ఆపరేషన్ సింధూర్లో పాకిస్తాన్కు బాగా నష్టం జరిగింది. కానీ, సోషల్ మీడియాలో ట్రంప్ వీడియో ఒకటి షేర్ అవుతోంది. ఇండియా 7 విమానాలు కూలిపోయాయని ఆ వీడియోలో చెప్పారు. కానీ, ఆ వీడియో ఫేక్. AIతో తయారు చేశారు.
ఇండియా పాకిస్తాన్ యుద్ధం: X (ట్విట్టర్)లో ఒక వీడియో షేర్ అవుతోంది. అందులో అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ మే 7-10 తేదీల్లో ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్య జరిగిన యుద్ధం గురించి మాట్లాడుతున్నట్టు చూపించారు. ఇండియా 7 విమానాలు (అందులో రాఫెల్ ఫైటర్ జెట్ కూడా ఉంది) కూలిపోయాయని, యుద్ధం ఆపమని పాకిస్తాన్కి ఫోన్ చేసి బతిమాలిందని ఆయన ఆ వీడియోలో చెప్పారు.
PIB ఫ్యాక్ట్ చెక్ ఈ వీడియో ఫేక్ అని తేల్చింది. AIతో తయారు చేసిన వీడియో అని, ట్రంప్ అలాంటి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వలేదని చెప్పింది. అసలు వీడియో చూడడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
ఫేక్ వీడియోలో ట్రంప్ ఏం చెప్పారు?
ఫేక్ వీడియోలో ట్రంప్ ఇలా అన్నట్టు చూపించారు, "ఇండియన్స్ ఆ సంఘటన (పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి) గురించి చెప్పారు. పాకిస్తాన్ విచారణ చేస్తామని చెప్పింది కాబట్టి ఏమీ చేయొద్దని, రెచ్చగొట్టొద్దని నేను చెప్పాను. కానీ, వాళ్ళు వినలేదు. దీంతో చాలా నష్టం జరిగింది. మొత్తం 7 విమానాలు పోగొట్టుకున్నారు. మూడు రాఫెల్స్, చాలా ఖరీదైన విమానాలు, ఒక మిగ్ 29, ఇంకొన్ని. చాలా నష్టం జరిగింది. ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్కి చాలా నష్టం. అందరూ చూశారు. అందరికీ తెలుసు."
ట్రంప్ ఇంకా ఇలా అన్నట్టు చూపించారు, "ఇదంతా జరిగేటప్పుడు నేను నిద్రపోతున్నా. JD వాన్స్ నాకు ఫోన్ చేశాడు. ఇండియా ఫోన్ చేసిందని, యుద్ధం ఆపమని పాకిస్తాన్ని బతిమాలిందని చెప్పాడు. వాళ్ళే మొదలుపెట్టి, ఇప్పుడు ఆపమంటున్నారు. మోదీ నా మంచి మిత్రుడు. అందుకే నేను పాకిస్తాన్కి ఫోన్ చేసి యుద్ధం ఆపమన్నాను. వాళ్ళు మా మాట విన్నారు." అని చెప్తున్నట్లు వీడియోలో ఉంది.
ఆపరేషన్ సింధూర్లో విమానాలు కూలిపోయాయా?
ఏప్రిల్ 22న పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదులు జమ్మూ కాశ్మీర్లోని పహల్గామ్లో దాడి చేసి 26 మందిని హతమార్చిన విషయం తెలిసిందే. దీనికి ప్రతీకారంగా ఇండియన్ ఆర్మీ మే 7న ఆపరేషన్ సింధూర్ మొదలుపెట్టింది. పాకిస్తాన్, PoKలో ఉగ్రవాద స్థావరాలపై దాడి చేసింది. ఆ తర్వాత మే 10 వరకు ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్య యుద్ధం జరిగింది. పాకిస్తాన్కి చాలా నష్టం జరిగింది. చాలా ఎయిర్బేస్లు ధ్వంసం అయ్యాయి. ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ చీఫ్ AP సింగ్ చెప్పిన ప్రకారం, ఆ యుద్ధంలో పాకిస్తాన్ 5 ఫైటర్ జెట్లు, ఒక పెద్ద విమానం కూలిపోయాయి. ఎయిర్బేస్లపై దాడిలో ఇంకా చాలా విమానాలు ధ్వంసం అయ్యాయి.