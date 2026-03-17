Menopause: 50 తర్వాత మహిళలు ఇవి తప్పక తినాలి, లేదంటే ఏం జరుగుతుందంటే..?
Menopause: 50 తర్వాత మహిళలు ఆరోగ్యం కాపాడుకోవడం చాలా కష్టం. హార్మోనల్ చేంజేస్, ఎముకల వీక్నెస్, అలసిపోవడం కామన్. అందుకే 50+ ఆడవాళ్లు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన ఈ ఫుడ్స్ గురించి ఇప్పుడే చూద్దాం.
50 తర్వాత మెనోపాజ్
50 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత మహిళల శరీరంలో సహజంగానే ఎన్నో మార్పులు వస్తాయి. ముఖ్యంగా మోనోపాజ్ కారణంగా హార్మోన్లలో అసమతుల్యత, ఎముకల బలహీనత, గుండె సంబంధిత సమస్యలు, జ్ఞాపకశక్తి తగ్గడం వంటి సమస్యలు కనిపించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయితే సరైన ఆహారం తీసుకోవడం ద్వారా ఈ సమస్యలను చాలా వరకు నియంత్రించవచ్చు. రోజువారీ డైట్లో కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఫుడ్స్ ను చేర్చుకుంటే ఆరోగ్యంగా, ఉత్సాహంగా ఉంటారు.
అవిసె గింజలు
ఇవి మహిళలకు ప్రత్యేకంగా ఉపయోగపడే సూపర్ ఫుడ్గా గుర్తింపు పొందాయి. అవిసె గింజల్లో ఉన్న పోషకాలు హార్మోన్లను బ్యాలె్స్ చేయడంలో సహాయపడతాయి. ముఖ్యంగా మోనోపాజ్ సమయంలో వచ్చే హాట్ ఫ్లాషెస్, హార్మోనల్ అసమతుల్యత తగ్గించడంలో ఇవి కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. రోజుకు ఒక చెంచా అవిసె గింజలు తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి.
దానిమ్మ
దానిమ్మ కూడా ఈ వయసులో తప్పనిసరిగా తీసుకోవల్సిన ఫ్రూట్. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉండటంతో పాటు గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరచడంలో కూడా ఇది సహాయపడుతుంది. అలాగే శరీరానికి యవ్వనాన్ని నిలబెట్టే లక్షణాలు దానిమ్మలో ఉంటాయి. కాబట్టి రోజూ ఒక దానిమ్మ లేదా దానిమ్మ రసం తీసుకోవడం మంచిది.
వాల్నట్స్
వాల్నట్స్ ఈ వయసులో మెదడు ఆరోగ్యానికి ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. వీటిలో ఉన్న ఒమెగా-3 ప్యాటీ యాసిడ్స్ బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ను మెరుగుపరుస్తాయి. జ్ఞాపకశక్తి తగ్గకుండా ఉండటానికి, మెదడు చురుకుగా ఉండటానికి వాల్నట్స్ సహాయపడతాయి. అలాగే ఇవి గుండె ఆరోగ్యాన్ని కూడా రక్షిస్తాయి.
బాదం
బాదం కూడా మహిళల ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి. బాదంలో కాల్షియం, విటమిన్ E వంటి ముఖ్యమైన పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి ఎముకలను బలంగా ఉంచడంలో సహాయపడటమే కాకుండా మెదడు పనితీరును కూడా మెరుగుపరుస్తాయి. ప్రతిరోజూ 4నుంచి5 బాదం నానబెట్టి తింటే మరింత ప్రయోజనం ఉంటుంది.
పాలకూర
పాలకూర వంటి ఆకుకూరలు 50 తర్వాత మహిళలకు ఎంతో అవసరం. ఇందులో ఐరన్, కాల్షియం సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి ఎముకలకు బలం ఇవ్వడంలో సహాయపడుతుంది. రక్తహీనత తగ్గించేందుకు స్పినాచ్ ఉపయోగపడుతుంది. వారానికి కనీసం 2 నుంచి 3 సార్లు పాలకూర ఆహారంలో చేర్చుకోవాలి.