవేశించిన మరుక్షణమే, దానిని మా జామర్లు లాక్ చేసి కిందకు దించుతాయి. ఇప్పుడు డ్రోన్లను ఎక్కువ ఎత్తులో ఎగురవేస్తూ ఆ ఎత్తు నుంచి బెలూన్ కు కట్టిన డ్ర‌గ్స్ ను కిందకు దింపుతున్నారు. ఈ బెలూన్లు డ్ర‌గ్స్ దెబ్బ‌తిన‌కుండా కూడా సహాయపడతాయి, దీనివల్ల పాలిథిన్ కవర్లో దాచిన మందులు దెబ్బ‌తిన‌కుండా ఉంటాయి" అని పేరు వెల్లడించడానికి ఇష్టపడని బీఎస్ఎఫ్ అధికారి ఒకరు చెప్పారు.

2019 మధ్యలో ఈ పద్ధతిని మొదటిసారి గుర్తించిన తరువాత, గత సంవత్సరం 22 డ్రోన్లను, ఈ సంవత్సరం మొదటి మూడు నెలల్లో 14 డ్రోన్లను బీఎస్ఎఫ్ కూల్చివేసింది. వీటిలో కొన్నింటిని డ్రగ్స్ తో పాటు ఏకే సిరీస్ రైఫిల్స్, బుల్లెట్లు, చైనీస్ పిస్టళ్లను వదలడానికి ఉపయోగించేవారు. 2022 డిసెంబర్ 25న భద్రతా దళాలు కూల్చిన డ్రోన్ ఫోరెన్సిక్ విశ్లేషణలో 2022 జూలై 11న చైనాలోని షాంఘైలోని ఫెంగ్ జియాన్ జిల్లాలో, సెప్టెంబర్ 24 నుంచి డిసెంబర్ 25 మధ్య పాకిస్థాన్ లోని ఖనేవాల్లో ఎగిరిందని తేలింది.