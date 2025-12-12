ముత్యాల చీర, ముత్యాల బ్లౌజుతో మీ అందం రెట్టింపు అవుతుంది. సింపుల్ చోకర్ తో క్లాసీ లుక్ వస్తుంది.
పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లలో ప్రత్యేకంగా కనిపించాలి అనుకుంటే ఇలాంటి ముత్యాల బ్లౌజ్ తీసుకోవచ్చు. సింపుల్ బోర్డర్ చీరతో చాలా బాగుంటుంది.
చిన్న పెద్ద ముత్యాలతో ఉన్న ఈ స్లీవ్స్ మీకు రాణిలాంటి లుక్ ఇస్తాయి. ముత్యాలతో చేసిన నగలు ధరిస్తే మరింత అందంగా కనిపిస్తారు.
ముత్యాలతో ఉన్న బ్యాక్ డిజైన్ బ్లౌజ్.. బ్రైడల్ బన్ లాంటి హెయిర్ స్టైల్స్ తో చాలా బాగుంటుంది.
ఈ సింపుల్ బ్యాక్ డిజైన్ బ్లౌజ్ లెహంగాలతో చాలా బాగుంటుంది. ఎవ్వరైనా ఈజీగా కుట్టుకోవచ్చు.
