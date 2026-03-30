మీ వంటగదిలో బొద్దింకల సమస్య మరీ ఎక్కువైపోయిందా? అయితే ఇకపై ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఎలాంటి రసాయనాలు వాడకుండా, ఇంట్లో దొరికే కొన్ని పదార్థాలతో బొద్దింకలను సులభంగా పారిపోయేలా చేయవచ్చు. ఎలాగో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
Tips to get rid of Cockroaches: మీరు కూడా బొద్దింకలతో విసిగిపోయారా? నిజానికి వంటగదిని ఎంత శుభ్రంగా ఉంచినా, ఒక్క బొద్దింక కనిపిస్తే చాలు.. పడ్డ కష్టమంతా వృథా అనిపిస్తుంది. ఈ బొద్దింకలు ఆరోగ్యానికి తీవ్రమైన ముప్పు కలిగిస్తాయి. బొద్దింకలు మన ఆహారాన్ని చేరడానికి ముందు, మురికి కాలువలు, చెత్తకుప్పల గుండా ప్రయాణిస్తాయి. ఇంట్లో వాటి ఉనికి వల్ల డయేరియా, ఫుడ్ పాయిజనింగ్, ఆస్తమా వంటి తీవ్రమైన వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. కాబట్టి, వాటిని తేలికగా తీసుకోవడం కరెక్ట్ కాదు. మరి బొద్దింకలను తరిమికొట్టాలంటే ఏం చేయాలో ఇక్కడ చూద్దాం.
బొద్దింకలను తరిమికొట్టే ప్రభావవంతమైన ఇంటి చిట్కాలు
బేకింగ్ సోడా, పంచదార
బొద్దింకలకు తీపి పదార్థాలంటే చాలా ఇష్టం. అయితే, బేకింగ్ సోడా వాటి జీర్ణవ్యవస్థను దెబ్బతీస్తుంది. ఈ రెండింటినీ కలిపి వాడితే, వాటిని సులభంగా తరిమికొట్టవచ్చు.
ఎలా వాడాలి?
బేకింగ్ సోడా, పొడి చేసిన పంచదారను సమాన పరిమాణంలో కలపాలి. ఇప్పుడు, ఈ మిశ్రమాన్ని బొద్దింకలు ఎక్కువగా కనిపించే ప్రదేశాలలో (సింక్ కింద లేదా అల్మారాల వెనుక) చల్లాలి. పంచదార వాసన బొద్దింకలను ఆకర్షిస్తుంది. అవి సోడాను తిన్న వెంటనే, అది వాటి ప్రాణాలకు ముప్పుగా మారుతుంది.
బిర్యానీ ఆకు
బిర్యానీ ఆకు వంటలకు రుచినివ్వడానికే కాదు, బొద్దింకలను తరిమికొట్టడంలో కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. దాని ఘాటైన వాసన బొద్దింకలకు అస్సలు నచ్చదు.
ఎలా వాడాలి?
కొన్ని బిర్యానీ ఆకులను తీసుకుని, చేతులతో నలిపి కాస్త పొడిగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు, ఈ పొడిని బొద్దింకలు ఇంట్లోకి ప్రవేశించే మార్గాల్లో చల్లాలి. దాని వాసనకు అవి తమ దారి మార్చుకుని దూరంగా ఉంటాయి.
వేప నూనె లేదా పొడి
వేప దాని యాంటీ బాక్టీరియల్ గుణాలకు ప్రసిద్ధి. ఇది బొద్దింకలను తరిమికొట్టడంలో చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది.
ఎలా వాడాలి?
రాత్రి పడుకునే ముందు, బొద్దింకలు కనిపించే ప్రదేశాలలో వేప నూనెను స్ప్రే చేయండి. లేదా వేప పొడిని నీటిలో కలిపి ఆ నీటితో ఇల్లు కూడా తుడవవచ్చు.
లవంగాలు
లవంగాల సువాసన మనుషులకు ఎంత ఇష్టమో, బొద్దింకలకు అంత అయిష్టం. ఆ వాసన వాటిని తరిమికొడుతుంది.
ఎలా వాడాలి?
వంటగది మూలల్లో 8-10 లవంగాలను ఉంచండి. బొద్దింకలను దూరంగా ఉంచడానికి ఇది సురక్షితమైన, సువాసనభరితమైన మార్గం.
ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు
వంటగదిని పొడిగా
బొద్దింకలు తరచుగా నీటి కోసం ఇంట్లోకి వస్తాయి. సింక్ లేదా పైపుల దగ్గర రాత్రంతా నీరు నిలిచిపోకుండా చూసుకోవాలి.
చెత్త డబ్బాపై మూత
తెరచి ఉంచిన చెత్త డబ్బా బొద్దింకలకు విందు భోజనం లాంటిది. కాబట్టి ఎప్పుడూ మూత ఉన్న చెత్త డబ్బానే వాడడం మంచిది.
గోడలకు పగుళ్లు లేకుండా
గోడలు లేదా టైల్స్ మధ్య పగుళ్లు ఉంటే, వాటిని వెంటనే బాగుచేయించండి. ఇవి బొద్దింకలు దాక్కోవడానికి అనువైన ప్రదేశాలుగా మారతాయి.