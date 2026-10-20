CJP: కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే తన మద్దతుదారులకు కీలక సందేశం ఇచ్చారు. దీపావళి వరకు ఎలాంటి నిరసన కార్యక్రమాలు నిర్వహించే ఆలోచన లేదని ప్రకటించారు.
కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపండి
CJP మద్దతుదారులను అభిజీత్ దీప్కే 'కాక్రోచెస్' (బొద్దింకలు) అని పిలుస్తుంటారు. వారిని ఉద్దేశించి ఆయన ఓ వీడియో సందేశం విడుదల చేశారు. గత కొన్ని రోజులుగా జరిగిన పరిణామాలతో వారి కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చెందుతున్నారని తెలిపారు. అందుకే కొద్ది రోజుల పాటు నిరసనలకు దూరంగా ఉండి, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పండుగలు జరుపుకోవాలని సూచించారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఉండాలని, తమను ప్రేమించే వారితో సమయం గడపాలని కోరారు. తన తల్లిదండ్రులతో పాటు CJP నాయకులు సౌరవ్ దాస్, ఆశుతోష్ రంకా తల్లిదండ్రులు కూడా ఆందోళన చెందుతున్నారని దీప్కే పేర్కొన్నారు.
ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన అధికారికి వ్యతిరేకంగా నిరసనలు
ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) అంశంపై ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా CJP, ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలు ఢిల్లీలో నిరసనలు చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో పోలీసులు నిరసనకారులపై చర్యలు తీసుకున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా చోటుచేసుకున్న ఈ పరిణామాలను ప్రస్తావిస్తూ దీప్కే తన మద్దతుదారులు కొంతకాలం విశ్రాంతి తీసుకోవాలని కోరారు. జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసనలకు సంబంధించి పోలీసులు తీసుకున్న చర్యల నేపథ్యంలో CJP నాయకులు సౌరవ్ దాస్, ఆశుతోష్ రంకా జైలుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. ఈ పరిణామాలు వారి కుటుంబాల్లో ఆందోళనకు కారణమయ్యాయని దీప్కే తన సందేశంలో వివరించారు.
ప్రధాని మోదీపై దీప్కే ఆరోపణలు
సౌరవ్ దాస్, ఆశుతోష్ రంకాలను జైలులో ఉంచేందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మొత్తం ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారని దీప్కే ఆరోపించారు. అయితే, జైలులో ఉన్నప్పటికీ ఆ ఇద్దరు నాయకులు ధైర్యంగా ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. ఐదు రోజులుగా జైలులో ఉన్న సౌరవ్ దాస్ కోర్టుకు వచ్చినప్పుడు నవ్వుతూ కనిపించారని, జ్యుడీషియల్ కస్టడీని మరోసారి పొడిగించినా భయపడలేదని దీప్కే చెప్పారు. అలాగే, ఐదు రోజులుగా జైలులో ఉన్న ఆశుతోష్ రంకా ముఖంలోనూ భయం కనిపించలేదని అన్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ ధైర్యంగా ఉండటమే నిజమైన బలమని వ్యాఖ్యానించారు.
జ్యుడీషియల్ కస్టడీ మరో రెండు రోజులు పొడిగింపు
అక్టోబర్ 19, సోమవారం సౌరవ్ దాస్, ఆశుతోష్ రంకాలను ఢిల్లీలోని మందిర్ మార్గ్ పోలీస్ స్టేషన్లో నియమితులైన ప్రత్యేక ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ ఎదుట హాజరుపరిచారు. అనంతరం వారిని మరో రెండు రోజుల పాటు జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి పంపించారు. అక్టోబర్ 13న ఈ ఇద్దరిని ఐదు రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి పంపించారు. అంతకుముందు రోజు నిరసనలకు కేటాయించిన ప్రదేశంగా జంతర్ మంతర్ను తొలగించడంతో, అక్కడి తాళం వేసిన గేటు దాటి లోపలికి ప్రవేశించారనే ఆరోపణలు వారిపై ఉన్నాయి. ఇతర CJP సభ్యులతో కలిసి జాతీయ జెండాను ప్రదర్శిస్తూ, ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేసిన అనంతరం వారిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.