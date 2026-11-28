కార్లకు విండో వైజర్లు ఎందుకు అమర్చుతారు.? వాటి ఉపయోగాలు ఏంటో తెలుసా?
Car Window Visors: సాధారణంగా కార్లకు బయటివైపు విండో అద్దాల పైన ప్లాస్టిక్తో తయారు చేసిన ఒక ప్రత్యేకమైన పట్టీని అమర్చడం గమనించే ఉంటారు. దీన్నే కార్ విండో వైజర్ (Car Window Visor) లేదా రైన్ గార్డ్ (Rain Guard) అంటారు. ఇంతకీ వీటి ఉపయోగం ఏంటో తెలుసా.?
వర్షం పడినా కిటికీలు తెరిచి ఉంచవచ్చు
విండో వైజర్ల ప్రధాన ఉపయోగం వర్షపు నీరు కారు లోపలికి రాకుండా అడ్డుకోవడం. సాధారణంగా వర్షం పడుతున్నప్పుడు కారు అద్దాలను కొద్దిగా తెరిస్తే నీరు లోపలికి వస్తుంది. దీంతో సీట్లు, డోర్ ప్యాడ్లు తడిసిపోతాయి. అయితే విండో వైజర్లు అమర్చినప్పుడు అద్దాలను కొద్దిగా తెరిచి ఉంచినా వర్షపు నీరు నేరుగా లోపలికి రాకుండా అడ్డుకుంటాయి. అందుకే వీటిని రైన్ గార్డ్స్ అని కూడా పిలుస్తారు.
కారు లోపల గాలి ప్రసరణకు ఉపయోగపడతాయి
ఎక్కువసేపు కారులో ప్రయాణించినప్పుడు లోపల వేడి గాలి, దుర్వాసన పేరుకుపోతాయి. ముఖ్యంగా ఏసీ ఉపయోగించకుండా ప్రయాణించే సమయంలో ఈ సమస్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు కిటికీలను కొద్దిగా తెరిచి ఉంచితే బయట గాలి లోపలికి వస్తుంది. విండో వైజర్లు ఉండటం వల్ల వర్షం లేదా గాలి ఇబ్బంది లేకుండా ఇలా కిటికీలను తెరిచి ఉంచవచ్చు. సిగరెట్ పొగ, ఇతర వాసనలు బయటకు వెళ్లడానికి కూడా గాలి ప్రసరణ సహాయపడుతుంది.
కారు అద్దాలపై పొగమంచు ఏర్పడకుండా..
చలికాలంలో లేదా వర్షాకాలంలో కారు అద్దాలపై లోపలి వైపు పొగమంచు ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల డ్రైవర్కు బయట రోడ్డు సరిగ్గా కనిపించకపోవచ్చు. ఇది ప్రమాదాలకు దారితీసే అవకాశం ఉంది. ఇలాంటి సమయంలో కిటికీలను కొద్దిగా తెరిచి ఉంచడం వల్ల బయట గాలి లోపలికి వచ్చి తేమ తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. విండో వైజర్లు ఉండటం వల్ల వర్షం పడుతున్నా కిటికీలను కొద్దిగా తెరిచి ఉంచవచ్చు. తద్వారా అద్దాలపై పొగమంచు సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చు.
ఎండ వేడి, గాలి శబ్దాన్ని తగ్గించడంలో..
ఎండలో ఎక్కువసేపు కారు పార్క్ చేసినప్పుడు లోపల ఉష్ణోగ్రత బాగా పెరుగుతుంది. అలాంటప్పుడు కిటికీలను కొద్దిగా తెరిచి ఉంచడం ద్వారా వేడి గాలి బయటకు వెళ్లేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. విండో వైజర్లు ఈ సమయంలో వర్షపు నీరు, నేరుగా వచ్చే గాలి లోపలికి రాకుండా కొంతవరకు అడ్డుకుంటాయి. అలాగే వేగంగా ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు కిటికీల నుంచి వచ్చే గాలి నేరుగా లోపలికి దూసుకురాకుండా మళ్లిస్తాయి. దీంతో గాలి వల్ల వచ్చే శబ్దం, కుదుపులు కొంతవరకు తగ్గుతాయి. పక్క నుంచి వచ్చే ఎండ కాంతి నేరుగా కళ్లపై పడకుండా కూడా కొంతవరకు అడ్డుకుంటాయి.
కారు అందం కూడా పెరుగుతుంది
విండో వైజర్లు ఉపయోగపడటమే కాకుండా కారుకు ప్రత్యేకమైన లుక్ను ఇస్తాయి. కిటికీలను కొద్దిగా తెరిచి ఉంచినప్పుడు బయటివారికి ఆ విషయం అంత స్పష్టంగా కనిపించకుండా కొంతవరకు కప్పి ఉంచుతాయి. దీంతో కారు లోపల గాలి ప్రసరణకు అవకాశం కల్పిస్తూనే కొంత గోప్యత లభిస్తుంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో బ్లాక్ టింటెడ్ యాక్రిలిక్, క్రోమ్ ఫినిషింగ్ వంటి వివిధ రకాల విండో వైజర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కారు మోడల్కు సరిపోయే వాటిని ఎంచుకుని అమర్చుకోవచ్చు.
మొత్తంగా చెప్పాలంటే.. విండో వైజర్లు కేవలం కారు అందం కోసం మాత్రమే కాదు. వర్షం పడుతున్నప్పుడు కిటికీలు కొద్దిగా తెరిచి ఉంచడం, గాలి ప్రసరణ, అద్దాలపై పొగమంచు తగ్గించడం వంటి అవసరాలకు ఉపయోగపడతాయి. అయితే ఇవి కారులోని వేడిని పూర్తిగా తగ్గించలేవు. అలాగే వర్షం నుంచి పూర్తి రక్షణ కూడా ఇవ్వవు. నాణ్యమైన వైజర్లను ఎంచుకుని సరిగ్గా అమర్చుకోవడం ముఖ్యం.