బంగారు బిస్కెట్లపై గోల్డ్ లోన్ ఎందుకు ఇవ్వరో తెలుసా.? అసలు కారణం ఏంటంటే?
Gold Loan: బంగారం ఉంటే బ్యాంకుల్లో సులభంగా రుణం పొందవచ్చని చాలామంది భావిస్తారు. అయితే బంగారు ఆభరణాలపై రుణం ఇచ్చే బ్యాంకులు, ఫైనాన్స్ సంస్థలు బంగారు బిస్కెట్లు లేదా బంగారు కడ్డీలపై రుణం ఇచ్చేందుకు సాధారణంగా ఆసక్తి చూపించవు. దీనికి కారణం ఏంటో తెలుసా?
గోల్డ్ లోన్ కోసం ఎలాంటి బంగారాన్ని తీసుకుంటారు?
భారత్లో బ్యాంకులు, నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీలు (NBFCలు) సాధారణంగా బంగారు ఆభరణాలను తాకట్టుగా తీసుకుని రుణాలు ఇస్తుంటాయి. ఉంగరాలు, గొలుసులు, గాజులు వంటి ఆభరణాలపై రుణం పొందే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీటిని పరిశీలించి బంగారం స్వచ్ఛత, బరువును అంచనా వేయడం ద్వారా రుణ మొత్తాన్ని నిర్ణయిస్తారు. అయితే రుణం ఇచ్చే సంస్థ నిబంధనలను బట్టి అర్హత మారుతుంది. బంగారు ఆభరణాల విషయంలోనూ వాటి బరువు, స్వచ్ఛత, బంగారం విలువ ఆధారంగానే రుణ మొత్తాన్ని నిర్ణయిస్తారు. అదే బంగారు బిస్కెట్లు, కడ్డీల విషయంలో పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంటుంది. వీటిలో స్వచ్ఛత ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ అన్ని బ్యాంకులు, ఫైనాన్స్ సంస్థలు వాటిని రుణానికి అర్హమైన తాకట్టుగా అంగీకరించవు. అందువల్ల బంగారు బిస్కెట్లు ఉన్నంత మాత్రాన వాటిపై రుణం వస్తుందని భావించకూడదు.
బంగారు బిస్కెట్లపై రుణాలు ఎందుకు ఇవ్వరు?
బంగారు బిస్కెట్లపై రుణాలు ఇవ్వడానికి రుణదాతలు వెనుకాడటానికి ప్రధానంగా కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి.
యాజమాన్యాన్ని నిర్ధారించడం: బంగారు ఆభరణాలను కుటుంబ అవసరాల కోసం కొనుగోలు చేసినట్లు వివరాలు ఉండవచ్చు. అయితే బంగారు బిస్కెట్లు ఎక్కడ కొనుగోలు చేశారు? వాటిని ఎవరు విక్రయించారు? కొనుగోలుకు సంబంధించిన బిల్లులు ఉన్నాయా? వంటి వివరాలను రుణదాతలు పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది. సరైన పత్రాలు లేకపోతే బంగారం మూలాన్ని నిర్ధారించడం కష్టమవుతుంది.
మోసాలను నివారించడం: బంగారు బిస్కెట్లు, కడ్డీలను సులభంగా తరలించవచ్చు. అందువల్ల వాటి అసలుదనం, కొనుగోలు వివరాలను నిర్ధారించకుండా రుణం ఇవ్వడం వల్ల మోసాలు జరిగే అవకాశం ఉంటుందని సంస్థలు భావిస్తాయి.
స్వచ్ఛతను పరీక్షించడం: బంగారం బయటకు కనిపించే రంగును బట్టి దాని స్వచ్ఛతను నిర్ధారించలేం. బిస్కెట్పై ఉన్న ముద్ర లేదా హాల్మార్క్ మాత్రమే సరిపోకపోవచ్చు. అవసరాన్ని బట్టి అదనపు పరీక్షలు చేయాల్సి ఉంటుంది.
సంస్థల అంతర్గత నిబంధనలు: ప్రతి బ్యాంకు, ఫైనాన్స్ సంస్థకు తాకట్టు పెట్టే ఆస్తులపై ప్రత్యేక నిబంధనలు ఉంటాయి. ఆ నిబంధనలకు సరిపోని బంగారు బిస్కెట్లను రుణం కోసం అంగీకరించకపోవచ్చు. అయితే బంగారు బిస్కెట్లపై అన్ని సంస్థలూ రుణాలు ఇవ్వవని చెప్పడం సరికాదు. సంబంధిత సంస్థ విధానం, వర్తించే నిబంధనలను బట్టి నిర్ణయం మారుతుంది.
బంగారు ఆభరణాలు, బంగారు బిస్కెట్లు.. ఏది మెరుగైన తాకట్టు?
బంగారు ఆభరణాలు, బంగారు బిస్కెట్లు రెండింటిలోనూ బంగారం ఉన్నప్పటికీ రుణం ఇచ్చే విషయంలో కొన్ని తేడాలు ఉంటాయి. ఆభరణాల విషయంలో వాటి బరువు, స్వచ్ఛతను పరీక్షించి రుణ మొత్తాన్ని నిర్ణయించవచ్చు. వీటికి సాధారణంగా రుణదాతల వద్ద స్పష్టమైన తనిఖీ విధానాలు ఉంటాయి. అందువల్ల ఆభరణాలపై రుణం పొందడం చాలామందికి సులభంగా ఉంటుంది.
బంగారు బిస్కెట్లలో స్వచ్ఛత ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ వాటిని అంగీకరించాలా వద్దా అనేది సంస్థ నిబంధనలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కొనుగోలు బిల్లులు ఉన్నా, బంగారం అసలైనదే అయినా రుణం తప్పనిసరిగా మంజూరవుతుందని చెప్పలేం. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే.. ఆభరణాలపై రుణం ఇచ్చేటప్పుడు వాటి తయారీ ఖర్చు, డిజైన్ విలువకు సాధారణంగా రుణం ఇవ్వరు. బంగారం నికర బరువు, స్వచ్ఛత ఆధారంగానే విలువను లెక్కిస్తారు. కాబట్టి బంగారం ఎక్కువగా ఉన్న ఆభరణం అయినా, బంగారు బిస్కెట్ అయినా దాని పూర్తి మార్కెట్ ధర మేరకు రుణం లభిస్తుందని అనుకోకూడదు.
ఆర్బీఐ నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయి?
గోల్డ్ లోన్ల విషయంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) నిబంధనలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. రుణదాతలు తాకట్టు బంగారం విలువను అంచనా వేయడం, స్వచ్ఛతను నిర్ధారించడం, రుణ పరిమితులను పాటించడం, రుణగ్రహీత వివరాలను పరిశీలించడం వంటి అంశాల్లో వర్తించే నిబంధనలకు అనుగుణంగా వ్యవహరించాలి.
అయితే బంగారు బిస్కెట్లపై రుణాలు ఇవ్వకపోవడానికి ఆర్బీఐ అన్ని బ్యాంకులకు ఒకే విధమైన సంపూర్ణ నిషేధం విధించిందని చెప్పడం సరికాదు. బంగారు ఆభరణాలు, బంగారు నాణేలు, బిస్కెట్లు వంటి వాటికి సంబంధించిన అర్హతను వర్తించే ఆర్బీఐ నిబంధనలు, రుణ ఉత్పత్తి షరతులు, సంస్థల విధానాల ఆధారంగా పరిశీలించాలి.
ముఖ్యంగా బంగారు నాణేలు, బంగారు బిస్కెట్లు రెండింటినీ ఒకే విధంగా పరిగణించకూడదు. కొన్ని రకాల బంగారు నాణేలపై రుణాలకు నిబంధనల ప్రకారం అవకాశం ఉండవచ్చు. బంగారు బిస్కెట్లు లేదా కడ్డీల విషయంలో మాత్రం రుణదాతలు వాటిని అంగీకరిస్తారా లేదా అనే విషయాన్ని ముందుగానే తెలుసుకోవాలి.
బంగారు బిస్కెట్లపై రుణం పొందే అవకాశం ఉందా?
బంగారు బిస్కెట్లపై రుణం పొందాలనుకునేవారు ముందుగా సంబంధిత బ్యాంకు లేదా ఫైనాన్స్ సంస్థను సంప్రదించాలి. ఆ సంస్థ బంగారు బిస్కెట్లను తాకట్టుగా అంగీకరిస్తుందా? వాటికి సంబంధించిన ఎలాంటి పత్రాలు అవసరం? స్వచ్ఛతను ఎలా పరీక్షిస్తారు? వంటి వివరాలను తెలుసుకోవాలి. బంగారం కొనుగోలు చేసిన బిల్లు, విక్రేత వివరాలు, అందుబాటులో ఉన్న ధ్రువీకరణ పత్రాలను సిద్ధంగా ఉంచుకోవడం మంచిది. అయితే పత్రాలు ఉన్నప్పటికీ సంస్థ నిబంధనల ప్రకారం రుణం తిరస్కరించే అవకాశం ఉంటుంది.
బంగారు బిస్కెట్లపై రుణం అందుబాటులో లేకపోతే, అర్హత ఉంటే బంగారు ఆభరణాలను తాకట్టుగా పెట్టే గోల్డ్ లోన్ను పరిశీలించవచ్చు. రుణం తీసుకునే ముందు వడ్డీ రేటు, ప్రాసెసింగ్ ఫీజు, తిరిగి చెల్లించే గడువు, ఆలస్యమైతే విధించే ఛార్జీలను పోల్చి చూడాలి.
మొత్తంగా చెప్పాలంటే.. బంగారు బిస్కెట్ల స్వచ్ఛత తక్కువగా ఉండటం వల్ల బ్యాంకులు రుణాలు ఇవ్వడం లేదనేది సరైన కారణం కాదు. వాటి మూలాన్ని నిర్ధారించడం, స్వచ్ఛతను పరీక్షించడం, మోసాల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడం, సంస్థల నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉండటం వంటి అంశాలే రుణ మంజూరులో కీలకం. అందువల్ల బంగారు బిస్కెట్లపై రుణం తీసుకోవాలనుకునేవారు ముందుగా సంబంధిత రుణదాత నిబంధనలను తెలుసుకోవడం మంచిది.