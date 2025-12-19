ప్రభుత్వం ఎంఎస్ఎంఈల కోసం MICE ప్రోత్సాహక పథకాన్ని ప్రారంభించింది. దీని కింద అంతర్జాతీయ కార్యక్రమాలకు ఒక్కో విదేశీ పార్టిసిపెంట్‌కు ₹7,000 లేదా గరిష్ఠంగా ₹6 లక్షల వరకు సహాయం లభిస్తుంది. &nbsp;

Uttar Pradesh : ఉత్తరప్రదేశ్‌ను కేవలం వినియోగ రాష్ట్రంగానే కాకుండా, ప్రపంచ వాణిజ్యానికి బలమైన కేంద్రంగా మార్చే దిశగా యోగి ప్రభుత్వం మరో పెద్ద అడుగు వేసింది. రాష్ట్రంలోని చిన్న, సూక్ష్మ, మధ్య తరహా పరిశ్రమలను అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌తో అనుసంధానించడానికి మొదటిసారిగా MICE ప్రోత్సాహక పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఈ చొరవ ఎగుమతులకు ఊతమివ్వడమే కాకుండా, 'బ్రాండ్ యూపీ'ని ప్రపంచ పటంలో నిలపడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

ఎగుమతి ప్రోత్సాహక విధానం 2025–2030లో కీలక భాగం

ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నాయకత్వంలో అమలు చేసిన ఉత్తరప్రదేశ్ ఎగుమతి ప్రోత్సాహక విధానం 2025–2030 కింద ఈ పథకాన్ని చేర్చారు. రాష్ట్రంలోని పారిశ్రామికవేత్తలకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అవకాశాలు కల్పించడం, ఎగుమతులు పెంచడం, పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం, ఉపాధికి కొత్త మార్గాలు తెరవడం దీని ప్రధాన లక్ష్యం.

మీటింగ్స్, ఇన్సెంటివ్స్, కాన్ఫరెన్సులు, ఎగ్జిబిషన్లు అంటే MICE కార్యక్రమాల ద్వారా రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున వ్యాపార కార్యకలాపాలు పెరుగుతాయి. దీనివల్ల ఎంఎస్ఎంఈ రంగానికి బలం చేకూరడమే కాకుండా, ఉత్తరప్రదేశ్ ఒక ప్రధాన MICE డెస్టినేషన్‌గా ఎదుగుతుంది.

ఒక్కో కార్యక్రమానికి ₹6 లక్షల వరకు ఆర్థిక సహాయం

ఈ పథకం కింద MICE కార్యక్రమాల నిర్వహణకు ఒక్కో విదేశీ పార్టిసిపెంట్‌కు ₹7,000 సహాయం అందిస్తారు. ఒక కార్యక్రమానికి గరిష్ఠంగా ₹6 లక్షల వరకు ఆర్థిక సహాయం అందించే నిబంధన ఉంది. అయితే ఒక MICE ఆపరేటర్ ఒక సంవత్సరంలో కేవలం రెండు కార్యక్రమాలకు మాత్రమే ఈ పథకం ప్రయోజనాన్ని పొందగలడు.

పర్యాటక మంత్రిత్వ శాఖ ఆమోదించిన MICE ఈవెంట్‌లు మాత్రమే ఈ పథకం ప్రయోజనాన్ని పొందగలవు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లో రిజిస్టర్ అయిన ఎంఎస్ఎంఈ కేటగిరీకి చెందిన MICE ఆపరేటర్లు, సంబంధిత విభాగాలు, కౌన్సిల్‌లలో రిజిస్టర్ అయిన ఈవెంట్ మేనేజ్‌మెంట్ యూనిట్లు ఈ పథకానికి అర్హులు.

కార్యక్రమానికి అవసరమైన షరతులు

ఈ పథకం కింద కొన్ని ముఖ్యమైన షరతులు కూడా నిర్ణయించారు. కార్యక్రమం పూర్తిగా ఉత్తరప్రదేశ్‌లోనే నిర్వహించడం తప్పనిసరి. క్యాటరింగ్, లాజిస్టిక్స్, ఇతర సేవల కోసం రాష్ట్రంలోని స్థానిక విక్రేతల నుంచే సామగ్రి తీసుకోవాలి. కార్యక్రమంలో కనీసం 100 మంది పాల్గొనడం అవసరం, వీరిలో కనీసం 25 శాతం మంది విదేశీ పౌరులు ఉండటం తప్పనిసరి.

దరఖాస్తు ప్రక్రియ, గడువు

కార్యక్రమం ప్రారంభం కావడానికి కనీసం 60 రోజుల ముందు ఎగుమతి ప్రోత్సాహక బ్యూరో, ఉత్తరప్రదేశ్ పోర్టల్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. కార్యక్రమం ముగిసిన 60 రోజులలోపు, దాని వివరణాత్మక రిపోర్టును అన్ని అవసరమైన పత్రాలతో పాటు సంబంధిత కార్యాలయంలో సమర్పించాలి.

అన్ని దరఖాస్తులను పరిశీలించడానికి ఎగుమతి ప్రోత్సాహక బ్యూరో కింద ఒక స్క్రీనింగ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కమిటీలో ఎగుమతి, పర్యాటకం, సేవా రంగాలకు సంబంధించిన శాఖల అధికారులు ఉంటారు. వీరు అర్హత, షరతుల ఆధారంగా దరఖాస్తులను సమీక్షిస్తారు.

ముందు వచ్చిన వారికి ముందు ప్రాధాన్యం

ఈ పథకం కింద క్లెయిమ్‌లకు 'ముందు వచ్చిన వారికి ముందు ప్రాధాన్యం' ప్రాతిపదికన ఆమోదం లభిస్తుంది. ఆమోదించిన మొత్తాన్ని డీబీటీ అంటే డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ద్వారా నేరుగా లబ్ధిదారుని బ్యాంకు ఖాతాకు పంపిస్తారు. ఇది అందుబాటులో ఉన్న బడ్జెట్‌కు అనుగుణంగా ఉంటుంది.

ఏదైనా యూనిట్ తప్పుడు సమాచారం ఇస్తే లేదా పథకాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తే, పూర్తి సహాయం మొత్తాన్ని రికవరీ చేస్తామని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. అలాగే, సంబంధిత యూనిట్‌కు భవిష్యత్తులో ఏ ప్రభుత్వ పథకం ప్రయోజనం లభించదు. ఈ పథకం ఉత్తరప్రదేశ్ ఎంఎస్ఎంఈ రంగానికి కొత్త అవకాశాల ద్వారాలు తెరుస్తుందని, దీనివల్ల రాష్ట్రానికి ప్రపంచ వాణిజ్య పటంలో బలమైన గుర్తింపు లభిస్తుందని ఆశిస్తున్నారు.