ఐక్యరాజ్య సమితిలో పాకిస్తాన్ ను ఏకిపారేసిన భారత్

Read Full Article

పహల్గాం దాడి: సోమవారం ఐక్యరాజ్యసమితి (United Nations)లో పహల్గాం ఉగ్రదాడిని భారత్ లేవనెత్తింది. సరిహద్దు దాటి ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ, భారత్ లో అస్థిరతను సృష్టిస్తోందని పాకిస్తాన్‌ను నిందించింది.

ఐక్యరాజ్యసమితి భారత ఉప శాశ్వత ప్రతినిధి రాయబారి యోజన పటేల్ న్యూయార్క్‌లో ఉగ్రవాద బాధితుల సంఘం ప్రారంభోత్సవంలో మాట్లాడుతూ, పాకిస్తాన్‌పై తీవ్రంగా విరుచుకుపడ్డారు.

భారత్ "పాక్ ఉగ్రవాదానికి బలైపోతోంద"ని పేర్కొన్నారు. పాకిస్తాన్ రక్షణ మంత్రి ఖ్వాజా ఆసిఫ్ ఉగ్రవాద సంస్థలకు మద్దతు ఇచ్చినట్లు ఒప్పుకున్న విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.

పటేల్ మాట్లాడుతూ, "పాకిస్తాన్ రక్షణ మంత్రి ఖ్వాజా ఆసిఫ్ ఉగ్రవాద సంస్థలకు మద్దతు, శిక్షణ, నిధులు ఇస్తున్నట్లు ఒప్పుకున్న విషయాన్ని ప్రపంచం మొత్తం విన్నది. ఈ ఒప్పుకోలు ఎవరినీ ఆశ్చర్యపరచలేదు. దీని ద్వారా పాకిస్తాన్ దుష్ట దేశంగా బయటపడింది. ఇది ప్రపంచ ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ, అస్థిరతను సృష్టిస్తోంది. ప్రపంచం ఇకపై కళ్ళుమూసుకుని ఉండలేదు" అని అన్నారు.

#WATCH | Ambassador Yojna Patel, India's Deputy Permanent Representative at the UN says, "The Pahalgam terrorist attack represents the largest number of civilian casualties since the horrific 26/11 Mumbai attacks in 2008. Having been a victim of cross-border terrorism for… pic.twitter.com/ltwQxJN2iP

— ANI (@ANI) April 29, 2025