Masood Azhar : భారత సైన్యం చేపట్టిన ఆపరేషన్ సింధూర్ దెబ్బతో జైషే మహ్మద్‌ చీఫ్ మసూద్‌ అజార్‌ కుటుంబం ఛిన్నాభిన్నం అయిందని &nbsp;జైషే కమాండర్ ప్రసంగం ఒకటి వైరల్ అయింది.

Masood Azhar : భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సింధూర్‌లో పాకిస్థాన్‌లోని ఉగ్రవాద సంస్థ జైషే మహ్మద్‌ చీఫ్ మసూద్ అజార్ ఇల్లు ధ్వంసమైంది. ఆ దాడిలో అజార్ కుటుంబంలోని 14 మంది సభ్యులు చనిపోయారని భారత సైన్యం అప్పట్లో ప్రకటించింది. కానీ, పాకిస్థాన్ సైన్యం ఈ వాదనను ఖండించింది. అయితే, ఈ ఘటన జరిగిన కొన్ని నెలలకే జైష్ కమాండర్ ప్రసంగం ఒకటి వైరల్ అయింది. మే 7న జరిగిన ఆపరేషన్ సింధూర్‌లో భారత సైన్యం ఎంతటి విధ్వంసం సృష్టించిందో ఆ వీడియోలో స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. ఆ దాడిలో జైష్ చీఫ్ మసూద్ బతికి బయటపడినా, అతని కుటుంబ సభ్యులు మాత్రం ముక్కలైపోయారని జైషే మహ్మద్‌ కమాండర్ మసూద్ ఇలియాస్ కశ్మీరీ ఒప్పుకున్నాడు.

జైషే మహ్మద్‌ కమాండర్ మసూద్ ఇలియాస్ కశ్మీరీ ప్రసంగం వీడియో వైరల్

 

అయితే, ఈ వీడియో నిజానిజాలను ఏషియానెట్ న్యూస్ తెలుగు ధృవీకరించలేదు.

మసూద్ ఇలియాస్ కశ్మీరీ ఏమన్నారంటే? 

ఈ వైరల్ వీడియోలో కశ్మీరీ ఉర్దూలో మాట్లాడారు. 'ఉగ్రవాదాన్ని ఉపయోగించి ఢిల్లీ, కాబూల్, కాందహార్‌లతో పోరాడి మన దేశ సరిహద్దులను కాపాడుకున్నాం. అన్నీ త్యాగం చేశాక, మే 7న బహవల్పూర్‌లో భారత సైన్యం దాడిలో మౌలానా మసూద్ అజార్ కుటుంబం ముక్కలైపోయింది' అని చెప్పాడు.

ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఈ వీడియోలో కశ్మీరీ వెనుక ఆయుధాలు ధరించిన గార్డులు నిలబడి ఉన్నారు. స్టేజ్‌పై చాలా మంది ఉన్నారు. కానీ ప్రేక్షకులు కనిపించడం లేదు. ఈ వీడియోను 'Osint TV' పోస్ట్ చేసింది. 'జైషే మహ్మద్‌ టాప్ కమాండర్ మసూద్ ఇలియాస్ కశ్మీరీ, మే 7న బహవల్పూర్ దాడిలో తన నాయకుడు మసూద్ అజార్ కుటుంబం భారత బలగాల చేతిలో ముక్కలైందని అంగీకరించాడు' అని క్యాప్షన్‌లో రాశారు.

'వెనుక ఉన్న తుపాకులు పట్టుకున్న భద్రతా సిబ్బందిని చూడండి. ఐఎస్‌పీఆర్ ప్రకారం, ఈ ఉగ్రవాదులు అమాయకులు' అని కూడా ఉంది.

ఆపరేషన్ సింధూర్ 

పహల్గామ్ ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా, భారత సైన్యం మే 6, మంగళవారం అర్ధరాత్రి 'ఆపరేషన్ సింధూర్' చేపట్టింది. ఈ ఆపరేషన్‌లో పాకిస్థాన్, పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌లోని 9 ఉగ్రవాద స్థావరాలను ధ్వంసం చేసింది. ప్రధానంగా భారత వైమానిక దళం ఈ దాడి చేసింది. ఈ దాడిలో బహవల్పూర్‌లోని జైషే మహ్మద్‌, మురక్కాలోని లష్కరే తోయిబా, హిజ్బుల్ ముజాహిదీన్ ప్రధాన కార్యాలయాలు ధ్వంసమయ్యాయని భారత సైన్యం ప్రకటించింది. 

ఆ దాడిలోనే మసూద్ కుటుంబ సభ్యులు చనిపోయారని కూడా వార్తలు వచ్చాయి. కానీ, తన కుటుంబ సభ్యులు క్షేమంగా ఉన్నారని మసూద్ పలు మీడియా సంస్థలకు చెప్పాడు. అయితే, అసలు విషయం వేరని జైషే మహ్మద్‌ కమాండర్ వైరల్ ప్రసంగంతో స్పష్టమైంది. మసూద్, పాక్ సైన్యం వాదనలు అబద్ధమని జైషే మహ్మద్‌ కమాండరే నిరూపించాడు. ఆ దాడిలో మసూద్ కుటుంబ సభ్యులు ఛిన్నాభిన్నం అయ్యారు.