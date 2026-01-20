జాతీయ గ్రామీణ జీవనోపాధి మిషన్ తో బిజ్నోర్కు చెందిన రితు జీవితం మారింది. స్వయం సహాయక బృందం, శిక్షణ, ఆర్థిక సహాయంతో ఆమె 'విదుర్ కేఫ్' ప్రారంభించి, ఈ రోజు వేలల్లో సంపాదిస్తూ గ్రామంలోని ఇతర మహిళలకు కూడా ఉపాధి కల్పిస్తోంది.
Lucknow : ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నడుస్తున్న జాతీయ గ్రామీణ జీవనోపాధి మిషన్ (NRLM) గ్రామీణ మహిళల జీవితాల్లో పెద్ద మార్పు తెస్తోంది. ఈ పథకం మహిళలకు కేవలం ఆర్థిక సహాయం ఇవ్వడమే కాదు, వాళ్లను స్వయం ఉపాధి, స్వావలంబన వైపు నడిపిస్తోంది. శిక్షణ, ఆర్థిక సహాయం, మార్కెట్తో ప్రత్యక్ష అనుసంధానం ఈ కార్యక్రమానికి బలమైన పునాదులు. బిజ్నోర్ జిల్లాకు చెందిన రితు విజయం ఈ మార్పుకు ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైన ఉదాహరణ.
సంఘర్షణల జీవితం నుంచి స్వావలంబన వైపు ప్రయాణం
బిజ్నోర్ జిల్లా దేవమల్ బ్లాక్లోని ఫిరోజ్పూర్ నరోత్తమ్ గ్రామానికి చెందిన రితు జీవితం మొదట్లో భర్త రోజువారీ కూలిపై ఆధారపడి ఉండేది. పరిమితమైన, అనిశ్చిత ఆదాయం వల్ల కుటుంబ ఖర్చులు నడపడం కష్టంగా ఉండేది. భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళన వెంటాడేది. 2022లో లక్ష్మీ స్వయం సహాయక బృందంలో చేరడం ఆమె జీవితంలో ఒక టర్నింగ్ పాయింట్గా నిలిచింది.
శిక్షణ, సహకారంతో ముందుకు సాగే ధైర్యం
జాతీయ గ్రామీణ జీవనోపాధి మిషన్ కింద రితుకు వ్యవస్థాపకతకు సంబంధించిన శిక్షణ, పొదుపు, రుణ సౌకర్యం, వ్యాపారం ప్రారంభించడానికి నిరంతర మార్గదర్శకత్వం లభించింది. గ్రామీణ మహిళలు ఆత్మగౌరవంతో తమ కాళ్లపై తాము నిలబడాలన్నదే యోగి ప్రభుత్వ ఉద్దేశం. ఇదే ఆలోచన రితుకు ముందుకు సాగే ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇచ్చింది.
పరిమిత వనరులతో మొదలైన 'విదుర్ కేఫ్'
జీవనోపాధి మిషన్ సహకారంతో రితు 'విదుర్ కేఫ్'ను ప్రారంభించింది. మొదట చిన్నగా ప్రారంభమైనా, కష్టపడి పనిచేయడం, సరైన మార్గదర్శకత్వం దానిని విజయవంతం చేశాయి. ఈ రోజు రితు రోజుకు 6 నుంచి 7 వేల రూపాయల వరకు సంపాదిస్తోంది. ఒకప్పుడు ఇంటి ఖర్చులు కూడా నడపలేని ఆమె, ఈ రోజు పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో కుటుంబ బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తూ భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు వేసుకుంటోంది.
గ్రామంలోని ఇతర మహిళలకూ ఉపాధి
రితు విజయం కేవలం ఆమె కుటుంబానికే పరిమితం కాలేదు. ఆమె తన కేఫ్ ద్వారా గ్రామంలోని ఇతర మహిళలకు కూడా ఉపాధి కల్పించింది. దీంతో గ్రామంలో మహిళల మధ్య స్వావలంబన భావన బలపడి, సామాజిక వాతావరణంలో సానుకూల మార్పు కనిపించింది.
స్వయం సహాయక బృందంతో గౌరవం, గుర్తింపు
స్వయం సహాయక బృందంలో చేరిన తర్వాత తనకు శిక్షణ, అవకాశం, గౌరవం—మూడూ లభించాయని రితు చెబుతోంది. మహిళలు ఇప్పుడు పని కోసం బయటకు వెళ్లకుండా గ్రామంలోనే గౌరవప్రదమైన ఉపాధి పొందుతున్నారు. యోగి ప్రభుత్వ పథకాలు వాళ్లకు ముందుకు సాగే మార్గాన్ని చూపించాయి.
మార్పులో భాగస్వాములవుతున్న గ్రామీణ మహిళలు
ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నాయకత్వంలో రాష్ట్రంలోని గ్రామీణ మహిళలు ఇప్పుడు మార్పులో భాగస్వాములవుతున్నారు. జాతీయ గ్రామీణ జీవనోపాధి మిషన్ ద్వారా ప్రభుత్వం మహిళలను స్వయం ఉపాధితో అనుసంధానించి వారిని ఆర్థికంగా శక్తిమంతం చేస్తోంది. ఉత్తరప్రదేశ్లో స్వావలంబన ఇప్పుడు కేవలం ఒక పథకం కాదు, వాస్తవరూపం దాల్చిన నిజం అని రితు లాంటి కథలు నిరూపిస్తున్నాయి.