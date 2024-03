ప్రీ వెడ్డింగ్ ఈవెంట్ లో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న ముకేశ్ అంబానీ.. ఎందుకంటే.. వీడియో వైరల్

రిలయన్స్ సంస్థల అధినేత, భారత కుబేరుడు ముకేశ్ అంబానీ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు (Mukesh Ambani breaks down in tears at Anant Ambani's pre-wedding event). కుమారుడు అనంత్ అంబానీ ప్రీ వెడ్డింగ్ ఈవెంట్ లో ఈ పరిణామం చోటు చేసుకుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ (video viral on social media)గా మారింది.