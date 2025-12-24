2017 తర్వాత ఉత్తరప్రదేశ్లో మౌలిక సదుపాయాలు, పెట్టుబడులు, ఉపాధిలో పెద్ద మార్పు వచ్చిందని ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ అసెంబ్లీలో అన్నారు. 22 ఎక్స్ప్రెస్వేలు, 16 విమానాశ్రయాలు, లంచం లేకుండా 9 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు యూపీ రూపురేఖల్ని మార్చేశాయన్నారు.
Lucknow : ఉత్తర ప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో మౌలిక సదుపాయాలు, ఉపాధిపై చర్చిస్తూ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేశారు. గత తొమ్మిదేళ్లలో రాష్ట్ర అభివృద్ధి వేగం, గుర్తింపు, గౌరవంలో పెద్ద మార్పు వచ్చిందని అన్నారు. ఈరోజు ఉత్తరప్రదేశ్ దేశ, విదేశీ పెట్టుబడిదారులకు ఒక ప్రధాన ఆకర్షణగా మారిందన్నారు. ఈ మార్పు బలమైన రాజకీయ సంకల్పం, ప్రణాళికాబద్ధమైన మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి ఫలితమని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. 2017కు ముందు రాష్ట్ర పరిస్థితి ఎవరికీ తెలియంది కాదు... రోడ్ల పరిస్థితి అధ్వానంగా ఉండేది, మెట్రో పేరుతో ఎగతాళి చేసేవాళ్ళు, రైల్వే నెట్వర్క్లో కేంద్ర, రాష్ట్రాల మధ్య సమన్వయం కొరవడి ఉండేదన్నారు.
2017కు ముందు యూపీ దయనీయ చిత్రం
ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ మాట్లాడుతూ… 2017కు ముందు ఉత్తరప్రదేశ్ మౌలిక సదుపాయాల కొరతతో సతమతమవుతూ ఉండేదన్నారు. రోడ్లపై గుంతలు సర్వసాధారణంగా ఉండేవి… మౌలిక సదుపాయాల కొరత వల్ల రాష్ట్రం వెనుకబడిన రాష్ట్రంగా గుర్తింపు పొందిందన్నారు. అప్పటి ప్రభుత్వాలు బలవంతంగా పొత్తులు పెట్టుకునేవి.. కానీ అభివృద్ధికి బదులు అరాచకం ఉండేదన్నారు. కేంద్రంలో యూపీఏ, రాష్ట్రంలో సమాజ్వాదీ పార్టీ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పటికీ వారి మధ్య సరైన సమన్వయం లేకపోవడంతో అభివృద్ధి పనులు దెబ్బతిన్నాయన్నారు యోగి ఆదిత్యనాథ్.
ఎక్స్ప్రెస్వే నెట్వర్క్లో చారిత్రక విస్తరణ
2017కు ముందు ఉత్తరప్రదేశ్లో కేవలం ఒకటిన్నర ఎక్స్ప్రెస్వేలు ఉండగా ఈరోజు రాష్ట్రంలో 22 ఎక్స్ప్రెస్వేలు ఉన్నాయని అన్నారు. ఇవన్నీ పూర్తిగా పనిచేయడం మొదలుపెడితే దేశంలోని మొత్తం ఎక్స్ప్రెస్వే నెట్వర్క్లో దాదాపు 60 శాతం వాటా ఒక్క ఉత్తరప్రదేశ్లోనే ఉంటుందన్నారు. ఇది రాష్ట్ర కొత్త వేగానికి, మారుతున్న గుర్తింపుకు చిహ్నం అన్నారు.
రైల్వే, మెట్రో, రోడ్ కనెక్టివిటీలో యూపీ అగ్రగామి
రైల్వే నెట్వర్క్ విషయంలో కూడా ఉత్తరప్రదేశ్ దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో ఉందని ముఖ్యమంత్రి యోగి తెలిపారు. దాదాపు 16,000 కిలోమీటర్ల పొడవైన నెట్వర్క్తో యూపీ దేశంలోనే అతిపెద్ద రైల్వే నెట్వర్క్ ఉన్న రాష్ట్రంగా అవతరించిందన్నారు. అంతర్రాష్ట్ర కనెక్టివిటీని ఫోర్ లేన్గా మార్చారు, మెట్రో నగరాల సంఖ్య విషయంలో కూడా ఉత్తరప్రదేశ్ దేశంలో అగ్రగామిగా నిలిచిందన్నారు.
విమాన కనెక్టివిటీలో పెద్ద మార్పు
ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ మాట్లాడుతూ… 2017కు ముందు రాష్ట్రంలో చాలా తక్కువ విమానాశ్రయాలు ఉండేవని, వాటిలో కేవలం రెండు పూర్తిగా, రెండు పాక్షికంగా పనిచేసేవని అన్నారు. ఈరోజు రాష్ట్రంలో 16 విమానాశ్రయాలు పనిచేస్తున్నాయి… వాటిలో నాలుగు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలు ఉన్నాయి. దీనితో పాటు భారతదేశపు అతిపెద్ద విమానాశ్రయం కానున్న నోయిడా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (జేవర్) వచ్చే నెల నుంచి కార్యకలాపాలు ప్రారంభించబోతోంది. ఇది ఉత్తరప్రదేశ్ అభివృద్ధికి కొత్త గుర్తింపును ఇస్తుందన్నారు.
దేశంలో మొదటి ర్యాపిడ్ రైల్, వాటర్-వే
దేశపు మొదటి ర్యాపిడ్ రైల్ ఉత్తరప్రదేశ్లో నడుస్తోందని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. దీనితో పాటు దేశపు మొదటి వాటర్-వే కూడా యూపీలో ప్రారంభమైందన్నారు. వారణాసి నుంచి హల్దియా మధ్య జలమార్గాన్ని ప్రయాగ్రాజ్ వరకు, ఆ తర్వాత బలియా నుంచి అయోధ్య వరకు విస్తరించే ప్రణాళికపై పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ ప్రభుత్వ బలమైన సంకల్పానికి నిదర్శనమన్నారు యోగి.
లంచాలు లేకుండా 9 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల రికార్డు
గత తొమ్మిదేళ్లలో రాష్ట్రంలో దాదాపు 9 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఎలాంటి లంచగొండితనం లేకుండా ఇచ్చామని యోగి అన్నారు. ఇది ఒక చారిత్రక రికార్డుగా పేర్కొన్నారు. ఇటీవల జరిగిన 60,244 పోలీసుల భర్తీని ఉదాహరణగా చూపుతూ, ఇంత పారదర్శకమైన, భారీ స్థాయి భర్తీ ఇంతకుముందెన్నడూ జరగలేదని అన్నారు.
పోలీస్ శిక్షణ మౌలిక సదుపాయాలు బలోపేతం
2017కు ముందు పోలీస్ శిక్షణ మొత్తం సామర్థ్యం కేవలం 3,000 మాత్రమేనని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. తగిన మౌలిక సదుపాయాలు లేకపోవడంతో శిక్షణ కాలాన్ని 9 నెలల నుంచి 6 నెలలకు తగ్గించారు, దీనివల్ల నాణ్యత దెబ్బతింది. "శిక్షణలో ఎంత చెమట చిందిస్తే, సేవలో అంత తక్కువ రక్తం చిందించాల్సి వస్తుంది" అని ఆయన అన్నారు. 2017 తర్వాత పోలీస్ శిక్షణ మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేశారు, తద్వారా పోలీసు దళం మరింత సమర్థంగా, వృత్తిపరంగా తయారవుతుందన్నారు.
నియామక కమిషన్లు, ఎంపిక బోర్డులో సంస్కరణలు
ఉత్తరప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్, సబార్డినేట్ సర్వీస్ సెలక్షన్ కమిషన్, పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డులో సాంకేతిక, పరిపాలనా సంస్కరణలు చేశామని, దీనివల్ల నియామక ప్రక్రియ పారదర్శకంగా, నిష్పక్షపాతంగా మారిందని ముఖ్యమంత్రి యోగి తెలిపారు.
కాపీ మాఫియాపై కఠిన చర్యలకు సంకల్పం
విద్యా కమిషన్లో ఇటీవల ఒక రిటైర్డ్ డీజీపీని నియమించామని ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ అన్నారు. మాఫియాల నడుం విరిచినట్లే, కాపీ మాఫియా నడుం కూడా విరుస్తామన్నారు. కాపీ మాఫియా అలవాట్లు గత ప్రభుత్వాలలో చెడిపోయాయి, కానీ వాటిని సరిదిద్దడం మా ప్రభుత్వ బాధ్యత అని ఆయన అన్నారు.
మౌలిక సదుపాయాలు, ఉద్యోగాలతో పాటు కొత్త ఉపాధి అవకాశాలు
ప్రభుత్వం కేవలం లాంఛనాలు పూర్తి చేయడానికి కాకుండా, వ్యవస్థను మెరుగుపరచడానికి పనిచేస్తోందని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. "పరిత్రాణాయ సాధూనాం, వినాశాయ చ దుష్కృతామ్" అని ప్రస్తావిస్తూ, ప్రభుత్వ ఉద్దేశం సజ్జనులను రక్షించడం, దుర్మార్గులను శిక్షించడం అని అన్నారు. మౌలిక సదుపాయాలు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలతో పాటు ఉపాధికి కొత్త మార్గాలను కూడా నిరంతరం తెరుస్తున్నామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.