20 ఏళ్లు దాటిన ప్రతి అమ్మాయి చేయించుకోవాల్సిన హెల్త్ చెకప్ లు ఇవి..!
20 ఏళ్ల తర్వాత స్త్రీల శరీరంలో అనేక మార్పులు సహజంగా వస్తాయి. అందుకే, తమ ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. 20 ఏళ్లు దాటిన అమ్మాయిలు అందరూ కచ్చితంగా కొన్ని హెల్త్ చెకప్స్ చేయించుకోవాలి.
Health Checkup
ఆరోగ్యమే సంపద అని ఒక సామెత ఉందని మనందరికీ తెలుసు. అదేవిధంగా, ఆరోగ్యం ఉంటేనే జీవితంలో ఏదైనా సాధించవచ్చు. కాబట్టి, మనమందరం ఆరోగ్యానికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. అవును, అది పురుషుడైనా, స్త్రీ అయినా, ఆరోగ్యం కంటే మరేదీ ముఖ్యం కాదు.కాబట్టి, అన్ని వయసుల వారు తమ ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. వారి శరీర ఫిట్నెస్ను విస్మరించకూడదు. ముఖ్యంగా మహిళలు ఈ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
20ఏళ్లు దాటిన తర్వాత....
ప్రస్తుతం, చిన్న వయసులోనే ఆరోగ్య సమస్యలు కనిపిస్తున్నాయి, కాబట్టి ఆరోగ్యం విషయంలో వీలైనన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మన ఆరోగ్యాన్ని మునుపటిలా కాపాడుకోవాలంటే, మనం అనుసరించే లైఫ్ స్టైల్ , ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోవాలి.
పురుషుల కంటే మహిళలకు సాధారణంగా ఆరోగ్య సమస్యలు ఎక్కువగా ఉంటాయని చెబుతారు, ఎందుకంటే మహిళల శరీరంలో హార్మోన్ల మార్పులు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కౌమారదశ తర్వాత సమస్యలు మొదలవుతాయి. అందుకే, 20 ఏళ్లు దాటిన అమ్మాయిలు క్రమం తప్పకుండా కొన్ని పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.
HPV పరీక్ష చేయించుకోండి.
వైద్యుల ప్రకారం, మహిళలు 21 సంవత్సరాల వయస్సులో పాప్ స్మియర్లు టెస్టు చేయించుకోవాలి. ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి క్రమం తప్పకుండా పాప్ స్మియర్లు చేయించుకోవాలి. పాప్ స్మియర్లతో పాటు, 30 సంవత్సరాల వయస్సు నుండి ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి HPV పరీక్ష కూడా చేయించుకోవాలి. ఈ పరీక్ష గర్భాశయ క్యాన్సర్కు కారణమయ్యే వైరస్ను గుర్తించడానికి సహాయపడుతుంది.
లైంగికంగా సంక్రమించే వ్యాధులు...
చాలా లైంగికంగా సంక్రమించే వ్యాధులు (STIలు) ఎటువంటి లక్షణాలు లేకుండా సంభవిస్తాయి. అవి మీ భాగస్వామి నుండి మీకు వ్యాపిస్తాయి, ఇది వాటిని సంక్రమించే ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. ఇది గర్భధారణ సమయంలో శిశువుకు హాని కలిగించవచ్చు. అందువల్ల, పరీక్షలు చేయించుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
మధుమేహం...
ఈ రోజుల్లో, చిన్న పిల్లల్లో కూడా మధుమేహ లక్షణాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి, ఇది మహిళలను కూడా ప్రమాదంలో పడేస్తుంది. అందువల్ల, 20 సంవత్సరాల వయస్సు తర్వాత మీ మధుమేహాన్ని క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
రొమ్ము ఆరోగ్యానికి పరీక్షలు చాలా అవసరం..
20 సంవత్సరాల వయస్సు నుండి రొమ్ము పరీక్షలు చాలా ముఖ్యమైనవి. ఇటీవలి కాలంలో మహిళల్లో రొమ్ము క్యాన్సర్ కేసులు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. అందువల్ల, రొమ్ము పరీక్షలను తగిన వ్యవధిలో నిర్వహించాలి. మీకు ఏవైనా సమస్యలు ఎదురైతే, మీరు వెంటనే మీ వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.
హెపటైటిస్ బి, సి
హెపటైటిస్ బి, సి అనేవి కాలేయానికి సంబధించిన వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు. ఈ పరీక్ష కాలేయ ఆరోగ్యం గురించి సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.
PCOD, PCOS
PCOD, PCOS అనేవి చిన్న వయస్సు నుండే మహిళల ఆరోగ్యాన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసే సాధారణ హార్మోన్ల పరిస్థితులు. అందువల్ల, ముందు జాగ్రత్త కోసం ఈ టెస్టులు కూడా చేయించుకోవడం మంచిది.
బాడీ మాస్ ఇండెక్స్
మీరు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారో లేదో తనిఖీ చేయడానికి బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ మంచి సూచిక. 20 సంవత్సరాల వయస్సు తర్వాత శరీరంలో హార్మోన్ల మార్పులు వేగంగా ప్రారంభమవుతాయి, ఇది ఏదైనా వ్యాధిని ప్రారంభ దశలో గుర్తించడంలో చాలా సహాయపడుతుంది.
రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ ప్రొఫైల్
అధిక రక్తపోటు గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. అందువల్ల, మహిళలు తమ రక్తపోటును క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేసుకోవాలి.
కొలెస్ట్రాల్ ప్రొఫైల్ - జాతీయ ఆరోగ్య పోర్టల్ ప్రకారం, 20 ఏళ్లు పైబడిన ప్రతి స్త్రీ తన కొలెస్ట్రాల్ను పరీక్షించుకోవాలి. జాతీయ ఆరోగ్య పోర్టల్ ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి కొలెస్ట్రాల్ టెస్ట్ చేయించుకోవాలి.