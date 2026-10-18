Kolkata Stampede: దుర్గామాత మండపంలో 19 మంది మృతి.. కోల్కతా విషాదానికి కారణం ఏమిటి?
Kolkata Stampede: కోల్కతా దుర్గామండపంలో ఘోర విషాదం చోటుచేసుకుంది. చోర్బగాన్ దుర్గాపూజ పండల్లో భారీ వర్షం, తప్పుడు ప్రకటనల వల్ల జరిగిన తొక్కిసలాటలో 19 మంది మృతి చెందగా, 25 మంది గాయపడ్డారు. ప్రభుత్వం ₹25 లక్షల పరిహారం ప్రకటించింది.
కోల్కతా పూజా పండల్లో తీవ్ర విషాదం.. అసలు ఏం జరిగింది? 19 మంది ఎలా చనిపోయారు?
పశ్చిమ బెంగాల్ రాజధాని కోల్కతాలో అత్యంత వైభవంగా జరిగే దుర్గాపూజ ఉత్సవాలు ఒక్కసారిగా తీవ్ర విషాదంగా మారాయి. మహా సప్తమి వేడుకల వేళ చోర్బగాన్ సర్వజనీన్ దుర్గాపూజ పండల్ వద్ద ఊహించని రీతిలో భారీ తొక్కిసలాట జరిగింది.
శనివారం సాయంత్రం సుమారు 7:15 గంటలకు చోటుచేసుకున్న ఈ ప్రమాదంలో 13 మంది మహిళలు, ఒక చిన్నారి సహా మొత్తం 19 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరొక 25 మంది తీవ్రంగా గాయపడి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. గాయపడిన వారిలో ఒకరి పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉంది.
వర్షం, పూజా కమిటీ ప్రకటనలే ప్రమాదానికి ప్రధాన కారణం?
ఉత్తర కోల్కతాలోని రాధా మాధవ్ సాహా లేన్లోని ఇరుకైన మార్గంలో వేలాది మంది భక్తులు పండల్లోకి వెళ్లేందుకు వేచి చూస్తున్నారు. సరిగ్గా అదే సమయంలో ఒక్కసారిగా భారీ వర్షం ప్రారంభమైంది. వర్షం కారణంగా బయట ఉన్న భక్తులు ఒకేసారి ముందుకు కదిలారు.
అదే సమయంలో పూజ కమిటీ మైకులో చేసిన ఒక తప్పుడు ప్రకటన, ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ గార్డుల ఈలల శబ్దాలు భక్తులలో తీవ్ర అయోమయాన్ని సృష్టించాయి. బయటకు వెళ్లే దారి సమీపంలోని మెట్ల వద్ద చాలా మంది కిందపడిపోవడంతో వెనుక ఉన్నవారు వారిపై నుంచి తొక్కుకుంటూ ముందుకు పరిగెత్తారు.
ఘటనా స్థలానికి సీఎం.. పరిహారం ప్రకటన
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి, సీఎస్ మనోజ్ అగర్వాల్తో కలిసి ఆసుపత్రులను సందర్శించారు. బాధితులను పరామర్శించి వైద్య సేవలను సమీక్షించారు. మృతుల కుటుంబాలకు ₹25 లక్షల పరిహారంతో పాటు గ్రూప్-డి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అందిస్తామని సీఎం ప్రకటించారు.
ప్రమాదంపై విచారణకు కలకత్తా హైకోర్టు సిట్టింగ్ జడ్జి నేతృత్వంలో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మృతుల కుటుంబాలకు ₹2 లక్షలు, గాయపడిన వారికి ₹50,000 ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించారు.
పోలీసుల అదుపులో 12 మంది నిర్వాహకులు.. సీసీటీవీల పరిశీలన
ఈ ఘటనకు సంబంధించి చోర్బగాన్ పూజ కమిటీ నిర్వాహకులు, ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ గార్డులు సహా 12 మందిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సంఘటనా స్థలంలో సీసీటీవీ ఫుటేజ్ను సేకరించిన అధికారులు లోతుగా పరిశీలిస్తున్నారు.
భద్రతా లోపాలు, నిర్లక్ష్యానికి కారణమైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రభుత్వం తెలిపింది. ప్రస్తుతం పండల్ను మూసివేసి ఫోరెన్సిక్, ఎస్టిఎఫ్, ఫైర్ విభాగాల ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు.
బాధితుల సహాయార్థం హెల్ప్లైన్ నంబర్లు
కోల్కతా పోలీసులు సహాయం కోరే వారి కోసం ప్రత్యేక టోల్ ఫ్రీ హెల్ప్లైన్ నంబర్లను అందుబాటులోకి తెచ్చారు..
• 18003455678
• 03322141310
రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా, మాజీ సీఎం మమతా బెనర్జీ ఈ ఘోర ప్రమాదంపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా బెంగాల్లో తన పర్యటనలను రద్దు చేసుకుని ఆసుపత్రిలో గాయపడిన వారిని పరామర్శించనున్నారు.