స్లీవ్ లెస్ బ్లౌజ్ తో ఘర్చోలా చున్రీ చీర చాలా బాగుంటుంది. పార్టీలు, ఫంక్షన్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్.
గోటా పట్టీ చీర ఈ సంవత్సరం ట్రెండీ చీరల్లో ఒకటి. చున్రీ ప్రింట్, గోటా పట్టీ వర్క్ ఉన్న ఈ చీర కొత్త పెళ్లికూతుర్లకు చాలా బాగుంటుంది.
డబుల్ షేడ్ చీరలు ప్రస్తుతం చాలా ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి. చున్రీ ప్రింట్, గోటా పట్టీ వర్క్, డబుల్ షేడ్ లో ఉన్న ఈ చీర మీ అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది.
రెడ్ కలర్ జార్జెట్ చున్రీ చీర ఎవ్వరికైనా సూపర్ గా సెట్ అవుతుంది. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు మంచి ఎంపిక.
ఐదు రంగుల్లో ఉండే ఈ చున్రీ చీర చాలా బాగుంటుంది. హెవీ లుక్ ఇస్తుంది. తక్కువ ధరలో వస్తుంది.
హ్యాండ్వర్క్తో పాటు గోటా పట్టీ ఉన్న పీలియా చున్రీ చీర పండుగలు, పూజల వంటి సందర్భాలకు చక్కగా సరిపోతుంది.
