Image Credit : AI/Perplexity

ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఈ ట్రెండ్‌కి వింటేజ్ బాలీవుడ్ లుక్ మరింత హైలైట్ అవుతోంది. వాటి కోసం ఈ ప్రాంప్ట్స్ ను ఇవ్వండి లేదా దీనికి మార్పులు చేసి కూడా ఇవ్వొచ్చు.

• క్లాసిక్ బ్లాక్ శారీ ప్రాంప్ట్: “Turn this person into a 90s retro-inspired portrait wearing a shimmering black chiffon saree. The background is a deep wall with dramatic shadows, lit by golden-hour tones. Expression is calm yet mysterious, evoking old Bollywood posters.”

• వైట్ పోల్కా-డాట్ శారీ: “Create a realistic portrait of a woman in a translucent white polka-dot saree with matching blouse. A soft pink flower is tucked behind her ear, and warm light from the side casts a cinematic shadow. She exudes vintage diva energy.”

• రెడ్ శారీ డ్రామా: “Transform the subject into a classic Bollywood heroine in a flowing red chiffon saree, hair styled in soft waves. Background should be warm-toned, minimalist, with glowing sunset light giving a romantic and dramatic mood.”