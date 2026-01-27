ఉత్తరప్రదేశ్ 'ఒక జిల్లా, ఒక ఉత్పత్తి' పథకం జిల్లా ఆధారిత అభివృద్ధికి విజయవంతమైన నమూనాగా మారింది. ODOPతో ఎగుమతులు, ఉపాధి, చేతివృత్తుల వారి ఆదాయం పెరిగాయి. ఈ మోడల్ ఇప్పుడు దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా ఒక బ్లూప్రింట్గా మారింది.
Lucknow : ఉత్తరప్రదేశ్ 'ఒక జిల్లా ఒక ఉత్పత్తి' (ODOP) మోడల్ ఈ రోజు దేశవ్యాప్తంగా అభివృద్ధి చర్చలలో ఒక ప్రధాన అంశంగా మారింది. 2018లో ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమం ఇప్పుడు కేవలం ప్రభుత్వ పథకం మాత్రమే కాదు, జిల్లా ఆధారిత ఆర్థిక మార్పుకు బలమైన ఉదాహరణగా నిలిచింది. ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నాయకత్వంలో ప్రారంభించిన ఈ పథకం, స్థానిక అవసరాలు, సాంప్రదాయ సామర్థ్యాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని విధానాలు రూపొందించినప్పుడు, వాటి సానుకూల ఫలితాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయని నిరూపించింది.
ODOPతో పెరిగిన ఉత్తరప్రదేశ్ ఎగుమతులు
ODOP మోడల్ విజయం రాష్ట్ర ఎగుమతి గణాంకాలలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. 2017లో ఉత్తరప్రదేశ్ మొత్తం ఎగుమతులు 88 వేల కోట్ల రూపాయలు కాగా, అందులో ODOP ఉత్పత్తుల వాటా 58 వేల కోట్ల రూపాయలు. 2024 నాటికి ఈ ఎగుమతులు 186 వేల కోట్ల రూపాయలకు పెరిగాయి, ఇందులో ODOP ఎగుమతుల వాటా 93 వేల కోట్ల రూపాయలు. ఈ గణనీయమైన పెరుగుదల ODOPకి లభించిన ప్రభుత్వ సపోర్ట్, దాని ప్రభావశీలతను చూపిస్తుంది.
ఇతర రాష్ట్రాలకు బ్లూప్రింట్గా మారిన ODOP మోడల్
ఉత్తరప్రదేశ్ ODOP మోడల్ ఇప్పుడు దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలకు ఒక ప్రభావవంతమైన బ్లూప్రింట్గా కనిపిస్తోంది. జిల్లా ఆధారిత ఉత్పత్తి వ్యూహం ఎగుమతులను క్షేత్రస్థాయిలో బలోపేతం చేసింది. చిన్న ఉత్పత్తిదారులను ప్రపంచ సరఫరా గొలుసుతో అనుసంధానించడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది.
75 జిల్లాలకు ప్రత్యేక గుర్తింపు
ప్రతి జిల్లాకు ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును నిర్ణయించడమే ODOP పథకం ప్రాథమిక భావన. రాష్ట్రంలోని మొత్తం 75 జిల్లాలలో ఒక సాంప్రదాయ కళ, హస్తకళ లేదా ఉత్పత్తిని గుర్తించి, దానికి ప్రభుత్వ రక్షణ, మార్కెట్ యాక్సెస్, బ్రాండింగ్ సపోర్ట్ ఇచ్చారు. మొరాదాబాద్ ఇత్తడి, బెనారస్ నేత, ఫిరోజాబాద్ గాజు, కన్నౌజ్ అత్తరు, భదోహి తివాచీల వంటి ఉత్పత్తులు ఈ విధానం కింద కొత్త గుర్తింపును పొందగలిగాయి.
ప్రాంతీయ అసమతుల్యత సమస్యకు పరిష్కారం
యోగి ప్రభుత్వ ODOP మోడల్ రాష్ట్రంలో చాలా కాలంగా ఉన్న అసమతుల్య ప్రాంతీయ అభివృద్ధి సమస్యను పరిష్కరించడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. గతంలో పారిశ్రామిక కార్యకలాపాలు కొన్ని పెద్ద నగరాలకే పరిమితం కాగా, ఇప్పుడు చిన్న జిల్లాలు, పట్టణాలు కూడా ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు కేంద్రాలుగా మారుతున్నాయి. దీనివల్ల స్థానిక ఉపాధి పెరిగింది, వలసలపై సమర్థవంతమైన నియంత్రణ సాధ్యమైంది.
చేతివృత్తుల వారు, చిన్న పారిశ్రామికవేత్తల ఆదాయంలో పెరుగుదల
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం, ODOP పథకం వల్ల చేతివృత్తుల వారు, చిన్న పారిశ్రామికవేత్తల ఆదాయంలో గణనీయమైన పెరుగుదల కనిపించింది. ODOP నైపుణ్యాభివృద్ధి, టూల్కిట్ పంపిణీ పథకం కింద పెద్ద సంఖ్యలో చేతివృత్తుల వారికి శిక్షణ ఇచ్చారు. ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో 1.25 లక్షలకు పైగా ఆధునిక టూల్కిట్లు పంపిణీ చేశారు. దీనివల్ల ఉత్పత్తుల నాణ్యత మెరుగుపడి, అవి జాతీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు చేరుకోగలిగాయి.
మార్జిన్ మనీ పథకంతో వ్యవస్థాపకతకు ప్రోత్సాహం
ODOP మార్జిన్ మనీ పథకం కింద ఇప్పటివరకు 6,000 కోట్ల రూపాయలకు పైగా విలువైన ప్రాజెక్టులు ఆమోదించారు. దీనివల్ల సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలకు (MSME) ప్రత్యక్ష ప్రయోజనం చేకూరింది. గ్రామీణ, పాక్షిక పట్టణ ప్రాంతాల్లో వ్యవస్థాపకతకు కొత్త ఊపు వచ్చింది.
యూపీ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ షో, మహాకుంభ్లో ODOP బలమైన ఉనికి
ఉత్తరప్రదేశ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ షో (UPITS) 2025లో ODOPకి ప్రత్యేక ప్లాట్ ఫార్మ్ కల్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ODOP పెవిలియన్లో 466 స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేశారు, వీటి ద్వారా సుమారు 20.77 కోట్ల రూపాయల బిజినెస్ లీడ్స్, డీల్స్ వచ్చాయి. అదేవిధంగా, ప్రయాగ్రాజ్ మహాకుంభ్ 2025 సందర్భంగా 6,000 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో ODOP ప్రదర్శన నిర్వహించారు, ఇందులో GI ట్యాగ్ ఉన్న రాష్ట్రంలోని 44 ODOP ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించారు.