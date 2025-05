అణుయుద్ధ ముప్పు: భారత్ ఏం చర్యలు తీసుకుంటోంది

Read Full Article

భారత్-పాకిస్తాన్ యుద్ధం: యుద్ధ వాతావరణం నడుమ పాకిస్తాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ నేషనల్ కమాండ్ అథారిటీ (NCA) అత్యవసర సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. అణ్వాయుధాల తయారీ, నియంత్రణ, భద్రత, వినియోగాన్ని పర్యవేక్షించే అత్యున్నత సంస్థ ఇది. ఈ వార్త నేపథ్యంలో అణుయుద్ధం (Nuclear War) గురించి చర్చ జరుగుతోంది. అణుయుద్ధం వస్తే భారత్ ఏం చేస్తుంది? మన సన్నద్ధత ఏమిటి? భారత బలం ఏమిటో తెలుసుకుందాం...

ముందుగా దాడి చేయం, కానీ ప్రతిదాడి ఘోరంగా ఉంటుంది

భారత్ 'No First Use' విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది. అంటే మనం ఎప్పుడూ ముందుగా అణ్వాయుధాలను (Nuclear Weapons) ఉపయోగించం, కానీ దాడి జరిగితే మన ప్రతిదాడి పూర్తిగా విధ్వంసకరంగా ఉంటుంది. ఈ విధానం భారత్‌ను సంయమనంతో పాటు శక్తివంతం చేస్తుంది.

అణుయుద్ధ ముప్పు నేపథ్యంలో భారత్ సన్నద్ధత

S-400 వైమానిక రక్షణ: శత్రు క్షిపణులను 400 కి.మీ దూరం నుండే ధ్వంసం

రష్యా నుండి లభించిన S-400 వ్యవస్థ భారత్ యొక్క మొదటి కవచం. ఇప్పటికే ఇది పాకిస్తాన్ వందలాది డ్రోన్‌లను, అనేక క్షిపణులను గాలిలోనే నాశనం చేసింది. ఈ క్షిపణి శత్రు క్షిపణులను గాలిలోనే పేల్చివేయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉంది. భారత్ దీన్ని చైనా, పాకిస్తాన్ సరిహద్దుల్లో మోహరించింది.

బ్రహ్మోస్ క్షిపణి: క్షణాల్లో దాడి

బ్రహ్మోస్ (BrahMos) భారత్-రష్యా సంయుక్త క్షిపణి, ఇది ధ్వని కంటే 3 రెట్లు వేగంగా ప్రయాణిస్తుంది. ప్రారంభంలో బ్రహ్మోస్ పరిధి 290 కిలోమీటర్లు, 2017లో 490 కి.మీ పరిధిని పరీక్షించారు. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం, దీని తదుపరి వెర్షన్ 1500 కి.మీ కంటే ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించగలదు.

అగ్ని శ్రేణి: ప్రతి దూరంలో దాడి చేసే శక్తి

భారత్ వద్ద అగ్ని-1 నుండి అగ్ని-5 వరకు అణు సామర్థ్యం కలిగిన క్షిపణులు ఉన్నాయి. అగ్ని-5 పరిధి 5,000 కి.మీ. అంటే పాకిస్తాన్ ఏమిటి, చైనా సరిహద్దులు కూడా దీని లక్ష్యంలో ఉన్నాయి.

అణు జలాంతర్గామి: సముద్రం నుండి కూడా దాడి

ఐఎన్ఎస్ అరిహంత్ (INS Arihant) వంటి జలాంతర్గాములు (Submarines) భారత్‌ను అత్యంత శక్తివంతం చేస్తాయి. ఈ జలాంతర్గామి నీటి అడుగున నుండి అణు క్షిపణులను ప్రయోగించగలదు. రాడార్‌లో కూడా కనిపించదు.

DRDO-ISRO సాంకేతికత: తక్షణ హెచ్చరిక

ఇస్రో (ISRO), DRDO వద్ద అద్భుతమైన సాంకేతికత ఉంది, ఇది ఉపగ్రహాల నుండి తక్షణ డేటా, దాడి ఖచ్చితమైన వివరాలను అందిస్తుంది. దీనివల్ల ప్రతిదాడిని వేగంగా చేసే అవకాశం లభిస్తుంది.

రాఫెల్ మరియు తేజస్: వైమానిక దాడికి కూడా సిద్ధం

భారత వైమానిక దళం వద్ద రాఫెల్ (Rafale) వంటి అధునాతన యుద్ధ విమానాలు ఉన్నాయి, ఇవి అణ్వాయుధాలను మోసుకెళ్లగలవు. అంతేకాకుండా ప్రయోగించగలవు. ఈ యుద్ధ విమానాలు 360 డిగ్రీల దాడి చేయగలవు.

పౌర రక్షణ సన్నద్ధత: ప్రజలకు కూడా ప్రణాళిక

భారత ప్రభుత్వం వద్ద పౌర రక్షణ వ్యూహం కూడా ఉంది, దీనిలో ప్రజలకు సురక్షితమైన ప్రదేశం, ఆశ్రయం మరియు సామాగ్రిని అందించే అద్భుతమైన ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి. ఇవి కాకుండా అనేక ఇతర అధునాతన ఆయుధాలు కూడా ఉన్నాయి.