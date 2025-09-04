LCA Mk1A జెట్ల కోసం 113 F414 ఇంజన్లను GE నుండి కొనుగోలు చేయడానికి భారతదేశం ఒప్పందంపై సంతకం చేయనుంది. అక్టోబర్లో మొదటి రెండు విమానాలు డెలివరీ కానున్నాయి
న్యూ ఢిల్లీ: తేలికపాటి యుద్ధ విమానం (LCA) Mk1aలో అమర్చడానికి 113 F414 ఏరో ఇంజన్లను కొనుగోలు చేయడానికి అమెరికన్ దిగ్గజం జనరల్ ఎలక్ట్రిక్తో భారతదేశం త్వరలో ఒప్పందంపై సంతకం చేయనుంది. హిందూస్తాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ లోని ఒక ఉన్నతాధికారి Asianet Newsable Englishతో “ఏరో ఇంజన్ల కోసం GEతో చర్చలు పూర్తయ్యాయి, ఈ నెలాఖరులో ఒప్పందంపై సంతకం చేస్తారు” అని తెలిపారు.
2025 ఆగస్టులో, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ సెక్యూరిటీ (CCS) ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ కోసం అదనంగా 97 LCA మార్క్ 1A ఫైటర్ జెట్లను రూ. 62,000 కోట్లకు కొనుగోలు చేయడానికి ఆమోదం తెలిపింది.
LCA Mk1A అనేది LCA తేజస్ ఫైటర్ విమానం అప్గ్రేడ్ వెర్షన్, ఇది వయస్సు పైబడిన MiG-21 ఫైటర్ జెట్ల స్థానంలో ఉపయోగించనున్నారు.
HALలోని మరో వ్యక్తి, ఈ సంవత్సరం అక్టోబర్లో మొదటి రెండు LCA Mk1A విమానాలు ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ (IAF)కి డెలివరీ చేస్తారని తెలిపారు.
“పది విమానాల తయారీ పూర్తయింది. ప్రస్తుతం టెస్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నాయి. మొదటి డెలివరీ అక్టోబర్లో జరుగుతుంది, నాసిక్ నుంచి ఒక విమానం ఇప్పటికే అప్పగించడానికి సిద్ధంగా ఉంది” అని ఆయన చెప్పారు.
ఈ నెలలో మరో రెండు ఇంజన్లు అందే అవకాశం ఉందని ఆయన తెలిపారు.
F404 ఇంజన్లతో పాటు, “పది F414 ఇంజన్లు ఇప్పటికే మాకు డెలివరీ అయ్యాయి.”
ఇంతలో, Mk-1A ఆయుధాల ఏకీకరణ పరీక్షలను పూర్తి చేసింది, వీటిలో ఆస్ట్రా, ASRAM క్షిపణుల కాల్పులు కూడా ఉన్నాయి.
నాలుగు త్రైమాసికాల ఆలస్యం తర్వాత, అధునాతన LCA Mk2 2027లో విడుదల కానుంది, 83 Mk1A ఫైటర్లు 2029 నాటికి అందే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.