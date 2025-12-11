Telugu

మగువలు మెచ్చే చున్రీ చీరలు.. అదిరిపోయే డిజైన్లు ఇవిగో

woman-life Dec 11 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Instagram and gemini
ఘర్చోలా చున్రీ చీర

స్లీవ్ లెస్ బ్లౌజ్ తో ఘర్చోలా చున్రీ చీర చాలా బాగుంటుంది. పార్టీలు, ఫంక్షన్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: Instagram kanhasarees
గోటా పట్టీ చున్రీ చీర

గోటా పట్టీ చీర ఈ సంవత్సరం ట్రెండీ చీరల్లో ఒకటి. చున్రీ ప్రింట్‌, గోటా పట్టీ వర్క్ ఉన్న ఈ చీర కొత్త పెళ్లికూతుర్లకు చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: Instagram priyazgallery
డబుల్ షేడ్ చున్రీ చీర

డబుల్ షేడ్ చీరలు ప్రస్తుతం చాలా ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి. చున్రీ ప్రింట్, గోటా పట్టీ వర్క్, డబుల్ షేడ్ లో ఉన్న ఈ చీర మీ అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది.

Image credits: Instagram mykaa_jaipur
జార్జెట్ చున్రీ చీర

రెడ్ కలర్ జార్జెట్ చున్రీ చీర ఎవ్వరికైనా సూపర్ గా సెట్ అవుతుంది. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు మంచి ఎంపిక.

Image credits: Instagram priyazgallery
పంచరంగి చున్రీ చీర

ఐదు రంగుల్లో ఉండే ఈ చున్రీ చీర చాలా బాగుంటుంది. హెవీ లుక్ ఇస్తుంది. తక్కువ ధరలో వస్తుంది.

Image credits: Instagram suit_collection14
పీలియా చున్రీ చీర

హ్యాండ్‌వర్క్‌తో పాటు గోటా పట్టీ ఉన్న పీలియా చున్రీ చీర పండుగలు, పూజల వంటి సందర్భాలకు చక్కగా సరిపోతుంది. 

Image credits: Instagram priyazgallery

